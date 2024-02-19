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    Успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении
    Военкор назвал моральный эффект бегства украинских военных из Авдеевки
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 565 военных
    Священник рассказал о чуде с иконами в день освобождения Авдеевки
    Принадлежавшая Порошенко фабрика «Рошен» в Липецке стала собственностью РФ
    ВСУ применили против российских войск американский токсичный химикат
    Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Авдеевка так важна

    Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку может спасти только большой ближневосточный беспорядок

    Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем разница между российской и западной «культурами отмены»

    У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

    11 комментариев
    19 февраля 2024, 16:25 • Новости дня

    Названа причина объявления в розыск гендиректора «Ленфильма»

    ТАСС: Щербакова разыскивают по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Бровко

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Следователи хотят проверить Щербакова на предмет возможной причастности к вымогательству у Бровко, сказал собеседник ТАСС.

    Иных деталей источник не уточнил. До этого Щербаков был объявлен в розыск МВД России.

    Ранее сообщалось о возбуждении дела против двух пиарщиков Антона Сафонова и Станислава Дейнеко. Согласно материалам дела, они якобы вымогали деньги у Бровко в обмен на отказ публиковать в Telegram-канале «Небрехня» некую компрометирующую его информацию. Адвокат Сафонова Владимир Слащев заявлял, что на первом этапе следователь действительно интересовался у его подзащитного Щербаковым, но о его процессуальном статусе он ничего не сказал.

    19 февраля 2024, 08:54 • Новости дня
    Во Франции резко раскритиковали фон дер Ляйен за «выходку» в Мюнхене

    Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с Россией

    Во Франции резко раскритиковали фон дер Ляйен за «выходку» в Мюнхене
    @ Tobias Hase/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    «Выходка» главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности является попыткой втягивания Европы в глобальную войну, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Французский политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) резко раскритиковал выступление фон дер Ляйен, которая потребовала от стран решить: либо они с Россией, либо с демократиями, передает РИА «Новости».

    Такие же «карикатурные» фразы о борьбе «добра и зла», по словам Филиппо, использовали американские политики, чтобы оправдать войны на Ближнем Востоке, которые сами развязали, а также с целью подавления настоящих демократических свобод.

    Урсулу, которая мнит себя «главнокомандующей» Евросоюза, следует отстранить от власти, а ЕС – как можно скорее разрушить, заключил политик.

    СМИ сообщали ранее, что участники Мюнхенской конференции, включая фон дер Ляйен, присутствовали на антироссийской алковечеринке.

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    18 февраля 2024, 21:53 • Новости дня
    ВС России зашли в Работино Запорожской области

    Военкор Пегов: ВС России зашли в Работино Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону вооруженных сил Украины, зашли в Работино Запорожской области и ведут бои в населенном пункте, сообщает военкор Семен Пегов.

    Пегов в своем Telegram-канале рассказал, что первые группы российских военных смогли «зацепиться за окраины» населенного пункта еще накануне. Однако, как пояснил военкор, для развития успеха требовалось дождаться удара российских сил со стороны Вербового, «что сегодня и произошло».

    Напомним, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации боев на запорожской линии фронта. Он рассказал, что войскам России удалось выбить украинские силы из четырех опорных пунктов у Работино. До этого российскими войсками были заняты опорные пункты ВСУ у Вербового.

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    18 февраля 2024, 21:31 • Новости дня
    ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре
    ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России нанесли удар по базе ВСУ в городе Часов Яр Донецкой народной республики термобарической бомбой ОДАБ-1500, сообщают военкоры.

    Согласно данным Telegram-канала Изнанка, удар был нанесен по дислокации ВСУ, который был замаскирован в жилой застройке города. Военкоры сообщают, что бомба была весом в полторы тонны, пишет «Российская газета».

    Ранее Минобороны опубликовало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

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    19 февраля 2024, 05:27 • Новости дня
    Российским военным пришлось спасать брошенных в Авдеевке солдат ВСУ

    Российским военным пришлось спасать брошенных украинскими войсками раненых в Авдеевке

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные при бегстве из Авдеевки бросили своих раненых, их приходится спасать российским войскам, сообщили в оперативных службах ДНР.

    В оперативных службах указали, что ВСУ «хаотично бежали» из города, а «раненых бросили умирать». В результате «эвакуировать и спасать» брошенных сослуживцами украинцев приходится российским войскам. Вывезено уже свыше 20 раненых, эвакуация продолжается, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что неконтролируемое бегство украинских войск из города началось еще до того, как главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал отступать.

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    19 февраля 2024, 02:37 • Новости дня
    Чиновники в Германии случайно рассекретили данные о подлодках НАТО

    Немецкие чиновники при публикации документов по «Северному потоку – 2» случайно рассекретили данные о подлодках НАТО

    Чиновники в Германии случайно рассекретили данные о подлодках НАТО
    @ Bernd Wustneck/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В документах о строительстве газопровода «Северный поток – 2», которые чиновники из Горного ведомства Штральзунда опубликовали в 2018 году, содержались секретные данные о подлодках НАТО, сообщают СМИ.

    Речь идет об информации о районах действий и вооружении подводных лодок НАТО. Министерство обороны Германии заявило о нарушении закона, указав, что предоставленная информация позволяет дать оценку военным возможностам НАТО. Федеральная прокуратура страны расследует инцидент. Виновным грозит до пяти лет тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Напомним, власти Германии заявили, что позиция федерального правительства по вопросу о возможности сертификации «Северного потока – 2» не изменилась – сертификация не рассматривается.

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    19 февраля 2024, 07:02 • Новости дня
    Опубликованы новые кадры брошенной ВСУ техники в пригородах Авдеевки

    Минобороны России опубликовало новые кадры брошенной ВСУ военной техники в пригородах Авдеевки

    Опубликованы новые кадры брошенной ВСУ техники в пригородах Авдеевки
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Российское Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлена украинская военная техника, брошенная в пригородах Авдеевки во время беспорядочного бегства вооруженных сил Украины.

    Минобороны сообщило, что российские войска занимаются «зачисткой пригородных районов Авдеевки от боевиков ВСУ и блокированием их подразделений», передает РИА «Новости».

    Кроме того, они оказывают медицинскую помощь жителям Авдеевки – ведомство отметило, что в городе до сих пор остается очень много пожилых людей, передает ТАСС.

    Минобороны сообщило, что инженерные подразделения группировки российских войск «Центр» проводят разминирование дорог и зданий в Авдеевке. В черте города разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем.

    Командир инженерного взвода с позывным Усман сообщил, что ВСУ устроили «плотное минирование – смешанные типы минных заграждений», есть «мины-ловушки». В основном речь идет о «минах старого советского производства», но много и «натовского вооружения».

    Напомним, российские войска освободили Авдеевку в ДНР, но в подвалах авдеевского завода «Коксохим» еще остаются боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

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    19 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В соцсетях появилось видео допроса командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины – она же батальон «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

    Пленный представился Александром Карнагой и рассказал, что раньше служил в 111-й ТРО на границе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Карнага перевели в 3-ю бригаду около двух недель назад.

    «Командир был очень напуган, видимо, опасаясь, что его собираются расстрелять», – сообщается в публикации.

    «Азовец» разрыдался после вопроса о том, убивал ли он кого-нибудь. «Нет, не убивал, мужики! Я все расскажу, что знаю», – сказал он.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен большое число украинских солдат в освобожденной Авдеевке.

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    19 февраля 2024, 07:14 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод

    Минобороны России сообщило о полном контроле над Авдеевским коксохимическим заводом

    Российские войска взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Центр» взяла под полный контроль Авдеевский коксохимический завод, на административных зданиях водружены российские флаги, сообщило Минобороны России.

    Украинские войска продолжают беспорядочно отступать. Российские войска наносят удары по укрепрайонам вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как российские войска освободили Авдеевку в ДНР, боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) заняли подвалы авдеевского завода «Коксохим».

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    19 февраля 2024, 12:20 • Новости дня
    В Совфеде оценили позицию Пашиняна «в вопросе Украины»

    Сенатор Климов: Заявления Пашиняна по Украине нацелены исключительно на Запад

    В Совфеде оценили позицию Пашиняна «в вопросе Украины»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Официальный Ереван не впервые выступает с антироссийскими заявлениями. Цель подобных выпадов – услужить западным покровителям. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения «в вопросе Украины» не является союзницей России.

    «Заявления Пашиняна адресованы не России. Высказывания нацелены исключительно на Запад. Таким образом он пытается услужить своим заморским собеседникам. Ничем хорошим ни для самого Пашиняна, ни для армянского народа это не закончится», – считает сенатор Андрей Климов.

    Он полагает, что антироссийские выпады официального Еревана будут продолжаться до тех пор, пока у власти находятся люди, которые ориентируются не на интересы своей страны, а на иллюзии, созданные Западом. «При этом большинство армян не поддерживает такую политику Пашиняна. Именно они должны дать оценку действиям премьера», – акцентировал собеседник.

    Москва же отреагирует на дипломатическом уровне, прогнозирует Климов. «В столицах России и Армении находятся послы. Думаю, необходимые меры будут предприняты. Но в целом нам есть на чем концентрировать свое внимание, и мы должны этим заниматься», – добавил он.

    Сенатор напомнил, что премьер Армении не впервые выступает с антироссийскими заявлениями. «Господин Пашинян делает это осознанно. Против него уже крайне жестко настроены представители местных оппозиционных партий. Посмотрим, как будут развиваться события, но уже сейчас очевидно, что дела у Еревана без поддержки России пойдут не лучшим образом. И виноват в этом будет Пашинян», – убежден собеседник.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул нежелание Армении считаться союзницей России «в вопросе Украины». Его заявление прозвучало на встрече с представителями армянской диаспоры Германии. «Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ – дружественный нам народ», – приводит ТАСС слова премьера.

    Как напомнил Пашинян, в 1991 году бывшие республики Советского Союза – в том числе Россия и Украина – подписали Алма-Атинскую декларацию, признав границы друг друга. По мнению армянского премьера, если страны разрушат декларацию, «может разрушиться все».

    Кроме того, он заявил о необходимости «диверсифицировать внешнюю политику» Армении и ее «отношения в сфере безопасности и других сферах». «Иного пути нет», – подчеркнул политик. 1 февраля Пашинян также заявлял, что Ереван не может продолжать военное сотрудничество с Москвой в текущем формате, пояснив, что страна будет налаживать взаимодействие в этой области с другими странами. «Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на РФ, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», – говорил премьер.

    Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что французы займутся реформой армянской армии и ее оснащением новым оружием, которое «хорошо зарекомендовало себя на Украине». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем это нужно Парижу и Еревану и каким образом это затрагивает интересы России.

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    18 февраля 2024, 23:43 • Новости дня
    Пашинян заявил о нарушении Россией обязательств перед Арменией

    Пашинян заявил о невыполнении Россией и Азербайджаном договоренностей с Арменией

    Пашинян заявил о нарушении Россией обязательств перед Арменией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава армянского правительства Никол Пашинян утверждает, что Россия и Азербайджан якобы «разорвали и выбросили» пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

    По словам Пашиняна, Россия и Азербайджан «полностью нарушили свои обязательства». Он утверждает, что за выход армян из Нагорного Карабаха якобы несет ответственность российский миротворческий контингент. Также Пашинян заявил, что в пункте №9 трехстороннего заявления нет указаний на возможность для России контролировать транспортные коммуникации, проходящие по Армении, передает ТАСС.

    Напомним, высокопоставленный источник в Москве заявил, что Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского, а «Армению пытаются превратить в Украину номер три, если считать Молдавию «Украиной номер два».

    В декабре МИД России указывал, что попытки дезавуировать трехсторонние договоренности из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года грозят серьезными рисками для Еревана.

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    19 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат

    МО: Против российских войск в зоне СВО применен химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей

    ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские позиции в зоне спецоперации в конце января были атакованы токсичным химикатом, запрещенным в странах Евросоюза, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия заявил, что действие химиката, примененного 31 января против российских войск, привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте.

    Было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон, обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек, приводятся слова Кириллова в сообщении Минобороны России.

    Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что в странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия.

    США, как отметил генерал, передавали нелетальное химическое оружие в третьи страны, в частности в Ирак, Афганистан и на Украину. Так, в 2018 году на его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования Минобороны США было направлено 10 млн долларов.

    Начальник войск РХБЗ сообщил, что в ходе СВО были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов со стороны ВСУ. Так, 28 декабря 2023 года произошел случай, когда с украинского БПЛА по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс». «Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками», – пояснил Кириллов.

    Кроме того, как отметил Кириллов, США объявляли о том, что располагают отравляющими веществами, они могут относиться к семейству «Новичок», высокотоксичные реакционные массы незаконно хранятся в Кентукки и Колорадо.

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    18 февраля 2024, 22:21 • Новости дня
    В Сенате США предложили выгонять страны из НАТО

    Американский сенатор Грэм предложил исключать из НАТО страны с бюджетом на оборону меньше 2% ВВП

    В Сенате США предложили выгонять страны из НАТО
    @ Ting Shen/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужна система, при которой из НАТО начнут «выкидывать» страны с бюджетом на оборону меньше 2% от размера ВВП, заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    Грэм призвал создать «систему, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают». Расходы в 2% он считает необходимыми для каждого члена НАТО, но 19 стран из 31 не соответствуют данному условию.

    Кроме того, Грэм согласился с желанием экс-главы американского государства Дональда Трампа добиться от членов НАТО «выполнения их обязательств в 2%». «Нам нужно, чтобы это обязательство что-то значило… если ты в НАТО – плати 2%», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, Трамп заявлял, что страны НАТО, которые не вносят соответствующую сумму в натовский бюджет, должны быть лишены права на коллективную оборону. Он говорил даже, что «стал бы поощрять» Россию «атаковать» страны-участницы альянса, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

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    18 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Премьер Эстонии признала законными требования России по замороженным активам

    Премьер Эстонии Каллас признала законными требования России по замороженным активам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам, а поэтому для их передачи Украине необходимо найти решение этой проблемы заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью германской газете Die Welt.

    Каллас заявила, что у России есть легитимные требования по отношению к замороженным активам на Западе, также как и Украины есть претензии к Москве, передает ТАСС.

    По ее словам, важно найти такое решение, чтобы налогоплательщики в Европе «не платили за ущерб, который нанесла Россия», в то же время «Россия нести ответственность за свои действия и заплатить».

    Каллас призвала найти нетрадиционные решения при вводе новых санкций против России. По ее словам, Москва боится использования замороженных активов. Политик считает, что Запад должен сосредоточиться сейчас на том, чтобы полностью соблюдались уже действующие санкции.

    Ранее стало известно, что США передали Эстонии порядка 500 тыс. долларов из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине, что стало первым подобным случаем.  Конфискованные средства передаются в Эстонию, так как обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине. Эстония использует эти средства для проекта по оценке ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.

    Со своей стороны, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы, а принимающие подобные решения стороны прекрасно понимают, какие последуют неизбежные последствия.

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    19 февраля 2024, 01:36 • Новости дня
    Киркоров снова появился в российском телеэфире

    Киркоров вернулся в российский телеэфир в шоу «Маска»

    Киркоров снова появился в российском телеэфире
    @ кадр НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Российский певец Филипп Киркоров возглавил жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ, сообщают СМИ.

    Киркоров надел черный парик, а вместо экстравагантных нарядов выбрал черный строгий костюм, пишет «Комсомольская правда».

    Напомним, в шоу «Маска» певец возглавляет жюри с первого сезона.

    Киркоров был участником скандальной «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. Позднее он извинился за неподобающее поведение. СМИ сообщали, что руководители федеральных телеканалов после скандала, связанного с вечеринкой, решили в новогодних эфирах обойтись без Киркорова.

    В феврале Киркоров приехал в ДНР. Он посетил Горловку, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь. Также он обещал оплатить протезы для нескольких бойцов.

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    18 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Российские войска заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино

    Рогов: Российские военные за сутки заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино

    Российские войска заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные за сутки заняли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов уточнил, что операция по взятию опорных пунктов украинской армии в районе Работино длилась в течение дня в субботу и ночью в воскресенье, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ у Вербового в Запорожской области.

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    Успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта

    После того, как в Минобороны подтвердили полное освобождение пригорода Донецка Авдеевки, стало известно о продвижении российских войск и на Запорожском направлении. Сообщается об успехах в районе Работино и Вербового. Насколько активизация боевых действий связана с взятием авдеевского укрепрайона и каковы перспективы возвращения территорий, занятых ВСУ во время летнего «контрнаступа»? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

    • Япония выпала из тройки главных

      Япония потеряла звание третьей экономики мира, которое удерживала десятилетиями. Теперь ее номинальный национальный ВВП ниже, чем в Германии, но не потому, что Германия стала богаче. И в Германии, и в Японии падение производства, но в Японии оно падает быстрее. Как так вышло?

    • Договор между Зеленским и Шольцем

      Владимир Зеленский прилетел в Германию, где подписал с канцлером Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в области безопасности и принял участие в Мюнхенской конференции, на площадке которой в 2007 году президент РФ Владимир Путин произнес свою знаменитую речь. Вывод напрашивается: зря тогда немцы не послушали Путина.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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