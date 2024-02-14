Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?18 комментариев
Стало известно об угрозах США в адрес банков Турции
США «угрожающим тоном» велели банкам Турции тщательно проверять российские переводы
В Турции частные банки получают предупреждения в «угрожающем тоне» от США, требующих тщательно проверять платежные переводы с Россией, сообщил источник в банковском секторе.
Источник РИА «Новости» заявил, что США «доходят до угрожающего тона».
В 2024 году турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Источник пояснил, что частично отказы вызваны санкционным давлением США. Власти Турции осведомлены о ситуации, но считают ее некатастрофичной, ведомства двух стран работают над путями решения данной проблемы.
Напомним, СМИ сообщили, что некоторые финансовые организации Турции начали закрывать российским компаниям счета. В Москве заявили, что проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США. Проблемы с платежами из России в турецкие банки наносят ущерб в первую очередь турецким поставщикам. Турецкие эксперты изучают возможность использования российского аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).