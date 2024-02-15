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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Генетическая совместимость» ведет к социальному уродству

    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

    22 комментария
    15 февраля 2024, 08:45 • Новости дня

    Путин раскрыл темы разговора с Карлсоном за кадром

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним демонизацию России на Западе.

    Путин в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным ответил на вопрос о том, что они с Карлсоном обсуждали после интервью.

    «Он (Карлсон – прим. ВЗГЛЯД) прошелся по своему плану, как я уже сказал и как я понял. И все, за рамки этого плана не выходил. Были некоторые другие темы, например, о которых, я считаю, важно было бы сказать. Но я не стал накручивать дополнительно темы, которые в разговоре со мной не поднимал журналист», – приводятся слова Путина в беседе с Зарубиным на сайте Кремля.

    «Поэтому вопрос демонизации России, связанный, скажем, с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, конечно, они должны были бы возникнуть и в ходе такой официальной части», – отметил российский лидер. «Но одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь Соединенных Штатов, несколько раз господин Блинкен говорил об этом, о том, что его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что эта тема постоянно возникает в разных странах мира, в США и в Европе. «Я повторяю, возникает с целью демонизации России, показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники. А на самом деле если посмотреть на то, о чем сказал сегодняшний госсекретарь, и посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, то многое и здесь становится ясно», – сказал глава государства, добавив, что все есть в архивах.

    «Например, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это исконно российская территория, Киев и прилегающие территории? Первое», – отметил Путин.

    «Второе. Если он говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум, хочу это подчеркнуть, он считает, что никакой Украины в 1904 году, а именно в 1904 году прапрадед господина Блинкена уехал из Киева в Соединенные Штаты. Значит никакой Украины там не было, если он говорит, что он бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – подчеркнул российский лидер.

    Путин заявил также, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Президент счел теоретически возможным арест Карлсона в США.

    14 февраля 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ученые смогли вплотную подойти к созданию онковакцины, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

    «Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин – вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что больше половины случаев онкологических заболеваний в России стали выявлять на начальной стадии.

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    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

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    14 февраля 2024, 23:30 • Новости дня
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Единственное, о чем можно сожалеть – о том, что Россия не перешла к активным действиям на украинском направлении раньше, так как пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.

    «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.

    По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».

    Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».

    Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

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    14 февраля 2024, 18:35 • Новости дня
    Путин анонсировал повышение оклада медиков с 1 апреля

    Путин: Всем медикам с 1 апреля повысят окладную часть зарплат

    Путин анонсировал повышение оклада медиков с 1 апреля
    @ Вячеслав Викторов/photo.roscongress.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплаты медицинских работников, сообщил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

    «Решение, которое касается всех медицинских работников: с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты», – передает слова главы государства ТАСС.

    Также Путин заявил о необходимости увеличить доплаты медикам в малых городах и селах.

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    15 февраля 2024, 03:41 • Новости дня
    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России

    Глава минфина США Йеллен заявила о «потенциальной выгоде» от нахождения «законного» способа конфискации активов России

    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что все участники переговоров о возможной конфискации российских активов видят «потенциальную выгоду» от нахождения законного способа осуществить данный шаг.

    Йеллен пояснила, что способ должен быть законным «как с точки зрения международного, так и внутреннего законодательства стран». «Экономическую ценность этих активов» предлагается использовать «на постоянной основе» для поддержки Киева.

    Йеллен обсуждала эту тему с лидерами европейских стран, но убедить скептически настроенных собеседников ей не удалось, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Bloomberg сообщило, что в понедельник Йеллен в Вашингтоне провела переговоры с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард, до этого у нее состоялась беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем. Йеллен подтвердила, что обсуждала использование российских активов. По ее словам, всем ясно, что «дальнейшая помощь Украине необходима».

    Напомним, Совет Евросоюза утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины. СМИ сообщали, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

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    14 февраля 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и преступления против безопасности государства.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Теперь такое наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (ст. 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

    При этом, как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.

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    15 февраля 2024, 01:28 • Новости дня
    В США заявили о планах России использовать ядерное оружие против спутников

    ABC связала заявления об угрозе нацбезопасности США с возможным применением Россией ядерного оружия против спутников

    В США заявили о планах России использовать ядерное оружие против спутников
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников, заявили американские СМИ.

    Журналистка Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновника Пентагона заявила, что «угроза связана с космосом». Позднее ABC со ссылкой на источники заявила, что речь идет о возможном использовании ядерного оружия против спутников. Подчеркивается, что «это очень тревожный и деликатный вопрос», передает ТАСС.

    При этом New Tork Times со ссылкой на официальных лиц пишет, что заявления об угрозе могут быть сделаны с целью оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины.

    Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сообщил, что оповестил членов Конгресса о серьезной угрозе нацбезопасности. Как утверждают СМИ, «угроза» может быть связана с Россией.

    В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.

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    14 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    CNN: Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией
    CNN: Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некая угроза национальной безопасности США, о которой ранее заявил советник американского лидера Джейк Салливан, может быть связана с Россией, утверждает телеканал CNN.

    Как сообщил CNN со ссылкой на информированные источники и американского чиновника, имя которого не называется, угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ», передает РИА «Новости».

    При этом телеканал не приводит каких-либо доказательств.

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о планах провести брифинг для лидеров Конгресса, на котором расскажет о некой «угрозе национальной безопасности».

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    14 февраля 2024, 13:32 • Новости дня
    Кремль опроверг слухи о якобы желании России «заморозить» конфликт на Украине

    Песков опроверг заявления о якобы желании России «заморозить» конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Информация Reuters о том, что Россия будто бы обращалась к американской стороне, предлагая «заморозить» конфликт на Украине, недостоверны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля назвал сообщения неправдой, передает ТАСС.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что у Запада, объявившего войну России, нет серьезных предложений, они не хотят учитывать наши интересы, а потому варианты достичь договоренностей по Украине в настоящее время не просматриваются.

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    14 февраля 2024, 23:46 • Новости дня
    Путин назвал Карлсона опасным человеком

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Путин счел теоретически возможным арест Карлсона в США.

    «Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель журналистского цеха, опасный человек», – заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

    Президент предполагал, что Карлсон «будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые острые вопросы», давая возможность «так же остро отвечать». Это, по словам Путина, «придало бы определенную специфику всей беседе», передает ТАСС.

    «Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», – сказал Путин. Президент признался, что «полного удовольствия от этого интервью не получил», журналист «шел жестко по своему плану и свой план исполнил».

    Он рад тому, что западные лидеры посмотрели его интервью. Путин заявил: «Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника».

    Оценивая вероятность того, что Карлсону в США может грозить арест, Путин напомнил, что «Ассанж сидит, и о нем никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят и все». Однако, как отметил российский лидер, Ассанжа все же обвиняли в обнародовании государственных секретов, а «Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов». И все же, по мнению Путина, «теоретически все возможно в сегодняшней Америке».

    «С точки зрения самого Карлсона это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел», – сказал Путин. Он заявил: «Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо».

    Напомним, в Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

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    15 февраля 2024, 00:30 • Новости дня
    Путин счел Байдена более предпочтительным лидером США для России, чем Трамп
    Путин счел Байдена более предпочтительным лидером США для России, чем Трамп
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Джо Байден или Дональд Трамп, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Байден.

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, пояснил, что Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, как подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», передает ТАСС.

    Он не стал комментировать состояние здоровья Байдена: «Я не врач и не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет». Оценивая свою встречу с Байденом в Женеве в 2021 году, Путин отметил, что «тогда уже говорили, что он недееспособный». Сам Путин «ничего подобного не увидел».

    «Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою», – сказал президент России. Путин заявил: «То что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой об этот вертолет – ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой – пусть первый бросит в него камень».

    Внимание к состоянию президента США обусловлено напряженной предвыборной кампанией, сказал Путин. По его мнению, России «некорректно вмешиваться в этот процесс».

    Напомним, Байден обвинил Трампа в «приглашении Путина вторгнуться» в страны НАТО и заявил, что Трамп «преклоняется» перед российским лидером.

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    14 февраля 2024, 18:09 • Новости дня
    Путин предложил увеличить доплаты медикам в малых городах и селах

    Путин предложил увеличить доплаты медикам в небольших населенных пунктах

    Путин предложил увеличить доплаты медикам в малых городах и селах
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил увеличить ежемесячные выплаты для медицинских работников, работающих в небольших городах и селах.

    «В прошлом году для медицинских работников первичного звена мы ввели ежемесячные выплаты. Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах», – сказал Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий, передает ТАСС.

    Глава государства призвал уделить особое внимание поддержке врачей по наиболее востребованным направлениям и работников районных и участковых больниц.

    В городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек врачам будет обеспечена доплата в размере 29 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 13 тыс. рублей, уточнил Путин. В населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек эти выплаты составят 50 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

    Ранее Путин пообещал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения.

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    15 февраля 2024, 04:28 • Новости дня
    Усс-младший рассказал о побеге из-под ареста в Италии

    Сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс опроверг причастность его семьи к оплате побега из-под ареста в Италии

    Усс-младший рассказал о побеге из-под ареста в Италии
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Сын бывшего красноярского губернатора Александра Усса Артем опроверг утверждения о том, что его побег из-под ареста в Италии оплатила семья.

    Усс передал через адвоката письменные ответы на вопросы о случившемся. Он рассказал, что побег для него самого был «внезапным», отметив, что он «бизнесмен, а не герой «бондианы». Усс отметил, что у него есть юридическое образование, так что он «видел единственную возможность защищать себя в суде и готовился к длительной и, возможно, многолетней борьбе», передает РБК.

    Кроме того, «оптимизм внушали явная политизированность преследования и слабая аргументация обвинения». Он подчеркнул, что до возможной экстрадиции в США оставались «долгие месяцы».

    «Вы сами представьте себе: во время новой холодной войны решиться на побег, находясь в самом центре Европы без авиасообщения с Россией в юрисдикции НАТО, наполненной американскими правоохранителями», – заявил он.

    Усс заявил: «Утром слышать учебные взлеты истребителей, подвергаться проверкам карабинеров иногда до восьми раз днем и ночью, которые, аналогично США, вправе открывать огонь на поражение. Это любого адекватного человека демотивирует».

    Он опроверг утверждения, что организацию побега оплатила его семья, но отказался комментировать «домыслы» об «истинных организаторах или участии государственных спецслужб», ведь «публично было сказано достаточно».

    Усс указал, что «считается оправданным» для США всюду задействовать «соответствующие методы в интересах своих граждан», об этом «гордо фильмы снимают». «Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным?» – заявил он.

    Напомним, Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. Бизнесмена задержали в Италии в октябре 2022 года по запросу американской стороны, в марте 2023 года он сбежал из-под домашнего ареста.

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    15 февраля 2024, 00:12 • Новости дня
    Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Германии Анналена Бербок относится враждебно не только к России, но и к собственной стране, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, «трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился бы к экономическим интересам своей страны», передает ТАСС.

    Зарубин указал на статьи немецких СМИ о том, что ее дед был ярым нацистом. Он спросил, считает ли президент, что «вирус национал-социализма» может передаваться в Германии на «генетическом уровне».

    Путин заявил, что «нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники». Он выступил против того, чтобы «лепить этот лейбл на весь немецкий народ».

    «Это злоупотребление тем, что пережили народы Советского Союза, мне кажется, что это <…> и ни к чему», – сказал Путин, призвав «исходить из реалий сегодняшнего дня». Он не думает, что «сегодняшние поколения немцев должны нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия».

    Путин указал, что Бербок представляет партию «зеленых», а «представители этой части политического спектра Европы спекулируют на страхах людей» перед событиями, «которые могут происходить в связи» с изменением климата. Они разжигают эти страхи и «проводят политическую линию, далекую от того, с чем пришли к власти».

    «Скажем, угольная генерация возросла. Она и была больше, чем в России в структуре энергетики. А сейчас стала еще больше. Ну и где эта зеленая повестка?» – заявил Путин, оценивая ситуацию в Германии.

    Напомним, Бербок заявляла: «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».

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    15 февраля 2024, 03:17 • Новости дня
    Карлсона восхитило метро в Москве

    Карлсон восхитился станцией московского метро «Киевская»

    Tекст: Антон Антонов

    В отличие от американского метро, в московском нет грязи, граффити, бомжей, наркоманов; на станции – чистота и порядок, заявил американский журналист Такер Карлсон, оценивая станцию московского метро «Киевская».

    Карлсон считает, что оценка инфраструктуры является «одним из способов понять то или иное общество». Говоря о станции «Киевская», Карлсон отметил, что она «была построена Иосифом Сталиным» и «70 лет спустя» выглядит так, что «восхитила» журналиста, передает РИА «Новости».

    «Как так получается, что у России… есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране?» – сказал он.

    Напомним, Карлсон заявил, что Москва является более приятным городом, чем любой город в США.

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