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    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

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    1 февраля 2024, 13:31 • Новости дня

    Песков назвал причину проблем российских клиентов в банках Турции

    Песков: Проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремлю известно о проблемах, с которыми сталкиваются российские клиенты – компании и физические лица – банков Турции, Москва находится в контакте с Анкарой по данному вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что с турецкой стороной ведется активный диалог, проблемы обсуждаются, передает ТАСС.

    Источник проблем, по словам Пескова, понятен: это неприкрытое и агрессивное давление представителей США на Турцию.

    Ранее сообщалось, что некоторые финансовые организации Турции начали закрывать российским компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые хотят открыть карточку.

    30 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства

    Директор ЦРУ Бернс: США больше не обладают неоспоримым превосходством в мире из-за России и Китая

    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США потеряли свое неоспоримое превосходство из-за растущего влияния России и подъема Китая, Украину ждет тяжелый год, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

    Бернс отметил, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране, таким образом, Москва уверена, что раздавит Украину и измотает ее западных сторонников, передает РИА «Новости».

    Глава ЦРУ также считает, что этот год, скорее всего, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость, из-за чего Западу необходимо нарастить свои военные поставки Киеву, в противном случае США «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

    По его мнению, поддержка Киева может дать США геополитическое преимущество, а также принесет дивиденды военно-промышленному комплексу страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победа России на Украине станет благом для всего мира.

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    30 января 2024, 11:51 • Новости дня
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) сохраняет активность во многих местах, а потому Соединенные Штаты не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk заявила, что США и Турция «на протяжении десятилетий» являются партнерами в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

    Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что после вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию.

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    29 января 2024, 21:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейским странам необходимо готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Он сказал, что не исключено, что 45-й президент США вернется в Белый дом и в первые же дни решит украинский вопрос, сообщает Рамблер со ссылкой на издание Ceske Noviny.

    По его словам, если договоренности между лидерами России и США вступят в силу, то европейцы окажутся перед свершившимся фактом.

    Глава Чехии также отметил, что не может быть и речи о разрыве отношений с Вашингтоном на фоне подобных действий руководства США. Потребуется только признать, что «Трамп смотрит на многое по-другому».

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    29 января 2024, 16:17 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Турцию

    Ушаков: Россия готова к переговорам по Украине, но не с кем разговаривать

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки, сообщил помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

    По его словам, визит намечен на февраль, передает ТАСС.

    Касательно вопроса о вероятности обсуждения переговоров Москвы и Киева представитель Кремля отметил, что Россия готова, однако «говорить не с кем». Также Ушаков назвал неправильными трактовки в западной прессе, что от России звучит все больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной.

    «Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», – резюмировал он.

    Ранее диписточник в Анкаре заявил, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки.

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    30 января 2024, 09:05 • Новости дня
    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского

    Time: Зеленский готов проводить рискованные операции для эскалации конфликта

    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы переломить ход конфликта, президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться обострять ситуацию и проводить все более рискованные операции против России, пишут американские СМИ.

    Как считает эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер, таким образом Зеленский будет пытаться сохранить свои политические позиции внутри страны. Эксперт полагает, что глава киевского режима будет проводить «более агрессивные атаки» по «целям внутри России», передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Бреммер считает, что возрастет вероятность попыток «целенаправленных убийств российских чиновников», которые вовлечены в украинский конфликт. Кроме того, ВСУ станут чаще наносить удары беспилотниками по Крыму, российской военной и экономической инфраструктуре, пишет американский аналитик, не исключая при этом атак на нефтяные и зерновые объекты на Черном море, в результате которых вновь окажутся подорваны глобальные рынки.

    В результате риск вовлечения НАТО в конфликт возрастет, но ни альянс, ни Россия не хотят такого сценария, отмечает Бреммер. Вооруженные конфликты, по его словам, «начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в данном случае Зеленский – становится непредсказуемым».

    Накануне американские СМИ писали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

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    30 января 2024, 01:45 • Новости дня
    Посольство России заявило о злорадстве в США из-за дисквалификации Валиевой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон пытается надавить на международные спортивные организации, чтобы не пустить российских спортсменов на соревнования, в США злорадствуют по поводу дисквалификации россиянки Камилы Валиевой на соревнования, заявило российское посольство США.

    В журналистских и спортивных кругах США есть «атмосфера злорадства» по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, указало диппредставительство, передает ТАСС.

    Все это укладывается в развязанную Западом гибридную войну против России, и американское руководство не чурается «откровенного давления» на спортивные структуры, чтобы не допустить появления спортсменов из России на соревнованиях, особенно под триколором.

    Напомним, в понедельник CAS дисквалифицировал на четыре года Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на несогласие Москвы не согласна с решением арбитража.

    Олимпийский комитет России указал, что решение CAS стало «объявлением войны» российскому спорту.

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    30 января 2024, 17:25 • Новости дня
    Лавров: Россия знает о планах США разместить ядерное оружие в Британии

    Лавров: Россия проверяет информацию о планах США разместить ядерное оружие в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осведомлена о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании и проверяет эту информацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что Москва изучает источник сведений о размещении ядерного оружия США в Британии. Кроме того, Россия рассматривает ядерное оружие стран натовской тройки – США, Великобритании и Франции – как единый арсенал, исходит из этого в планировании по надежному обеспечению безопасности Российской Федерации, передает ТАСС.

    Ранее СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    30 января 2024, 16:28 • Новости дня
    В ЕК не придумали способа передачи Киеву доходов от активов России

    Представитель ЕК заявил, что механизма передачи Украине доходов от активов России нет

    Tекст: Вера Басилая

    В Еврокомиссии не разработан никакой механизм передачи доходов от реинвестирования замороженных российских активов Украине, сроков по урегулированию этого вопроса тоже нет, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

    Виганд заявил, что в ЕК приветствуют принципиальное соглашение стран ЕС по предложению передачи доходов от российских активов на специальный счет в бюджет Евросоюза, но для того, чтобы они были использованы для Украины, Еврокомиссия готовит следующие шаги, точного тайминга пока нет, передает ТАСС.

    Ранее в Совете ЕС заявили, что послы стран Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на «реконструкцию Украины».

    До этого комитет по международным отношениям Сената США поддержал закон о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Между тем глава Банка Италии Фабио Панетт предупредил, что конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва зеркально ответит в случае, если Запад решит осуществить изъятие российских активов.

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    31 января 2024, 14:34 • Новости дня
    Захарова: ЕС опасается последствий изъятия российских активов

    Захарова: ЕС опасается жестких шагов России в ответ на изъятие российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз понимает, что Россия чрезвычайно жестко ответит на конфискацию ее замороженных активов, что останавливает Брюссель от этого шага, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что у Евросоюза уже стало навязчивой идеей залатать дыру в бюджете за счет российских активов, но в ЕС понимают, что ответ России в случае конфискации этих денег будет чрезвычайно жестким, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, Москва будет рассматривать конфискацию своих активов со стороны ЕС как акт торговой войны, а не только как банальное воровство. Она подчеркнула, что любые попытки конфискации принадлежащих России средств, станут грубым нарушением международного права.

    Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что в Еврокомиссии не разработан никакой механизм передачи доходов от реинвестирования замороженных российских активов Украине.

    В Совете ЕС заявили, что послы стран Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на «реконструкцию Украины».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва зеркально ответит в случае, если Запад решит осуществить изъятие российских активов.

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    31 января 2024, 01:29 • Новости дня
    Эксперты ООН назвали казнь в США при помощи азота пыткой

    Эксперты ООН назвали метод казни в США при помощи азота неэтичным экспериментом над человеком и призвали его к запрету

    Tекст: Денис Тельманов

    Казнь Кеннета Смита, проведенная в штате Алабама с применением азота, является пыткой и неэтичным экспериментом над человеком, заявили эксперты ООН в области прав и свобод в распространенном в Женеве заявлении.

    «Использование Кеннета Смита в Алабаме в качестве подопытного кролика для испытания нового метода казни равнозначно неэтичным экспериментам над людьми и является не чем иным, как санкционированной государством пыткой», – приводит РИА «Новости» заявление экспертов, среди которых спецдокладчик по внесудебным казням, казням без надлежащего судебного разбирательства или произвольным казням Моррис Тидболл-Бинц, а также спецдокладчик по вопросу о пытках и жестоком обращении Элис Джилл Эдвардс.

    По словам экспертов, ранее было доказано, что такой метод казни причиняет страдания животным.

    Они напомнили США об обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах и по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.

    «Ужасная казнь Кеннета Юджина Смита является суровым напоминанием о варварской природе смертной казни и важным моментом для активизации призывов к ее отмене в Соединенных Штатах Америки и остальном мире», – говорится в заявлении ООН.

    Ранее сообщалось, что Смит во время казни азотом испытал перед смертью судороги в течение нескольких минут. При этом смерть осужденного констатировали только почти через полчаса после появления судорог.

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    29 января 2024, 14:38 • Новости дня
    Захарова дала Байдену совет об «освобождении» техасцев

    Захарова посоветовала Байдену «собрать международную коалицию» по освобождению техасцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией посоветовала президенту США Джо Байдену собрать «международную коалицию» по освобождению жителей штата Техас «во имя демократии».

    Захарова написала об этом в своем Telegram-канале, отметив, что сейчас для Байдена наступило лучшее время, чтобы «в лучших традициях своего предшественника [Барака] Обамы заявить: Texas must go (с англ. «Техас должен уйти» – прим. ВЗГЛЯД)».

    В сентябре 2012 года тогдашний президент США Барак Обама, выступая в ООН, заявил, что президент Сирии Башар Асад «должен уйти» («Assad must go»). Фраза «Асад должен уйти» превратилась в мем, поскольку многие из тех, кто выступали с такими заявлениями, уже лишились своих должностей, а президент Сирии по-прежнему занимает свой пост.

    Ранее Захарова высмеяла появившийся в западном сегменте соцсетей мем с «Лавровым и печеньками».

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    30 января 2024, 08:31 • Новости дня
    В Госдепе США сообщили о наращивании продажи оружия Вашингтоном на 56%

    В Госдепе США сообщили о наращивании продажи оружия Вашингтоном на 56% в 2023 году

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон нарастил на 56% продажу оружия, в том числе Украине, общий объем военных продаж за рубеж достиг 80,9 млрд долларов в прошлом году, следует из данных Госдепа.

    Так, в общей сложности объем военных продаж за рубеж составил до 80,9 млрд долларов, включая помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается также, что несмотря на попытки США усилить ВСУ, украинские военные несут серьезные потери.

    Тем временем Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он открыто требует, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро.

    Франция же занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.

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    30 января 2024, 11:55 • Новости дня
    «Уральские авиалинии» запросили допуски на международные рейсы

    «Ведомости»: «Уральские авиалинии» хотят вернуть изъятые допуски на международные рейсы

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявки на возврат допусков на полеты более чем по 20 международным направлениям.

    Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам (МВК; входят представители Минтранса и Росавиации).

    Издание напоминает, что в конце прошлого года у «Уральских авиалиний» изъяли часть допусков на международных направлениях из-за нехватки флота, не имеющего двойной регистрации. После введения западных санкций в феврале 2022 года самолеты внесли и в российский авиарегистр. «Двойная прописка», как поясняет газета, формально позволила ставить такие воздушные суда на внутрироссийские рейсы, однако их нельзя эксплуатировать на большинстве международных направлений.

    Изъятые у «Уральских авиалиний» слоты были временно переданы другим авиакомпаниям, сейчас перевозчик пытается вернуть их.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как западные санкции пытались лишить Россию иностранных самолетов.

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    29 января 2024, 14:14 • Новости дня
    Турецкие СМИ назвали нападение на церковь в Стамбуле «посланием христианскому миру»

    Турецкое издание Hurriyet назвало нападение на церковь в Стамбуле «посланием христианам на Западе»

    Tекст: Александра Юдина

    Вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле было «посланием христианскому западному миру», пишет турецкая газета Hurriyet.

    Издание заявляет, что выбор церкви Санта-Мария для убийства имеет смысл с точки зрения послания христианскому западному миру, ввиду того, что  действовали профессионалы, передает РИА «Новости».

    По мнению Hurriyet, убийцы пришли с «очень расслабленным видом», а это значит, что заранее провели рекогносцировку.

    «Они хорошо знали церковь и время службы», – указывает газета.

    Кроме того, издание отмечает, что преступники совершили убийство в церкви абсолютно спокойно, не проявляя ни малейших признаков паники.

    Глава МВД страны Али Ерликая сообщал, что при нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. По делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали 47 человек.

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    1 февраля 2024, 08:27 • Новости дня
    Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

    «Ведомости»: Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

    Tекст: Ольга Никитина

    Некоторые финансовые организации Турции начали закрывать российским компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые хотят открыть карточку, сообщают СМИ.

    Об ужесточении политики турецких банков в отношении российских клиентов газете «Ведомости» рассказали бизнесмены, работающие с Турцией, финансовые консультанты и представители деловых объединений.

    Ранее уже сообщалось, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

    Министерство торговли Турции составило список имеющихся проблемы с платежами из России компаний и заверило, что предпринимаются меры для устранения неполадок.

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