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    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    75 комментариев
    2 февраля 2024, 01:48 • Новости дня

    Россиянин арестован в Стамбуле после стрельбы в церкви

    Суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных в связи со стрельбой в церкви

    Tекст: Антон Антонов

    В Стамбуле суд арестовал 25 человек, которых задержали в связи со стрельбой в церкви, среди арестованных есть гражданин России Давид Тандуев, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

    Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство*». По данным СМИ, погибший в церкви был убит пулей, выпущенной из пистолета гражданина России, передает РИА «Новости».

    Было задержано 60 человек. 26 решено депортировать. Обвинение требовало арестовать более 30 человек. 25 подозреваемых арестованы «по обвинениям в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве», девять – «отпущены на свободу под судебный контроль». Среди арестованных также есть гражданин Таджикистана Амирджон Хлигов.

    В январе произошло вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле, погиб один человек.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    30 января 2024, 11:51 • Новости дня
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) сохраняет активность во многих местах, а потому Соединенные Штаты не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk заявила, что США и Турция «на протяжении десятилетий» являются партнерами в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

    Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что после вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию.

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    1 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    АСТ приостановило выплаты гонораров спонсирующей ВСУ Улицкой

    АСТ приостановило выплаты писательнице Улицкой после заявлений о переводе гонораров на Украину

    АСТ приостановило выплаты гонораров спонсирующей ВСУ Улицкой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с российской писательницей и публицистом Людмилой Улицкой после ее признания российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) о том, что гонорары от продажи ее книг в России она переводит на Украину, сообщили в издательстве.

    В АСТ уточнили, что прекратили любые выплаты Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений с ее стороны, кому она перечисляет гонорары от проданных книг, передает ТАСС.

    Ранее Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ.

    Улицкая в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.

    Напомним, Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому в Уголовном кодексе водится возможность конфискации имущества за распространение фейков о Российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

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    31 января 2024, 16:50 • Новости дня
    Спонсирующую ВСУ Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ
    Спонсирующую ВСУ Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева с 30 августа 2023 года, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

    Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководителей РХТУ, почему Улицкая носит звание почетного профессора, в вузе ответили, что писательница лишена этого знания, передает РИА «Новости».

    Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Кроме того, она не стала осуждать убийство Дарьи Дугиной и покушение на Захара Прилепина, заявив, что Киев «имеет на это право».

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    31 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Латвия лишила ВНЖ пару пожилых глухонемых пенсионеров

    Посольство России: Латвия лишила ВНЖ пару пожилых глухонемых пенсионеров

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Латвии аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам, жителям Риги, страдающим врожденной глухонемотой. Основанием послужило то, что они не смогли пройти экзамен по латышскому языку в части говорения и аудирования, сообщает посольство России в Латвии.

    В Telegram-канале диппредставительства сообщается, что у супружеской пары имеется бессрочный статус инвалидов. К процедуре переоформления вида на жительство они приступили своевременно и, предоставив все необходимые документы, включая справку об окончании школы-интерната для глухонемых, запросили медицинский отвод от прохождения экзамена по латышскому языку. В отводе им было отказало.

    Россияне ожидаемо не смогли набрать нужного количества баллов на экзамене, который включает такие разделы, как говорение и аудирование.

    Теперь их постоянный ВНЖ аннулирован. Пожилая пара получила предписание покинуть территорию Латвии. Супруги лишились права на получение социальных пособий, доступа к банковскому обслуживанию и возможности получения бесплатных медицинских услуг в Латвии.

    «Все эти бесчинства происходят вопреки разъяснениям Комитета по правам человека ООН, где четко сказано, что депортация лиц, проживших на территории государства более десяти лет, без веских причин недопустима», – добавили дипломаты.

    Как заявляла ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, латвийскому руководству следует знать, что российская сторона не простит и не забудет выдворения россиян из этой прибалтийской страны.

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    1 февраля 2024, 08:27 • Новости дня
    Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

    «Ведомости»: Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

    Tекст: Ольга Никитина

    Некоторые финансовые организации Турции начали закрывать российским компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые хотят открыть карточку, сообщают СМИ.

