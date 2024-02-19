У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.5 комментариев
Хейли сравнила членов Конгресса США с пьяными матросами
Претендент на пост президента США Хейли сравнила членов Конгресса США с пьяными матросами из-за расходов
Члены как Республиканской, так и Демократической партий США тратят средства, как пьяные матросы, заявила претендент на пост президента США Никки Хейли.
В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России Хейли заявила, что «в Вашингтоне нет святых». По ее мнению, в Белом доме необходим «бухгалтер», который способен заставить «Конгресс взять расходы под контроль». Она пожаловалась, что «Конгресс продолжает тратить деньги, которые он не должен тратить, и это включает в себя разграбление системы социального обеспечения».
Напомним, дефицит бюджета США в декабре составил 129,365 млрд долларов. Глава Минфина США Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает. Гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон считает, что из-за роста госдолга США «движутся к обрыву».