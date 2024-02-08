Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.3 комментария
Китайские спортсмены приедут на проводимые Россией Игры будущего
Китайские спортсмены примут участие в проводимых Россией спортивных турнирах, включая Игры будущего, подтвердил российскому президенту Владимиру Путину лидер Китая Си Цзиньпин.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, об этом сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.
Ушаков рассказал, что лидеры подтвердили общий курс на формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве. «Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США наши страны тоже не приемлют», – приводит его слова ТАСС.
Путин и Си Цзиньпин, по словам представителя Кремля, также отметили, что тесная координация России и Китая на мировой арене является стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение. «Наши страны занимают близкие или совпадающие подходы и позиции по ключевым внешнеполитическим проблемам», – указал Ушаков.
Разговор, отметил он, был теплым и дружеским. Беседа продлилась ровно час.
Ранее в Кремле опубликовали сообщение по итогам переговоров двух лидеров.