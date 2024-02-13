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    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

    2 комментария
    13 февраля 2024, 15:20 • Новости дня

    Путин поручил рассмотреть вопрос об «общих подходах» к соцгарантиям добровольцев СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин к 1 марта дал поручение подготовить предложения об общих подходах к социальным гарантиям для добровольцев СВО.

    «Правительству РФ рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения об общих подходах к предоставлению социальных гарантий гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», – следует из перечня поручений президента по итогам его пресс-конференции 14 декабря, передает ТАСС.

    Также Путин поручил подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции. Это поручение должно быть тоже выполнено до 1 марта 2024 года.

    11 февраля 2024, 15:44 • Новости дня
    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина

    Дональд Трамп отметил ум Путина и Си Цзиньпина

    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными.

    По его словам, он знает Путина очень хорошо, президент России очень умный, очень сообразительный, передает РИА «Новости».

    Аналогично Трамп отозвался и о председателе КНР Си Цзиньпине.

    Ранее Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена.

    Коментарии (10)
    11 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном

    Песков: Путин достаточно быстро согласился дать интервью Карлсону

    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который сам вышел с этим предложением, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подтвердил, что Карлсон сам вышел на них и предложил это интервью. По его словам, Кремль активно просмотрел его материалы, его аудиторию и насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы, передает ТАСС.

    И уже на основании этого, добавил Песков, сделали вывод, что можно рекомендовать президенту дать такое интервью. «Он достаточно быстро согласился», – уточнил пресс-секретарь главы государства.


    Ранее Песков заявил, что интервью Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    75 комментариев

    Напомним, число просмотров за 23 часа с момента публикации интервью Путина Карлсону превысило 150 миллионов.

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    11 февраля 2024, 21:15 • Новости дня
    Симоньян: Интервью Путина Карлсону набрало около 1 млрд просмотров

    Tекст: Ольга Иванова

    Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около 1 млрд просмотров, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    По словам Симоньян, подсчитать все просмотры трудно, потому как нужно посчитать количество просмотров на всех языках и источниках, где интервью выходило, передает РИА «Новости».

    «Я вас уверяю, что цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», – сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

    По словам Симоньян, только в соцсети X и лишь на английском языке интервью набрало 180 млн просмотров.

    Ранее сообщалось, что в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) интервью за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    Коментарии (39)
    11 февраля 2024, 15:46 • Новости дня
    Во Франции интервью Путина Карлсону назвали мировым феноменом

    Французский политик Филиппо назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом

    Во Франции интервью Путина Карлсону назвали мировым феноменом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    СМИ стран НАТО получили серьезную пощечину после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, об этом в своей соцсети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в России) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    В своем посте он назвал это интервью «мировым феномен». По мнению политика, интервью «продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО», передает РИА «Новости».

    По словам Филиппо, после интервью многие люди осознали, что «система» и СМИ в течение двух лет их обманывали в отношении конфликта на Украине.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    11 февраля 2024, 13:55 • Новости дня
    Песков: Западной аудитории повезло, что Карлсон «не стал обострять» в интервью с Путиным
    Песков: Западной аудитории повезло, что Карлсон «не стал обострять» в интервью с Путиным
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин мог «острыми отповедями» ответить на слишком острые формулировки, если бы они были в интервью с журналистом Такером Карлсоном, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

    По его словам, в первых откликах Карлсона обвиняли в том, что он не задал ни одного острого вопроса, передает ТАСС.

    Песков добавил, что, наверное, западной аудитории повезло, что Карлсон не стал сильно обострять, хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагается журналисту в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия. Он добавил, что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди и многим это могло бы не понравиться.

    Ранее Песков заявил, что Карлсону будет несладко на Западе после интервью с Путиным.

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    11 февраля 2024, 15:27 • Новости дня
    Песков: Западные СМИ два года просят об интервью с Путиным, но в этом нет смысла
    Песков: Западные СМИ два года просят об интервью с Путиным, но в этом нет смысла
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иностранные журналисты два года просят об интервью с президентом России Владимиром Путиным, но смысла разговаривать с ними нет, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Песков подчеркнул, что речь не идет о том, «нравится им или не нравится то, что делает Россия». Он считает, что давать интервью западным журналистам нет смысла, «потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию». Пресс-секретарь добавил, что в этом плане американский журналист Такер Карлсон «выгодно отличается», передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что Владимир Путин мог «острыми отповедями» ответить на слишком острые формулировки, если бы они были в интервью с Карлсоном.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    Коментарии (7)
    11 февраля 2024, 13:34 • Новости дня
    Песков рассказал о восприятии Западом исторической части интервью Путина

    Песков: На Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина Карлсону

    Песков рассказал о восприятии Западом исторической части интервью Путина
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Историческая часть интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которых она заинтересует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Песков добавил, что даже на Западе есть специалисты, огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которых живо заинтересует историческая справка интервью Путина Карлсону, поэтому своя аудитория у этой части будет, пишет ТАСС.

    По его словам, Украина высоко фигурировала в повестке дня этого интервью, российский лидер опирался на очень глубокое знание истории. И свое суждение, отметил Песков, глава государства формирует именно на основе первоисточников, поскольку очень часто и много работает с архивными документами. Он добавил, что историческое мировоззрение Путина «носит не эмоциональный характер, оно основывается на конкретных знаниях первоисточников».

