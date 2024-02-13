Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?2 комментария
Путин поручил рассмотреть вопрос об «общих подходах» к соцгарантиям добровольцев СВО
Президент России Владимир Путин к 1 марта дал поручение подготовить предложения об общих подходах к социальным гарантиям для добровольцев СВО.
«Правительству РФ рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения об общих подходах к предоставлению социальных гарантий гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», – следует из перечня поручений президента по итогам его пресс-конференции 14 декабря, передает ТАСС.
Также Путин поручил подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции. Это поручение должно быть тоже выполнено до 1 марта 2024 года.