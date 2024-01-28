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    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    60 комментариев
    28 января 2024, 14:39 • Новости дня

    Глава американского банка JPMorgan: США движутся к обрыву из-за роста госдолга

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за роста госдолга США страна «движется к обрыву», считает гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, его слова приводит телеканал Fox News.

    По его словам, до этого «обрыва» еще около 10 лет, но США движутся к нему «со скоростью 60 миль в час», передает РИА «Новости».

    Ранее глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает.

    До этого американист Малек Дудаков раскрыл детали бюджетного кризиса в США, по его словам, такие страны, как Китай или монархии Персидского залива, перестают вкладывать деньги в госдолг США.

    27 января 2024, 20:27 • Новости дня
    Экс-разведчик США назвал города, которые потеряет Украина после краха ВСУ

    Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев после разгрома ВСУ

    Экс-разведчик США назвал города, которые потеряет Украина после краха ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер предрек Украине потерю четырех городов, если Киев не согласится на переговоры.

    Если Украина и коллективный Запад продолжат отвергать переговоры, Россия выполнит все задачи спецоперации при помощи военной силы, заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Он также выразил мнение, что Украина может потерять контроль над Одессой, Харьковом, Днепропетровском и Николаевом.

    Риттер добавил, что сейчас украинская армия использует последние резервы, которые вскоре окончательно иссякнут.

    Ранее польский генерал заявил о критическом положении Украины из-за проблем на фронте.

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    27 января 2024, 19:44 • Новости дня
    Укрывателю Треповой потребовалась помощь психиатров после оглашения приговора

    Укрывателю Треповой Касинцеву потребовалась помощь психиатров после оглашения приговора

    Tекст: Валерия Городецкая

    У осужденного за укрывательство совершившей теракт в кафе Петербурга Дарьи Треповой Дмитрия Касинцева произошла истерика после оглашения приговора, мужчине потребовалась психиатрическая помощь.

    Касинцев пришел в ужас от назначенного ему наказания, в конвойном помещении у него случилась истерика, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

    В результате мужчине потребовалась психиатрическая помощь, после стабилизации состояния его доставили в СИЗО. За ним установлено повышенное наблюдение, добавил собеседник агентства.

    В четверг второй Западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал в своем доме Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов) после теракта в петербургском кафе, к одному году и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Сама Трепова получила 27 лет колонии.

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    27 января 2024, 16:08 • Новости дня
    Захарова высмеяла мем с «Лавровым и печеньками» в Техасе
    Захарова высмеяла мем с «Лавровым и печеньками» в Техасе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла появившийся в западном сегменте соцсетей мем с «Лавровым и печеньками».

    Авторы мема отредактировали фотографию торгующего выпечкой на фоне беспорядков в Техасе мужчины, заменив его лицо на лицо главы МИД России Сергея Лаврова.

    Захарова сделала репост публикации в свой Telegram-канал с ироничной подписью: «Лавров принес печенье для техасской революции»: Очевидный фейк – все видят, что это калачи!».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу жены президента Украины Елены Зеленской, попросившей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

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    27 января 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2» и Галкиным
    Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2» и Галкиным
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что в ситуациях с группой «Би-2», музыканты которой были оштрафованы в Таиланде, и юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), которому запретили въезд в Индонезию, нет ничего удивительного.

    «Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир», – сказала Захарова в комментарии изданию «Подъем», передает РИА «Новости».

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. В Таиланде также решили отменить концерт Максима Галкина. Кроме того, юмористу запретили въезд в Индонезию.

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    27 января 2024, 20:38 • Новости дня
    Боец ВС России в одиночку отразил атаку элитных разведчиков ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Авдеевском направлении российский военнослужащий в одиночку отбил атаку элитных украинских разведчиков при помощи гранат.

    Пятеро элитных разведчиков Вооруженных сил Украины пришли, чтобы вернуть захваченный 9-й бригадой первого армейского корпуса России опорный пункт, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo.

    По данным канала, российский боец сумел в одиночку защитить позицию от противников, забросав их гранатами.

    Ранее российский военный с позывным «Бабай» рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе.

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    27 января 2024, 19:10 • Новости дня
    Умерла актриса сериалов «След» и «Закрытая школа» Вера Молчанова
    Умерла актриса сериалов «След» и «Закрытая школа» Вера Молчанова
    @ napokrovke.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса Вера Молчанова, снявшаяся в популярных российских сериалах «След» и «Закрытая школа», скончалась в возрасте 81 года.

    О смерти актрисы сообщил московский Театр на Покровке, в котором она играла с 1991 года, передает ТАСС.

    «Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны», – сообщили в театре.

    Вера Молчанова снялась в таких популярных российских сериалах, как «Конец света» (2022), «Закрытая школа» (2011-2012), «След» (2007).

    Ранее стало известно о смерти народного артиста России Евгения Бикташева.

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    28 января 2024, 10:42 • Новости дня
    Пентагон отменил учения с шестью странами

    WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после критики Конгресса

    Пентагон отменил учения с шестью странами
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton, U.S. Army

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон отказался от совместных учений с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана, сообщил Washington Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Издание направило запрос после изучения документа Пентагона, в котором он сообщил о намерении провести учения с Нигером, Суданом, Мали и несколькими другими «проблемными» африканскими странами, на что планировалось потратить «миллионы» долларов несмотря на то, что в них либо были свергнуты «демократические правительства». Законы США запрещют представлять таким государствам помощь в сфере безопасности, передает РБК со ссылкой на Washington Post.

    Как заявила пресс-секретарь Пентагона Лиза Лоуренс, иногда более эффективно поддерживать взаимодействие с партнерами, чтобы они оставались осведомленным об озабоченностях, этике и ценностях и США и соблюдал права человека. Она добавила, что без американского военного взаимодействия эти страны могут обратиться к противникам США, чтобы «заполнить пустоту».

    Как пишет издание, изменение планов может быть результатом критики Белого дома со стороны других демократов. Так, например, конгрессмены Бен Кардин и Элизабет Уоррен потребовали от министра обороны Ллойда Остина гарантий, что войска из стран, в которых произошел военный переворот, не будут участвовать в учениях совместных с США.

    В предоставленных документах также упоминался Азербайджан, с военными из этой страны США должны были провести десять учений в этом году. Однако в ноябре представители Белого дома подчеркнули, что у Баку «нет шансов вести дела в обычном режиме» с Вашингтоном, пока не будет прогресса по мирному соглашению с Ереваном.

    Ранее назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн заявил, что Нигер не исключает возможности военного вторжения в страну, но готов к его отражению.

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    28 января 2024, 11:15 • Новости дня
    Telegraph: У Британии не хватило мощи для удара по хуситам
    Telegraph: У Британии не хватило мощи для удара по хуситам
    @ royalnavy.mod.uk

    Tекст: Валентина Григоренко

    Британским военным кораблям не хватило огневой мощи, чтобы наносить удары по наземным целям хуситских повстанцев в Йемене, сообщили СМИ.

    Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, на данный момент эсминцы военного флота Британии имеют только одно орудие, с помощью которого можно вести огонь по целям на суше. Это орудие в носовой части корабля. При этом флот США, к примеру, оснащен установками для запуска ракет «Томагавк» для стрельбы по наземным целям, а Британия может поражать такие цели только с помощью авиации и подлодок, передает РБК.

    Контр-адмирал Крис Пэрри уточнил, что такая ситуация подсвечивает проблему неспособности британских ВМС «идти нога в ногу» с российскими и китайскими военно-морскими силами. По его словам, необходимо добиться ситуации, при которой российские или китайские военные, заметив британский корабль, говорили: «Вот черт, это британцы», но пока у них нет причин для беспокойства.

    Он подчеркнул, что в случае возможного противостояния это будет равносильно тому, что британцы выйдут против пистолета с ножом.

    Ранее сообщалось, что британский танкер Marlin Luanda загорелся в Красном море после обстрела хуситов.

    В пятницу Британия решила провести ротацию боевых кораблей, которые находятся на дежурстве в Красном море в рамках операции по обеспечению безопасности на фоне атак хуситов на торговые суда.

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    28 января 2024, 12:20 • Новости дня
    Греция одобрила передачу Украине устаревшего оружия
    Греция одобрила передачу Украине устаревшего оружия
    @ REUTERS/Sergey Pivovarov

    Tекст: Валентина Григоренко

    Правительство Греции одобрило отправку Украине устаревших систем вооружения, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Kathimerini, Минобороны Греции поручили передать на Украину устаревшие системы и технику, которыми больше не пользуется греческая армия, передает «Коммерсант».

    Отмечается, что содержание пакета помощи пока не раскрывается. Но на вооружении Греции, согласно данным из открытых источников, находятся системы ПВО «Тор», «Оса», С-300, зенитные установки ЗУ-23-2.

    В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружение в обмен на предоставление Афинам помощи в размере 200 млн долларов. В этот же день Госдеп одобрил продажу Греции современных истребителей F-35 на 8,6 млрд долларов. Греция может получить 20 истребителей, 42 двигателя к ним, а также системы наведения и запасные части.

    Ранее Блинкен потребовал от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса новых поставок оружия для Украины.

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    28 января 2024, 11:15 • Новости дня
    В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье после поражения Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Закарпатье в случае поражения Украины может отойти Венгрии, заявил венгерский правый политик Ласло Тороцкаи, выступая на съезде партии «Наша Родина», пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные СМИ.

    По его словам, если «государственность Украины прекратится, то «Наша Родина», как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье», передает «Российская газета».

    Ранее в Венгрии остались недовольны новым законом Украины о правах нацменьшинств.

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    27 января 2024, 21:51 • Новости дня
    Профсоюз пограничников США поддержал Техас в конфликте с Белым домом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти делают все, чтобы помешать охране границы страны, заявили в профсоюзе агентов и сотрудников пограничной службы США, комментируя конфликт между руководством Техаса и Белого дома на фоне ситуации с мигрантами.

    «Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», – сообщили РИА «Новости» в организации.

    Между тем американский предприниматель Илон Маск заявил, что пограничный патруль получил поручение помогать нелегальным мигрантам в пересечении южной границы США.

    «Строительство стены – отвлекающий маневр. Чтобы исправить эту ситуацию [с нелегальными мигрантами], не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты», – написал Маск на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    По мнению предпринимателя, основная проблема заключается в том, что любой может попросить убежище в США, при этом ему не нужно доказывать необходимость в этом. «А это означает, что все [население] Земли может приехать в Америку», – заключил он.

    Ранее губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что планирует направить Национальную гвардию к границе Техаса из-за «вторжения» мигрантов.

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    27 января 2024, 19:58 • Новости дня
    На Украине испугались усиления российского ВПК

    Telegraph: На Украине обеспокоились ростом темпов производства оружия в России

    На Украине испугались усиления российского ВПК
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наращивание темпов производства вооружений в России вызвало беспокойство среди украинских генералов, пишет британская газета Telegraph.

    «Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин – и как опасаются западные и украинские генералы, – может переломить ход военных действий», – говорится в статье Telegraph, передает РИА «Новости».

    Авторы статьи отмечают, что показатели коллективного Запада по производству вооружений едва могут сравниться с успехами военно-промышленного комплекса России, что, по оценкам экспертов, может дать Москве значительное превосходство в будущем для победы в украинском конфликте.

    В кулуарах признают серьезность проблемы, но Запад просто не успевает за такими темпами, резюмировал автор.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС России.

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    27 января 2024, 21:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове и Полтавской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, взрывы также прозвучали в Полтаве и в двух районах Полтавской области.

    «Харьков слышит взрывы», – написал Терехов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают, что взрывы раздаются в Кременчугском и Полтавском районах Полтавской области, а также в областном центре.

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне.

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    27 января 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин: Россия сделает все для истребления нацистской идеологии
    Путин: Россия сделает все для истребления нацистской идеологии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия предпримет все меры, чтобы полностью истребить нацизм, дни последователей этой идеологии обречены.

    «Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности», – сказал президент на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Путин заявил, что в Европе и на Украине взяли на вооружение методы гитлеровцев: в странах Прибалтики множество людей «объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле», а киевский режим прибегает к террору и варварским убийствам.

    «Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных. Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика», – указал российский лидер.

    В завершение Путин отдал дань памяти жертвам нацизма. «Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит работу по расследованию всех преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

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    28 января 2024, 12:32 • Новости дня
    Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве

    В оперативных службах назвали предварительной причиной пожара в Театре сатиры в Москве нарушение техники безопасности

    Tекст: Валентина Григоренко

    Нарушение техники безопасности во время выполнения ремонтных работ могло стать причиной пожара в Театре сатиры в центре Москвы, сообщили в оперативных службах.

    Как указал источник, по предварительным данным, причиной пожара в Театре сатиры стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах, передает ТАСС.

    В пресс-службе театра добавили, что Театр сатиры отменил ближайший спектакль в связи с пожаром в здании. Согласно сообщению на сайте театра, на 12:00 был запланирован показ спектакля «Дороги, которые нас выбирают», на 19:00 на основной сцене – «Невольницы», на «Чердаке Сатиры» – «Родненькие мои».

    Напомним, в воскресенье в Московском академическом Театре сатиры в центре Москвы начался пожар, площадь которого составила 200 кв. метров. Позже в оперативных службах сообщили, что площадь пожара в театре выросла до 350 кв. метров, тушение затруднено конструктивными особенностями здания.

    В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за пожара в театре съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу временно перекрыт.

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