    Песков также рассказал, что папку с копиями писем Богдана Хмельницкого в Москву, которую Путин передал журналисту Такеру Карлсону во время интервью, подготовили по его поручению. По его словам, в папку вошли первоисточники, чтобы аргументировать то, о чем Путин говорил относительно Украины, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Песков заявил, что Такеру Карлсону приходится несладко на Западе из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, но эта работа добавила ему популярности.

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    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    Напомним, Путин во время интервью Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого. Газета ВЗГЛЯД ранее раскрыла, что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону.

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    12 февраля 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин сообщил о завершении работы над шестилетним планом социально-экономических действий
    Путин сообщил о завершении работы над шестилетним планом социально-экономических действий
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Подготовка плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет подходит к концу, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, в том числе он охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава государства призвал создавать, модернизировать производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех российских регионах.

    Путин отметил, что главная задача и безусловный приоритет – это повышение доходов и качества жизни россиян, благополучия семей.

    Кроме того, президент предложил уделить особое внимание сдерживанию инфляции.

    Путин добавил, что экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.

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    13 февраля 2024, 11:28 • Новости дня
    Медведев назвал реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина «затяжным жидким поносом»
    Медведев назвал реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина «затяжным жидким поносом»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    «Странный британец» Риши Сунак и «чистокровный фриц» Олаф Шольц стали наперебой оценивать интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, обратил внимание зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил в своем Telegram-канале, что обычно лидеры государств никак не комментируют интервью своих коллег из других стран. «Типа, не царское дело», – пояснил он, однако Сунак и Шольц – «два крупнейших политика современности» – стали активно высказываться на эту тему. «И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится», – заметил зампред Совбеза России.

    Из этого Медведев сделал несколько выводов.

    «Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», – написал он.

    Кроме того, высказывания лидеров Британии и Германии означают, что Путин провел им отличный урок русской истории. В результате этого интервью многие граждане западных стран впервые отыскали «Украину» на карте мира, отметил Медведев.

    «В ближайшее время все эти сунаки, шольцы, макроны (он же Миттеран у деда Дементия) и прочие байдены поменяют загаженные памперсы и расправят свои обвисшие плечи, однако их вербальная диарея продолжится», – уверен заместитель председателя Совета Безопасности России, отметив, что это «главная повседневная работа» этих политиков.

    В Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

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    12 февраля 2024, 12:31 • Новости дня
    Песков указал на главное в реакции западных лидеров на интервью Путина

    Песков: Главное, что западные лидеры ознакомились с интервью Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Эмоциональная реакция западных лидеров на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Запад и ранее имел возможность постоянно знакомиться с позицией Путина, однако в этот раз она была представлена в полной мере, чем они и воспользовались.

    «А уже эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны», – приводит его слова ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что нервная реакция британского премьера Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью Путина вызвана бессилием европейских лидеров.

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    13 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Зюганов назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию

    Зюганов: Послание президента Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля

    Зюганов назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, как ожидается, будет оглашено в конце февраля, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

    Зюганов сообщил об этом на заседании фракции в Госдуме, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 27-28 февраля.

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    12 февраля 2024, 17:40 • Новости дня
    Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин готов к серьезному компромиссу по Украине, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Карлсон утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли российский лидер пойти на компромисс по Украине, передает ТАСС.

    «Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс)», – отметил он.

    Карлсон также сообщил, что пообщался с Путиным после интервью, но не стал раскрывать детали беседы.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном.

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    12 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Премьер Сербии назвала феноменальным интервью Путина Карлсону

    Премьер Сербии Брнабич назвала феноменальным интервью Путина журналисту Карлсону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является феноменальным, заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич.

    Брнабич отметила, что в современном мире повсеместно распространена цензура, однако Карлсон «храбро провел действительно феноменальное интервью с президентом Российской Федерации», пишет агентство Танюг, передает ТАСС.

    Глава сербского правительства добавила, что ожидает визит Карлсона в Сербию в середине этого года.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал мировым феноменом интервью главы России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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    12 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    Блогер уличил Facebook в ограничении показов интервью Путина Карлсону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) ограничила распространение интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на своей платформе, заявил малайзийский блогер Йен Майлз Чон.

    Он привел статистику, согласно которой интервью в сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) на сегодняшний день набрало 192 млн просмотров, в YouTube - 13 миллионов, а в Facebook - всего 100 тысяч.

    «Похоже, для Марка Цукерберга важнее поддерживать благоприятные отношения с администрацией Байдена, а не добиваться правды», – написал блогер, передает RT.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал безумной цензурой ситуацию вокруг интервью Путина в США.

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    11 февраля 2024, 14:09 • Новости дня
    Песков: Рейтинги интервью Путина рекордные, задача быть услышанным на Западе достигнута

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рейтинги интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону бьют все рекорды, отметил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, первые цифры по просмотрам значительно превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира, таким образом, главная задача, чтобы Путина услышали и увидели, – успешно достигнута, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что Карлсону будет несладко на Западе после интервью с Путиным.

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