Маск отреагировал на взятие Авдеевки российской армией

Маск: Чем дольше идет конфликт на Украине, тем лучше для России

Tекст: Дарья Григоренко

Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), комментируя пост миллиардера Дэвида Сакса о том, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а российские силы наступают, отметил, что чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России, передает РИА «Новости».

«Так что это не «патовая ситуация». Это часто употребляемое слово скоро выветрится из памяти и появится новый нарратив», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что переход Авдеевки под контроль российских войск – это «цена бездействия» Конгресса США.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.