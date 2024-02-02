Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.6 комментариев
Россиянин арестован в Стамбуле после стрельбы в церкви
Суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных в связи со стрельбой в церкви
В Стамбуле суд арестовал 25 человек, которых задержали в связи со стрельбой в церкви, среди арестованных есть гражданин России Давид Тандуев, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство*». По данным СМИ, погибший в церкви был убит пулей, выпущенной из пистолета гражданина России, передает РИА «Новости».
Было задержано 60 человек. 26 решено депортировать. Обвинение требовало арестовать более 30 человек. 25 подозреваемых арестованы «по обвинениям в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве», девять – «отпущены на свободу под судебный контроль». Среди арестованных также есть гражданин Таджикистана Амирджон Хлигов.
В январе произошло вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле, погиб один человек.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