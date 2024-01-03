Эксперт раскрыл детали бюджетного кризиса в США

Американист Дудаков раскрыл детали бюджетного кризиса в США

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале эксперт отметил, что финансовая система находится в режиме перегрузки. Американский госдолг поставил новый рекорд – пробив 34 трлн долларов. Причем он вырос на триллион за рекордно короткий срок – всего лишь три месяца. При этом 2 трлн он набрал за полгода, а 4 трлн за два предыдущих года.

Госдолг растет стремительными темпами на фоне зияющего бюджетного дефицита в 2 трлн долларов. Сказывается одновременно и падение налоговых поступлений – из-за спада во многих секторах экономики. И резкий рост расходов, вызванный инфляцией.

Причем обслуживать госдолг все сложнее из-за выросших ставок ФРС до 5,5%. На выплату процентов по казначейским облигациям США нынче уходит 1,1 трлн долларов. Это уже сильно больше, чем бюджет Пентагона. А к концу года долговая нагрузка правительства США превысит и траты на Social Security – и превратится в основную статью расходов американского бюджета.

Также Дудаков заметил, что бюджетный кризис в Вашингтоне продолжается. Конгресс отчаянно требует от Байдена сократить госрасходы. А к концу 2024 США вновь пробьют потолок госдолга. И если на фоне выборов и политической нестабильности не удастся поднять потолок – случится технический дефолт.

«Дальше будет только хуже. По прогнозам экономистов, к 2033 году Social Security обанкротится – и пенсионная пирамида размером в 1 трлн долларов попросту рухнет. Усугубляет ситуацию и то, что многие страны – вроде Китая или монархий Залива – перестают вкладывать деньги в американский госдолг. И даже всегда лояльная Япония стала медленно отползать от финансовой системы США – которая на фоне внутренних кризисов начинает идти вразнос», – резюмировал американист.