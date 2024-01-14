Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Китай выступил резко против любых официальных контактов США с Тайванем
Китайская сторона выступает против посещения американскими конгрессменами Тайваня, а также против любых официальных контактов американских властей с островом, заявил секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Тайвань – неотъемлемая часть Китая, потому КНР решительно выступает против того, чтобы США поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем, сказал Лю Пэнъюй ТАСС.
Так он прокомментировал заявление спикера палаты представителей США Майка Джонсона направить делегацию на остров в мае.
До этого представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах. В КНР подчеркнули, что намерены противостоять «сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня».