Стало известно об угрозах США в адрес банков Турции

Белый дом отказался проверять умственные способности Байдена

В Белом доме заявили, что умственные способности Байдена не нуждаются в проверке, поскольку он их показывает каждый день

Tекст: Денис Тельманов

«Я провела бессчетные часы с президентом, я верю, что у него острый ум и он контролирует ситуацию», – приводит РИА «Новости» слова Жан-Пьер на брифинге.

Она подчеркнула, что терапевт Байдена считает, что президент США ежедневно «доказывает и демонстрирует, как он думает и как функционирует», при этом он оперативно и с юмором отвечает на неожиданные вопросы прессы.

При этом представитель офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп заявила РИА «Новости», что умственное состояние президента США Джо Байдена делает его непригодным для продолжения работы на посту главы государства, и такое развитие событий может поставить под угрозу национальную безопасность.

«На карту поставлены американский суверенитет, независимость и национальная безопасность. Мы наблюдаем вторжение через наши границы, наша система правосудия превращается в оружие, а Байден вовлекает нас в многочисленные войны», – подчеркнула Эллиторп.

Спецпрокурор США Роберт Хер констатировал, что «память Байдена была серьезно ограничена», а самого главу государства после череды состоявшихся бесед охарактеризовал как «сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства на фоне обеспокоенности возрастом президента страны Джо Байдена. По ее словам, те, кто следят за ней, понимают, что она способна руководить. Харрис, по данным издания, в последнее время занимается разными задачами, включая политику администрации по абортам и ситуацию с сектором Газа.