Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.2 комментария
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ в условиях противодействия РЭБ
МО: Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ в условиях противодействия РЭБ
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ в условиях сильного воздействия радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне СВО, сообщили в Минобороны.
Как сообщили в Минобороны летчики выпустили ракеты С-13 с применением маневра кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта по опорному пункту ВСУ, передает ТАСС.
Там добавили, что передаваемые в эфир большим количеством вражеских станций РЭБ помехи не помешали штурмовикам успешно выполнить поставленную задачу, что подтвердили авианаводчики.
После завершения боевой работы летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.
Ранее экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ.