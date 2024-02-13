Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
Ракетная атака ВС России накрыла 1,5 тыс. солдат ВСУ на полигоне в Селидово
Военный полигон в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу, под который могли попасть более тысячи украинских солдат.
По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», в момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. военных ВСУ, прибывших на учения, передает «Российская газета».
По информации «Военной хроники», в это время на объекте проходило построение пехоты ВСУ. Сообщается, что город закрыт на въезд и выезд.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины