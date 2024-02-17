Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересыпредставляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
Rheinmetall объявил о планах построить завод по производству снарядов на Украине
Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен построить предприятие на территории Украины, на котором будут производиться артиллерийские снаряды калибра 155 мм, сообщило агентство DPA.
По данным DPA, компания из ФРГ и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подписали соответствующий меморандум о намерениях на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
Управление заводом будет осуществлять совместное предприятие, планируется, что он будет ежегодно выпускать «шестизначное количество» снарядов.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины.