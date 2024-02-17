Rheinmetall объявил о планах построить завод по производству снарядов на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По данным DPA, компания из ФРГ и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подписали соответствующий меморандум о намерениях на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

Управление заводом будет осуществлять совместное предприятие, планируется, что он будет ежегодно выпускать «шестизначное количество» снарядов.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины.