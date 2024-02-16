Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?16 комментариев
Путин поручил вынести вредное производство за пределы Челябинска
Вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) должно быть выведено за пределы города, правительству необходимо проработать варианты продолжения работы комбината с сохранением рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Текслер рассказал Путину о проблемах с вредным производством в центре Челябинска. По его словам, было подписано соглашение о том, что ЧЭМК должен был снизить вредные выбросы, но это не было сделано. Прокуратура выдала собственникам комбината предписание о выполнении ранее взятых обязательств, следует из сообщения на сайте Кремля.
«Я знаю эту проблему, нужно это предприятие, вредное производство здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города. Вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы – сохранение рабочих мест. Для той части [производства], которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне – при поддержке правительства <…> привлечь местных инвесторов», – заявил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы государства в Челябинск, где он посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и в индустриальном парке «Станкомаш».