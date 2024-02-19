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    У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

    6 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    44 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    3 комментария
    19 февраля 2024, 08:47 • Новости дня

    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянским районом

    Глава Брянской области сообщил о сбитом российской ПВО беспилотнике ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский БПЛА уничтожен силами российской ПВО над Брянским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате инцидента обошлось без пострадавших и разрушений.

    В данный момент на месте работают оперативные службы.

    Ранее ПВО в Брянской области сбила пять беспилотников самолетного типа.

    18 февраля 2024, 11:43 • Новости дня
    Маск отреагировал на взятие Авдеевки российской армией

    Маск: Чем дольше идет конфликт на Украине, тем лучше для России

    Маск отреагировал на взятие Авдеевки российской армией
    @ Jeff Kowalsky/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва будет и дальше получать преимущество, пока длится конфликт, так прокомментировал американский предприниматель Илон Маск взятие Авдеевки российскими войсками.

    Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), комментируя пост миллиардера Дэвида Сакса о том, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а российские силы наступают, отметил, что чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России, передает РИА «Новости».

    «Так что это не «патовая ситуация». Это часто употребляемое слово скоро выветрится из памяти и появится новый нарратив», – добавил он.

    Ранее пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что переход Авдеевки под контроль российских войск – это «цена бездействия» Конгресса США.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    18 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Медведев назвал цели ударов России в случае войны с Западом

    Медведев заявил, что Россия ударит по Лондону и Вашингтону в случае войны с Западом

    Медведев назвал цели ударов России в случае войны с Западом
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Он предупредил, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к применению всего стратегического арсенала по крупным западным городам и «иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады».

    «Так что лучше пусть возвращают все, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку. Наши воины – герои!» – заявил Медведев.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.

    СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    18 февраля 2024, 16:10 • Новости дня
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    @ Tobias Hase/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на поле боя на Украине будет решена в течение трех месяцев, необходимо нарастить помощь Киеву, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Боррель заявил, что Запад и ЕС не могут больше говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». По его словам, необходимо стать быстрее, решительнее в военной ситуации. Он также отметил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, передает ТАСС.

    Ранее глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, заявил, что если  Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города.

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    18 февраля 2024, 15:39 • Новости дня
    Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского
    Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы точными ударами нанесли поражение живой силе и технике, пытающихся спастись бегством из Авдеевки еще до приказа главкома ВСУ Александра Сырского, следует из сообщения Министерства обороны России.

    На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются группы убегающих украинских военнослужащих.

    В Минобороны отметили, что лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ.

    Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. Путин поздравил российских военных с освобождением города.

    Между тем в Кремле сообщили, что наступательные действия ВС России в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах.

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    18 февраля 2024, 21:53 • Новости дня
    ВС России зашли в Работино Запорожской области

    Военкор Пегов: ВС России зашли в Работино Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону вооруженных сил Украины, зашли в Работино Запорожской области и ведут бои в населенном пункте, сообщает военкор Семен Пегов.

    Пегов в своем Telegram-канале рассказал, что первые группы российских военных смогли «зацепиться за окраины» населенного пункта еще накануне. Однако, как пояснил военкор, для развития успеха требовалось дождаться удара российских сил со стороны Вербового, «что сегодня и произошло».

    Напомним, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации боев на запорожской линии фронта. Он рассказал, что войскам России удалось выбить украинские силы из четырех опорных пунктов у Работино. До этого российскими войсками были заняты опорные пункты ВСУ у Вербового.

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    18 февраля 2024, 09:57 • Новости дня
    Сальдо заявил о деградации украинцев

    Сальдо: Украинский народ сильно изменился из-за пропаганды Киева

    Сальдо заявил о деградации украинцев
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, на Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды и это касается не только политических убеждений, или распространения русофобии, массы людей просто морально деградировали, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что нельзя поддерживать несусветную ложь, предаваться тотальной ненависти и при этом оставаться честным и добрым человеком в остальном.

    Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в скором времени мир станет свидетелем развала Украины, ее будущее без России печально.

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    18 февраля 2024, 13:56 • Новости дня
    Дания решила пожертвовать Украине всю артиллерию
    Дания решила пожертвовать Украине всю артиллерию
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания отдаст Украине всю свою артиллерию, так как она не нужна королевству, сообщила датский премьер Метте Фредериксен на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    По ее словам, Дания решила пожертвовать всю свою артиллерию, пишут «Известия». Фредериксен напомнила также, что на складах Европы есть еще и боеприпасы.

    По ее мнению, поддержку Киева необходимо осуществлять из уже имеющихся вооружений, а не делать основной упор на производство.

    Фредериксен добавила, что это не только вопрос производства, потому что у стран ЕС есть оружие, боеприпасы и ПВО, которые им в данный момент не нужны и нужно поставить их на Украину.

    Напомним, в январе в минобороны Дании сообщили, что передача страной Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода.

    Коментарии (27)
    18 февраля 2024, 14:05 • Новости дня
    Путину доложили о продолжении наступления российских сил в районе Авдеевки
    Путину доложили о продолжении наступления российских сил в районе Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия ВС России в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что «наступательные действия ВС России продолжаются». Президент России Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки, передает ТАСС.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ перебросили под Авдеевку системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американские Patriot.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    18 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Российские войска заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино

    Рогов: Российские военные за сутки заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино

    Российские войска заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные за сутки заняли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов уточнил, что операция по взятию опорных пунктов украинской армии в районе Работино длилась в течение дня в субботу и ночью в воскресенье, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ у Вербового в Запорожской области.

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    18 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Премьер Эстонии признала законными требования России по замороженным активам

    Премьер Эстонии Каллас признала законными требования России по замороженным активам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам, а поэтому для их передачи Украине необходимо найти решение этой проблемы заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью германской газете Die Welt.

    Каллас заявила, что у России есть легитимные требования по отношению к замороженным активам на Западе, также как и Украины есть претензии к Москве, передает ТАСС.

    По ее словам, важно найти такое решение, чтобы налогоплательщики в Европе «не платили за ущерб, который нанесла Россия», в то же время «Россия нести ответственность за свои действия и заплатить».

    Каллас призвала найти нетрадиционные решения при вводе новых санкций против России. По ее словам, Москва боится использования замороженных активов. Политик считает, что Запад должен сосредоточиться сейчас на том, чтобы полностью соблюдались уже действующие санкции.

    Ранее стало известно, что США передали Эстонии порядка 500 тыс. долларов из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине, что стало первым подобным случаем.  Конфискованные средства передаются в Эстонию, так как обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине. Эстония использует эти средства для проекта по оценке ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.

    Со своей стороны, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы, а принимающие подобные решения стороны прекрасно понимают, какие последуют неизбежные последствия.

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    18 февраля 2024, 20:30 • Новости дня
    Минобороны опубликовало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы наносят поражение живой силе и технике ВСУ, которые пытаются спастись бегством из Авдеевки под огнем российских войск, следует из видео Минобороны России.

    На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих украинских солдат, обочины дороги усеяны подбитой техникой ВСУ.


    В то же время российские артиллеристы наносят поражение живой силе и технике ВСУ, которые пытаются сбежать из Авдеевки.

    На другом видео показано, как боевая машина пехоты ВСУ с личным составом была уничтожена барражирующим боеприпасом.

    Ранее Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского.

    Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии города под контроль. Путин поздравил российских военных.

    Коментарии (5)
    18 февраля 2024, 21:31 • Новости дня
    ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России нанесли удар по базе ВСУ в городе Часов Яр Донецкой народной республики термобарической бомбой ОДАБ-1500, сообщают военкоры.

    Согласно данным Telegram-канала Изнанка, удар был нанесен по дислокации ВСУ, который был замаскирован в жилой застройке города. Военкоры сообщают, что бомба была весом в полторы тонны, пишет «Российская газета».

    Ранее Минобороны опубликовало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

    Коментарии (5)
    19 февраля 2024, 07:14 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод

    Минобороны России сообщило о полном контроле над Авдеевским коксохимическим заводом

    Российские войска взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Центр» взяла под полный контроль Авдеевский коксохимический завод, на административных зданиях водружены российские флаги, сообщило Минобороны России.

    Украинские войска продолжают беспорядочно отступать. Российские войска наносят удары по укрепрайонам вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как российские войска освободили Авдеевку в ДНР, боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) заняли подвалы авдеевского завода «Коксохим».

    Коментарии (7)
    18 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Никки Хейли: США должны одобрить помощь Киеву, чтобы не отправлять войска на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    США должны одобрить новый пакет помощи Украине, чтобы не отправлять своих военных для участия в этом конфликте, заявила Никки Хейли, претендующая на выдвижение в президенты от Республиканской партии.

    В эфире телеканала ABC Хейли отметила, что Украина не просит войска, они просто просят оборудование и боеприпасы, чтобы выиграть этот конфликт, США нужно дать им то, что им нужно, чтобы можно было предотвратить отправку кого-либо из наших военнослужащих, передает ТАСС.

    По ее словам, президент США Джо Байден должен объяснить американцам важность финансовой поддержки Киева. Хейли считает, что Конгресс лжет, когда говорит, что американскому народу придется выбирать между Украиной, Израилем и безопасностью границы.

    «Мы можем сделать и то, и другое», – заключила Хейли.

    Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Киеву.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, который ранее поддержал Сенат.

    Коментарии (18)
    19 февраля 2024, 00:04 • Новости дня
    В Раде поддержали идею вернуть Украине ядерное оружие

    Депутат Рады Гончаренко высказался за возвращение Украине ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Возвращение Украине ядерного оружия– единственная опция для выживания страны, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    По словам депутата, если НАТО не желает дать Украине членство, «значит, надо делать ракеты». Нардеп считает, что Украине не требуется «тысяча» ракет, ей «нужно 20». «Будут санкции? Потерпим. Иного выхода нет», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский еще до российской специальной военной операции на Украине заявил о возможности пересмотреть отказ Киева от ядерного оружия, что и стало одной из причин начала СВО.

    Коментарии (17)
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