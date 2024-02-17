Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
МИД Китая выступил против поддержки США Тайваня
Глава МИД Китая Ван И выступил против поддержки США Тайваня и заявил о необходимости соблюдать принцип «одного Китая»
Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности и напомнил ему о необходимости соблюдения принципа «одного Китая», который исключает поддержку «независимость Тайваня».
«Если США действительно хотят стабильности в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, а также реализовать на деле свою позицию отсутствия поддержки «независимости Тайваня», – передает РИА «Новости» заявление Ван И.
Политик подчеркнул, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является частью территории Китая.
Ранее сообщалось, что США решили разместить подразделение элитного спецназа сухопутных войск, которых называют «зелеными беретами», на Тайване на долгосрочной основе. Американцев разместят в гарнизонах на архипелагах Цзиньмэнь и Пэнху. В качестве военных инструкторов они будут обучать тайваньских военных.