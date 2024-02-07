США решили отправить на Тайвань «зеленые береты»

Врач объяснила необходимость недозированного секса в феврале

Эндокринолог Гончарова: Вкусная пища и хороший секс помогут преодолеть февральскую эндорфиновую яму

Tекст: Татьяна Косолапова

«Эндорфиновая яма – это условное понятие, которое сопровождается снижением количества эндорфинов в крови. К эндорфинам относится около 20 нейромедиаторов и нейропептидов разной биологической направленности, общим свойством которых является обеспечивать настроение (хорошее или плохое), обеспечивать эмоциональную составляющую, заботиться об адекватном восприятии боли и любой другой тактильной чувствительности, об обонянии и восприятии запахов, о чувстве насыщения и многих других. Одним словом – удовольствие или неудовольствие», – говорит Гончарова.



Она объясняет, что эндорфиновая яма – это ощущение несчастья: вроде бы и все неплохо, но счастья нет. Соответственно, высокий уровень эндорфинов делает человека счастливым и довольным. Вкусная пища и напитки, недозированный хороший секс – все это приводит к резкому повышению уровня этого гормона.

«Мы понимаем, что в феврале уже накапливается усталость от короткого светового дня, от многослойной зимней одежды, от плохой погоды, от отсутствия солнечного света и многих других моментов, которые яркой картинкой дарят нам радость. Как следствие, возникает снижение уровня эндорфинов – и самочувствие ухудшается. С другой стороны, накладывается эмоциональный фактор того, что праздники закончились, впереди работа, будни, многим не хватает финансовых средств, кредиты после новогодних трат не выплачены, и это тоже усугубляет эндорфиновую яму», – делится врач.

По словам специалиста, задача каждого человека не скатываться в пучину плохого самочувствия и плохого настроения, которое может трактоваться как синдром хронической усталости, депрессия или другие расстройства. Надо, наоборот, постараться понять, действительно ли это состояние связано только с проблемами мироощущения и восприятия или у симптомов, имитирующих дефицит эндорфинов, есть реальная подоплека.

В связи с этим эндокринолог настоятельно рекомендует при появлении такого состояния обратиться к своему доверенному врачу и пройти диспансеризацию, в ходе которой можно будет исключить нарушение функций щитовидной железы, дефицит витамина D и витаминов группы B и синдром железодефицита. Только после сдачи соответствующих анализов появится понимание, есть ли дефицитное состояние, нарушение гормонального статуса или нет. Исходя из результата врач поймет, рекомендовать пациенту рецепт на удовольствие, либо медикаментозное лечение компенсации изменения функций щитовидной железы, которая очень чувствительна к сезонам.

«Хочу отметить, что в этом году зима снежная, с резкими колебаниями температуры. В такое время часто требуется коррекция доз гормонов щитовидной железы. Поэтому, прежде чем говорить об эндорфиновой яме, отмечу, что у каждой третьей женщины в России наблюдается синдром латентного железодефицита и практически у 82 из 100 человек отмечается дефицит или недостаточность витамина D. У каждого пятнадцатого – дефицит витаминов группы B, причем в первую очередь не хватает B12 и фолиевой кислоты. Поэтому сначала исключаем то, что может имитировать синдром нехватки эндорфинов, а потом, если дефицитные состояния исключены, с помощью друзей, подруг, родственников, единомышленников, ищем то, что будет радовать», – заключила Гончарова.

Ранее ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева рассказала, что ощущение «бабочек в животе» при влюбленности – это реакция симпатической нервной системы, которая непосредственно связана с «увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости».