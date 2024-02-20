Apple не рекомендовала класть в рис намокший iPhone

Tекст: Дмитрий Зубарев

В инструкции Apple рекомендовала не сушить iPhone с помощью внешнего источника тепла или сжатого воздуха, не вставлять в разъем посторонние предметы и не класть гаджет в мешок с рисом, так как мелкие частицы риса могут повредить устройство, передает ТАСС.

Macworld напоминает, что считалось, что нужно положить смартфон в пакет с рисом на день, чтобы он вытянул воду из гаджета. Портал отмечает, что исследователи уже много лет утверждают, что это миф, и рис не вытягивает воду, а лишь делает материнскую плату смартфона более уязвимой к дальнейшим повреждениям.

Ранее Apple заверила, что не сотрудничает с каким-либо правительством для установки программных ловушек в свою продукцию.