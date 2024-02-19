Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.2 комментария
Анонсирована встреча Путина с президентом Киргизии Жапаровым
Президент Киргизии 20–21 февраля совершит визит в Казань
Президент Киргизии Садыр Жапаров 20–21 февраля по приглашению Владимира Путина совершит визит в Россию, в ходе которого в Казани примет участие в церемонии открытия Игр будущего, заявил в Бишкеке завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев.
По его словам, президент Киргизии Садыр Жапаров по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20–21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию, где примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани, передает ТАСС.
Как отметил завотделом, в Казани также запланированы двусторонние встречи Жапарова с Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в ходе которых стороны «обсудят актуальные вопросы киргизско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах».
Ранее лидер Китая Си Цзиньпин подтвердил российскому президенту Владимиру Путину, что китайские спортсмены примут участие в проводимых Россией спортивных турнирах, включая Игры будущего.