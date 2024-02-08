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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    29 комментариев
    8 февраля 2024, 14:35 • Новости дня

    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Кремль: Путин провел обстоятельный телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин провел обстоятельный телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщили в Кремле.

    «Президент России тепло поздравил председателя КНР и дружественный китайский народ с наступающим Праздником Весны», – говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.

    Главы государств, как отмечается, подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период. Стороны констатировали, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. «С удовлетворением подчеркнуто, что двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в 200 млрд долларов и вышел на рекордный показатель – 227,7 млрд долларов», – говорится в сообщении.

    Путин и Си Цзиньпин в контексте отмечаемого в этом году 75-летия установления дипломатических отношений двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем продвижении сотрудничества по всем направлениям, включая энергетику, финансы, инфраструктуру и транспорт, промышленность и сельское хозяйство, гуманитарные и спортивные обмены.

    «С обеих сторон подтверждена готовность наращивать внешнеполитическую координацию в рамках различных многосторонних структур, в частности, в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в объединении БРИКС», – говорится в сообщении.

    Кроме того, как сообщили в Кремле, сторонами проведен предметный обмен мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке, где подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках полностью совпадают.

    «При обсуждении обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики «одного Китая». Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», – отметили в Кремле.

    Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах, и условились о продолжении личных контактов.

    В сообщении, опубликованном китайской стороной по итогам разговора двух лидеров, говорилось, что Россия и Китай должны активизировать стратегическое сотрудничество и вместе противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела.

    7 февраля 2024, 19:32 • Новости дня
    СМИ: Визит Путина в Турцию отложен

    ТАСС: Визит Путина в Турцию отложен

    СМИ: Визит Путина в Турцию отложен
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию, который планировался на 12 февраля, отложен, об этом сообщила журналист газеты Hurriyet и обозреватель телеканала CNN-Turk Ханде Фырат, а также источник российских СМИ.

    Как сообщил дипломатический источник ТАСС, визит отложен. Подробности пока неизвестны.

    Ранее помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки.

    Агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что визит Путина в Турцию ожидают 12 февраля.

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    6 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посетивший на днях Россию американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина.

    О том, что интервью состоялось, сообщило американское издание Newsweek, передает «Газета.ru».

    Карлсон – бывший ведущий Fox News и экс-директор «Голоса Америки» (внесен Минюстом в список иноагентов). В конце апреля 2023 года его уволили с Fox News по соглашению сторон – с тех пор он выкладывает выпуски своей программы в X (бывший Twitter, заблокирован в России). Карлсон регулярно выражал симпатию президенту Путину. А после начала СВО заявил, что у России были на то свои причины.

    Ранее сообщалось, что Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России. Американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали об опасениях Вашингтона относительно интервью Карлсона с Путиным.

    В Кремле заявляли, что в планах российского лидера пока нет интервью зарубежным СМИ.

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    8 февраля 2024, 04:31 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным

    Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным
    @ Zuma/ТАСC

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, который взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что оно будет опубликовано в 18:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    «Публикация завтра в 18:00 по времени Восточного побережья США», – приводит ТАСС сообщение на сайте журналиста.

    Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Ранее сообщалось, что американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

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    6 февраля 2024, 02:21 • Новости дня
    Шойгу удивил Китай обращением «уважаемый товарищ» в разговоре с Дун Цзюнем

    Шойгу удивил Китай использованием в обращении к министру Дун Цзюню слов «уважаемый товарищ»

    Шойгу удивил Китай обращением «уважаемый товарищ» в разговоре с Дун Цзюнем
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Китайскую сторону удивило то, что министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с главой минобороны Китая Дун Цзюнем использовал обращение «уважаемый товарищ», сообщают китайские СМИ.

    Сообщается, что «Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой «уважаемый товарищ», а затем поприветствовал его на китайском языке», передает РИА «Новости» со ссылкой на 163.com.

    В Пекине были сильно удивлены фразой Шойгу, поскольку знали, что она используется в России не так широко, как в Советском Союзе, пишет «Комсомольская правда».

    Также 163.com отмечает, что Шойгу производит впечатление немногословного человека, но оказался хорошим дипломатом. Шойгу указал, что Дун Цзюнь учился в Военной академии Генштаба в Москве, и этот опыт поможет расширению сотрудничества между Россией и Китаем. Отмечается, что «Шойгу с энтузиазмом отнесся к назначению Дуна на пост министра обороны Китая», а «напоминание об учебе в России позволило сократить дистанцию между двумя сторонами во время общения».

    Напомним, Шойгу заявил о лучшем периоде отношений между Россией и Китаем за всю историю. Министр обороны Китая отметил поддержку России по тайваньскому вопросу.

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    7 февраля 2024, 10:50 • Новости дня
    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую

    Журналист Джонс: Интервью Карлсона с Путиным является попыткой остановить третью мировую войну

    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую
    @ Kremlin Pool/Global Look Press,Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным длилось два часа, сообщил блогер и журналист из США Алекс Джонс.

    Джонс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Карлсон сообщил ему о том, что взял у российского лидера интервью. Такер назвал состоявшийся разговор «удивительным», передает ТАСС слова Джонса.

    Интервью, по словам Джонса, вскоре будет опубликовано.

    «Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить третью мировую войну», – заявил Джонс.

    Ранее Карлсон в ответ на звучавшую в его адрес в США критику заявил, что не считает, что из-за интервью с российским лидером должен испытывать чувство вины.

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    6 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

    О планах в скором времени взять интервью у российского лидера Карлсон сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это», – передает ТАСС.

    Карлсон записал видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

    При входе на главную страницу сайта Карлсона открывается вкладка с анонсом интервью. Посетителю сайта предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда оно будет опубликовано.

    Карлсон объяснил свое решение тем, что конфликт между Россией и Украиной продолжается два года и «меняет весь мир», а у жителей США «нет реального представления о том, что происходит в этом регионе» – ни в России, ни на Украине.

    Он сообщил, что его команда сама оплатила поездку в Москву и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». Подчеркивается, что интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования».

    Карлсон поблагодарил Илона Маска, обещавшего «не скрывать и не блокировать это интервью», которое будет опубликовано в соцсети X. При этом Карлсон считает, что власти стран Запада, «наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах». По его мнению, западные правительства «боятся информации, которую не могут контролировать».

    Карлсон пожаловался на то, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина. «Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа», – рассказал он. Карлсон уверен, что такие действия были предприняты с целью «остановить интервью Путина», которое планировалось. «В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву», – сообщил Карлсон.

    Он заявил, что «свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить во что верим». Карлсон выразил уверенность, что данное право «не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме», но американские власти «пытаются».

    Также Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».

    Публикация Карлсона в соцсети с объявлением об интервью за час набрала 5 млн просмотров.

    Ранее американский журнал Newsweek сообщал, что посетивший на днях Москву американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Телеведущий Владимир Познер призвал не пытаться угадать, каким темам будет посвящено интервью.

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    7 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»

    Журналист Такер Карлсон причислен к базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»

    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Взявший интервью у президента России Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон уже числится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», там публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.

    Уточняется, что Карлсону приписывается «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляция общественно значимой информацией», передает ТАСС.

    Западные журналисты уже позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону.

    Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Коментарии (26)
    7 февраля 2024, 06:56 • Новости дня
    Китайский банк Chouzhou остановил все операции с Россией

    В деловых и финансовых кругах сообщили о решении китайского банка Chouzhou остановить все операции с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Китайский Chouzhou Commercial Bank, который использовался российскими импортерами, сообщил клиентам об остановке операций с Россией, сообщают СМИ.

    Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, представителей деловых объединений и финансовых консультантов. Прекращается работа с любыми российскими или белорусскими организациями.

    Транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS, передает РБК.

    Напомним, СМИ в январе сообщали о якобы начатых китайскими госбанками проверках сделок, совершенных клиентами из России.

    Коментарии (17)
    7 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    @ Richard Drew/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) об интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

    Пост был опубликован около 22.00 мск, он набрал 51,3 млн просмотров, свыше 34 тыс. комментариев. 375 тыс. пользователей оставили пометку «нравится», передает ТАСС.

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (18)
    7 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Западные журналисты позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные журналисты посетовали на то, что президент Владимир Путин согласился на интервью только лишь с Такером Карлсоном, тогда как они направляют множество аналогичных запросов, но получают отказы.

    Так, журналист Би-би-си Стив Розенберг на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что направил Кремлю «несколько запросов» на интервью с Путиным за последние 18 месяцев, но ответ был отрицательным.

    В свою очередь ведущая CNN Кристиан Аманпур заявила, что «не один год» продолжает запрашивать интервью с Путиным, передает ТАСС.

    В Кремле отметили ранее, что Карлсон занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она также отличается от западных СМИ.

    Коментарии (5)
    7 февраля 2024, 09:33 • Новости дня
    Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным

    Такер Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Владимиром Путиным

    Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон не считает, что из-за интервью с российским лидером Владимиром Путиным должен испытывать чувство вины.

    Карлсон заявил каналу «Рен ТВ», что любит Америку и не считает, что предал ее.

    Напомним, публикация Карлсона об интервью с Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

    Коментарии (6)
    5 февраля 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну
    Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Амаяку Акопяну звания Заслуженный артист РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Звание также присвоено актрисе кино Олесе Судзиловской (Дзебань) и художественному руководителю ансамбля «Урал» и Челябинской филармонии Светлане Лукиной, передает ТАСС.

    Акопян начал выступать вместе со своим отцом, народным артистом СССР иллюзионистом Арутюном Акопяном. С 1980-х годов проводил сольные выступления, часто появлялся на телевидении – в программах «Утренняя почта», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши», где исполнял роль волшебника Рахата Лукумыча. Также Акопян снимался в кинокартинах, преимущественно в качестве камео.

    Коментарии (5)
    7 февраля 2024, 11:49 • Новости дня
    Назван день публикации интервью Путина Карлсону

    WSJ: Интервью Путина американскому журналисту Карлсону могут опубликовать 8 февраля

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью российского лидера Владимира Путина популярному американскому журналисту Такеру Карлсону, как ожидается, будет опубликовано в четверг, 8 февраля, сообщили СМИ.

    В сообщении The Wall Street Journal говорится, что запись появится в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), а также на портале TuckerCarlson.com.

    Сроки публикации изданию назвали «люди, знакомые с этим вопросом», передает «Газета.Ru».

    Ранее блогер и журналист из США Алекс Джонс сообщил, что интервью Карлсона с Путиным длилось два часа. Он назвал его «попыткой остановить третью мировую войну».

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    7 февраля 2024, 01:27 • Новости дня
    Анонс Карлсоном интервью с Путиным набрал более 23 млн просмотров
    Анонс Карлсоном интервью с Путиным набрал более 23 млн просмотров
    @ Tucker Carlson/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсетях о том, что он собирается взять интервью у президента России Владимира Путина, набрала уже более 23 млн просмотров.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) у анонса интервью 23,2 млн просмотров.

    Спустя час после публикации число просмотров превышало 5,2 млн, передает РИА «Новости».

    Примерно за 2,5 часа публикация набрала более 15,2 млн просмотров, передает ТАСС.

    После трех часов с момента анонса число просмотров перевалило за 20 млн.

    Показатель растет практически ежесекундно. Количество подписчиков у Карлсона в X выросло более чем на десятки тысяч и приблизилось к 11,5 млн.

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

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    5 февраля 2024, 15:29 • Новости дня
    Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сменил гендиректора МИД России, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

    От должности освобожден Сергей Вязалов «в связи с переходом на другую работу», а новым генеральным директором МИД назначен Алексей Островский, передает ТАСС.

    Ранее Путин подписал указ о назначении новым послом России в Японии директора третьего департамента Азии российского Министерства иностранных дел Николая Ноздрева.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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