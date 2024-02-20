Вучич охарактеризовал пословицей отношения русского и сербского народов

Вучич применил пословицу «друг познается в беде» к отношениям сербского и русского народов

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что как глава государства всегда должен иметь рациональный и прагматичный подход, однако в непростые времена больше ценятся человеческие достоинство и природа, передает ТАСС.

Вучич отметил, что в сербском и русском, а также во всех англосаксонских и германских языках есть пословица о том, что настоящий друг познается в беде.

«Легко быть другом в легкие моменты. Оставаться другом, оставаться честным тогда, когда трудно, именно в такие моменты ты показываешь свое истинное лицо», – сказал президент Сербии.

По его словам, Сербия более чем справедлива к России и русскому народу.

Вучич также высказался о прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности. Поскольку он представляет маленькую страну, то не имеет права вмешиваться в дела крупных, однако мнение Сербии часто отличается от других, поэтому его замечают.

На конференции, по словам Вучича, важно видеть и слышать в первую очередь то, как размышляет западный мир, а также послушать разные мнения.

Однако в этот раз, признался президент, ему пришлось многое увидеть, не было достаточного количества выводов, которые позволили бы найти новаторские и изобретательные решения в направлении урегулирования.

Слово «мир», по мнению Вучича, стало нелюбимым и нежеланным словом во всем мире. Поведение участников конференции на мероприятии он сравнил с «футбольными фанатами».

Кроме того, Вучич рассказал, что планирует сохранять независимую политику по отказу от антироссийских санкций, несмотря на значительное давление Запада.

Он напомнил, что позиция Сербии – не вводить санкции против России. «У нас есть дружественный нам народ, и было бы несправедливо поступать так с русским народом», – пояснил Вучич.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия продолжит свой путь в ЕС, но при этом с гордостью будет продолжать хранить свою традиционную дружбу с Россией.