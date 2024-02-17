Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Полиция Парижа ликвидировала мужчину с мачете
Полиция Парижа ликвидирована неизвестного с мачете, который оказал сопротивление, сообщает телеканал CNEWS.
По данным полиции, мужчину суданского происхождения с мачете заметили прохожие и сообщили полиции, передает ТАСС.
При задержании мужчина оказал сопротивление, набросившись на полицейских. Офицер применил оружие.