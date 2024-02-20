Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?2 комментария
Вучич охарактеризовал пословицей отношения русского и сербского народов
Вучич применил пословицу «друг познается в беде» к отношениям сербского и русского народов
Президент Сербии Александр Вучич, рассуждая о дружбе и братстве русского и сербского народов, вспомнил пословицу «друг познается в беде». Об этом он сказал в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.
Он пояснил, что как глава государства всегда должен иметь рациональный и прагматичный подход, однако в непростые времена больше ценятся человеческие достоинство и природа, передает ТАСС.
Вучич отметил, что в сербском и русском, а также во всех англосаксонских и германских языках есть пословица о том, что настоящий друг познается в беде.
«Легко быть другом в легкие моменты. Оставаться другом, оставаться честным тогда, когда трудно, именно в такие моменты ты показываешь свое истинное лицо», – сказал президент Сербии.
По его словам, Сербия более чем справедлива к России и русскому народу.
Вучич также высказался о прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности. Поскольку он представляет маленькую страну, то не имеет права вмешиваться в дела крупных, однако мнение Сербии часто отличается от других, поэтому его замечают.
На конференции, по словам Вучича, важно видеть и слышать в первую очередь то, как размышляет западный мир, а также послушать разные мнения.
Однако в этот раз, признался президент, ему пришлось многое увидеть, не было достаточного количества выводов, которые позволили бы найти новаторские и изобретательные решения в направлении урегулирования.
Слово «мир», по мнению Вучича, стало нелюбимым и нежеланным словом во всем мире. Поведение участников конференции на мероприятии он сравнил с «футбольными фанатами».
Кроме того, Вучич рассказал, что планирует сохранять независимую политику по отказу от антироссийских санкций, несмотря на значительное давление Запада.
Он напомнил, что позиция Сербии – не вводить санкции против России. «У нас есть дружественный нам народ, и было бы несправедливо поступать так с русским народом», – пояснил Вучич.
Ранее Вучич заявлял, что Сербия продолжит свой путь в ЕС, но при этом с гордостью будет продолжать хранить свою традиционную дружбу с Россией.