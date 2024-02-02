Россиянин арестован в Стамбуле после стрельбы в церкви

Суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных в связи со стрельбой в церкви

Tекст: Антон Антонов

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство*». По данным СМИ, погибший в церкви был убит пулей, выпущенной из пистолета гражданина России, передает РИА «Новости».

Было задержано 60 человек. 26 решено депортировать. Обвинение требовало арестовать более 30 человек. 25 подозреваемых арестованы «по обвинениям в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве», девять – «отпущены на свободу под судебный контроль». Среди арестованных также есть гражданин Таджикистана Амирджон Хлигов.

В январе произошло вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле, погиб один человек.