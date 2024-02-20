Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.9 комментариев
Apple не рекомендовала класть в рис намокший iPhone
Американская компания Apple призвала пользователей не пытаться высушить намокший iPhone, положив его в рис. Рекомендация опубликована на странице службы поддержки компании, внимание на нее обратил 19 февраля портал Macworld.
В инструкции Apple рекомендовала не сушить iPhone с помощью внешнего источника тепла или сжатого воздуха, не вставлять в разъем посторонние предметы и не класть гаджет в мешок с рисом, так как мелкие частицы риса могут повредить устройство, передает ТАСС.
Macworld напоминает, что считалось, что нужно положить смартфон в пакет с рисом на день, чтобы он вытянул воду из гаджета. Портал отмечает, что исследователи уже много лет утверждают, что это миф, и рис не вытягивает воду, а лишь делает материнскую плату смартфона более уязвимой к дальнейшим повреждениям.
Ранее Apple заверила, что не сотрудничает с каким-либо правительством для установки программных ловушек в свою продукцию.