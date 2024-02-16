Путин поручил вынести вредное производство за пределы Челябинска

Tекст: Вера Басилая

Текслер рассказал Путину о проблемах с вредным производством в центре Челябинска. По его словам, было подписано соглашение о том, что ЧЭМК должен был снизить вредные выбросы, но это не было сделано. Прокуратура выдала собственникам комбината предписание о выполнении ранее взятых обязательств, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Я знаю эту проблему, нужно это предприятие, вредное производство здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города. Вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы – сохранение рабочих мест. Для той части [производства], которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне – при поддержке правительства <…> привлечь местных инвесторов», – заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы государства в Челябинск, где он посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и в индустриальном парке «Станкомаш».