Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.2 комментария
Телефонные мошенники обманули экс-начальника управления авиации ФСБ
Телефонные мошенники обманули экс-начальника управления авиации ФСБ на 1,5 млн рублей
Бывший начальник управления авиации ФСБ, Герой России Николай Гаврилов перевел телефонным мошенникам 1,5 млн рублей,сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщил источник ТАСС, в полицию с заявлением обратился бывший начальник управления авиации ФСБ Николай Гаврилов, сообщивший, что ему позвонил неизвестный, представился президентом ассоциации героев России и предупредил якобы об угрозе хищения сбережений. Он добавил, что далее генерал-лейтенанта переключили на представившихся сотрудниками ФСБ и Центробанка, которые ввели его в заблуждение, убедив перевести все накопления.
Как добавил представитель правоохранительных органов, Гаврилов, четырьмя операциями перевел деньги на указанный звонившими счет, ущерб составил 1,5 млн рублей.
Ранее злоумышленники убедили оперную певицу Любовь Казарновскую перевести им почти 900 тыс. рублей, сообщив ей о списывании денег на финансирование террористической организации на Украине.