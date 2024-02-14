Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Литва заявила России протест
МИД Литвы выразил протест России в связи с объявлением в розыск литовских чиновников
Министерство иностранных дел Литвы выразило России протест в связи с объявлением в розыск ряда латышских политиков, в том числе министра культуры Симонаса Кайриса.
Вильнюс, по информации Reuters, призвал Москву отменить решение об объявлении чиновников в розыск, передает ТАСС.
Напомним, во вторник Россия объявила в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а также целую группу высокопоставленных чиновников из стран Балтии.
В Кремле пояснили, что причиной такого решения стало надругательство над исторической памятью, которое допустили эти деятели.