Китай выступил резко против любых официальных контактов США с Тайванем

Tекст: Алексей Дегтярев

Тайвань – неотъемлемая часть Китая, потому КНР решительно выступает против того, чтобы США поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем, сказал Лю Пэнъюй ТАСС.

Так он прокомментировал заявление спикера палаты представителей США Майка Джонсона направить делегацию на остров в мае.

До этого представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах. В КНР подчеркнули, что намерены противостоять «сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня».