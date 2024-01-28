К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.8 комментариев
Глава американского банка JPMorgan: США движутся к обрыву из-за роста госдолга
Из-за роста госдолга США страна «движется к обрыву», считает гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, его слова приводит телеканал Fox News.
По его словам, до этого «обрыва» еще около 10 лет, но США движутся к нему «со скоростью 60 миль в час», передает РИА «Новости».
Ранее глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает.
До этого американист Малек Дудаков раскрыл детали бюджетного кризиса в США, по его словам, такие страны, как Китай или монархии Персидского залива, перестают вкладывать деньги в госдолг США.