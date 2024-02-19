В «Ленфильме» прокомментировали уголовное дело гендиректора студии

В Совфеде оценили позицию Пашиняна «в вопросе Украины»

Сенатор Климов: Заявления Пашиняна по Украине нацелены исключительно на Запад

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявления Пашиняна адресованы не России. Высказывания нацелены исключительно на Запад. Таким образом он пытается услужить своим заморским собеседникам. Ничем хорошим ни для самого Пашиняна, ни для армянского народа это не закончится», – считает сенатор Андрей Климов.

Он полагает, что антироссийские выпады официального Еревана будут продолжаться до тех пор, пока у власти находятся люди, которые ориентируются не на интересы своей страны, а на иллюзии, созданные Западом. «При этом большинство армян не поддерживает такую политику Пашиняна. Именно они должны дать оценку действиям премьера», – акцентировал собеседник.

Москва же отреагирует на дипломатическом уровне, прогнозирует Климов. «В столицах России и Армении находятся послы. Думаю, необходимые меры будут предприняты. Но в целом нам есть на чем концентрировать свое внимание, и мы должны этим заниматься», – добавил он.

Сенатор напомнил, что премьер Армении не впервые выступает с антироссийскими заявлениями. «Господин Пашинян делает это осознанно. Против него уже крайне жестко настроены представители местных оппозиционных партий. Посмотрим, как будут развиваться события, но уже сейчас очевидно, что дела у Еревана без поддержки России пойдут не лучшим образом. И виноват в этом будет Пашинян», – убежден собеседник.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул нежелание Армении считаться союзницей России «в вопросе Украины». Его заявление прозвучало на встрече с представителями армянской диаспоры Германии. «Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ – дружественный нам народ», – приводит ТАСС слова премьера.

Как напомнил Пашинян, в 1991 году бывшие республики Советского Союза – в том числе Россия и Украина – подписали Алма-Атинскую декларацию, признав границы друг друга. По мнению армянского премьера, если страны разрушат декларацию, «может разрушиться все».

Кроме того, он заявил о необходимости «диверсифицировать внешнюю политику» Армении и ее «отношения в сфере безопасности и других сферах». «Иного пути нет», – подчеркнул политик. 1 февраля Пашинян также заявлял, что Ереван не может продолжать военное сотрудничество с Москвой в текущем формате, пояснив, что страна будет налаживать взаимодействие в этой области с другими странами. «Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на РФ, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», – говорил премьер.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что французы займутся реформой армянской армии и ее оснащением новым оружием, которое «хорошо зарекомендовало себя на Украине». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем это нужно Парижу и Еревану и каким образом это затрагивает интересы России.