Венгрия отказалась блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России

Tекст: Вера Басилая

Глава венгерского МИД заявил, что нет смысла накладывать вето на новый пакет санкций, потому что из него исключены все позиции, которые ударили бы по экономике Венгрии, передает ТАСС.

Сийярто отметил, что, по его мнению, Европейский союз принимает неправильное решение, вводя очередной пакет санкций против России.

Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что новый пакет антироссийских санкций не имеет смысла, это демонстративный шаг под годовщину спецоперации в угоду Вашингтону.

Издание Politico сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России будет носить «символический» характер из-за жестких временных рамок на его утверждение.