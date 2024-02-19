Над Брянском уничтожены два беспилотника ВСУ

ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО

Кимаковский: ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО, включая Patriot

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО как советских образцов, так и несколько расчетов американских Patriot, передает ТАСС.

Он уточнил, что украинские войска продолжают спешно формировать линию обороны в нескольких километрах от города.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.