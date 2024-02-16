Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?16 комментариев
Путин встретился с главой Челябинской области
Путин встретился с главой Челябинской области Текслером
Президент России Владимир Путин в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы государства в Челябинск, где он посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и в индустриальном парке «Станкомаш».
Текслер доложил Путину, что в регионе досрочно завершили программу расселения из ветхого и аварийного жилья, построили свыше 4 тыс. км дорог и возвели 85 крупных спортивных объектов, передает ТАСС.
Глава государства в ходе беседы подчеркнул, что в регионе необходимо увеличить число соцобъектов. «Все-таки количество социальных объектов надо увеличивать – и детских садов, и спортивных объектов», – сказал он. Губернатор Челябинской области согласился с Путиным, добавив, что за последние пять лет в регионе появился 61 новый детский сад, 15 новых школ, еще в 67 провели ремонтные работы.
Накануне Путин прибыл в Свердловскую область и посетил «Уралвагонзавод» и «Уральские локомотивы».