    Об ужесточении политики турецких банков в отношении российских клиентов газете «Ведомости» рассказали бизнесмены, работающие с Турцией, финансовые консультанты и представители деловых объединений.

    Ранее уже сообщалось, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

    Министерство торговли Турции составило список имеющихся проблемы с платежами из России компаний и заверило, что предпринимаются меры для устранения неполадок.

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    31 января 2024, 22:30 • Новости дня
    США поставили отказ от С-400 условием возвращения Турции в программу F-35

    США поставили условием возвращения Турции в программу производства F-35 отказ от российской системы ПВО С-400

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией возможность ее возвращения в программу по производству американских истребителей F-35, но только при условии ее отказа от российских зенитных ракетных систем С-400, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Для Турции программа F-35 несовместима с использованием ракет С-300 или С-400... Если Турции удастся развеять наши опасения по этому поводу, то ее движение в направлении программы F-35 может быть восстановлено», – приводит слова Кирби ТАСС.

    Отмечается, что Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела российские С-400. В стране производились часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для американских самолетов.

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    30 января 2024, 10:02 • Новости дня
    Россиян из «Би-2» поместили в центр временного содержания иностранцев в Бангкоке

    Пятеро россиян из «Би-2» находятся в центре временного содержания иностранцев в Бангкоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Таиланда сообщили о нахождении пятерых россиян из числа участников группы «Би-2» в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке, заявили в консульском отделе посольства России в Таиланде.

    По сообщению дипмиссии, получено уведомление от иммиграционных органов Таиланда о том, что россияне находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро полиции Таиланда, передает ТАСС.

    Из документа следует, что российские граждане – флейтист и клавишник Ян Николенко, барабанщик Борис Лившиц, басист Максим Андрющенко, гитарист Андрей Звонков и аранжировщик Глеб Колядин – задержаны за нарушение трудового кодекса и 29 января прибыли в центр временного содержания.

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2», отметив, что здесь нет «ничего удивительного».

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    30 января 2024, 07:27 • Новости дня
    Стало известно о переговорах России и Турции по платежным переводам

    Россия и Турция начали обсуждать разные варианты платежных переводов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и турецкая стороны изучают разные варианты, которые позволят избежать проблем с платежными переводами, это затронет и туризм, заявил источник в государственном банковском секторе Турции.

    Ведутся обсуждения по поводу платежных переводов, от правительственных органов поступил сигнал по поиску альтернативных вариантов, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Он добавил, что эти варианты затронут и туристов из России в Турции.

    По этим данным, обсуждаемые опции позволят делать покупки и переводы с мобильных устройств. При этом пока остаются несколько проблем с платежными переводами из России в Турцию.

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    1 февраля 2024, 10:49 • Новости дня
    В Турции назвали препятствия для возвращения в проект F-35

    Yeni Safak: Наличие С-400 является не единственным препятствием для возвращения Турции в проект F-35

    Tекст: Александра Юдина

    Наличие у Турции российских ЗРС С-400 не является единственным препятствием для ее возвращения в программу производства самолетов пятого поколения F-35, сообщает проправительственная газета Yeni Safak.

    По данным источников, причиной турецких проблем с программой F-35 является не только российское вооружение, но целый комплекс вопросов, по которым у Анкары и Вашингтона есть серьезные разногласия, передает ТАСС.

    В частности, это ситуация в Восточном Средиземноморье, американская помощь Греции в вопросах ее вооружения, ситуация на Ближнем Востоке, поддержка Израиля со стороны США, а также деятельность курдских организаций в Сирии, которые, как заявляет Анкара, получают поддержку США.

    В этой связи необходимо найти решение по всем этим темам, а не только по С-400, чтобы говорить о возвращении Турции в проект F-35, подчеркивает издание.

    Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил продажу Греции истребителей F-35 на 8,6 млрд долларов. Греция может получить 20 истребителей, 42 двигателя к ним, а также системы наведения и запасные части.

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    31 января 2024, 20:32 • Новости дня
    СМИ назвали дату визита Путина в Турцию

    Reuters: В Турции ожидают визит Путина 12 февраля

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидают 12 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

    Отмечается, что Путина ожидают для переговоров с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    Ранее помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки.

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    1 февраля 2024, 23:54 • Новости дня
    МИД заявил о страхе авторов «шоу» вокруг «Би-2»

    МИД счел отказ допустить российскую прессу к «Би-2» свидетельством того, что авторы «шоу» боятся разоблачения

    МИД заявил о страхе авторов «шоу» вокруг «Би-2»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авторы «шоу» вокруг группы «Би-2» боятся разоблачения, поэтому российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию рок-группы в Тель-Авиве, заявил МИД России.

    Пресс-конференция организована МИД Израиля. Российское ведомство заявило, что «с пониманием относится к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что участники группы могли встретиться с российским консулом после задержания в Таиланде, но сами отказались от такой возможности, передает ТАСС со ссылкой на «360».

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и депортировали из страны.

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    1 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    В МИД призвали судить финансирующих киевский режим

    МИД России: Финансирующих киевский режим «надо не преследовать, а судить»

    Tекст: Вера Басилая

    Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, «надо не преследовать, а судить», заявили в Министерстве иностранных дел России.

    МИД России, комментируя сообщения агентства Bloomberg о якобы приказе российским дипломатам за рубежом преследовать выступающих в поддержку Украины российских артистов и знаменитостей, заявили о необходимости суда над такими деятелями культуры, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ситуациях с группой «Би-2», музыканты которой были оштрафованы в Таиланде, и юмористом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом), которому запретили въезд в Индонезию, нет ничего удивительного, потому что никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм..

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. В Таиланде также решили отменить концерт Максима Галкина. Кроме того, юмористу запретили въезд в Индонезию.

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    1 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    Песков назвал причину проблем российских клиентов в банках Турции

    Песков: Проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремлю известно о проблемах, с которыми сталкиваются российские клиенты – компании и физические лица – банков Турции, Москва находится в контакте с Анкарой по данному вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что с турецкой стороной ведется активный диалог, проблемы обсуждаются, передает ТАСС.

    Источник проблем, по словам Пескова, понятен: это неприкрытое и агрессивное давление представителей США на Турцию.

    Ранее сообщалось, что некоторые финансовые организации Турции начали закрывать российским компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые хотят открыть карточку.

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    1 февраля 2024, 09:56 • Новости дня
    Названы задачи российских центров консульских услуг за рубежом

    МИД: Центры консульских услуг помогут россиянам за рубежом с выдачей загранпаспорта

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские центры консульских услуг, которые планируется открыть в разных странах, помогут соотечественникам, находящимся за рубежом, с выдачей загранпаспорта и по вопросам гражданства, сообщил глава консульского департамента МИД Алексей Климов.

    Климов сказал ТАСС, что в задачи центров также будет входить совершение консульских действий, связанных с оформлением российского гражданства, регистрация актов гражданского состояния и совершение нотариальных действий.

    Кроме того, там смогут заниматься консульской легализацией иностранных официальных документов.

    При этом центры консульских услуг не подменяют под собой работу визовых центров, уточнил представитель российского внешнеполитического ведомства.

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    2 февраля 2024, 00:46 • Новости дня
    Захвативший заложников в пригороде Стамбула мужчина ликвидирован

    Турецкая полиция ликвидировала захватившего заложников на заводе Procter & Gamble в пригороде Стамбула мужчину

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, который захватил в заложники семерых сотрудников предприятия американской компании Procter & Gamble в пригороде Стамбула, ликвидирован полицией, сообщил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.

    Сообщалось, что мужчина захватил заложников, протестуя против военной операции Израиля в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

    Явуз сообщил, что мужчина «обезврежен», было «сделано необходимое». Заложники освобождены. У мужчины было оружие и пояс со взрывчаткой, но он «ничего не успел сделать, все произошло мгновенно», сказал Явуз.

    В январе произошло вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле.

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