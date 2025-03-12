Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.22 комментария
ПВО сбили 14 украинских дронов над Россией вечером в среду
Минобороны России сообщило о перехвате 14 дронов над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями
Российские системы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, атаковавших разные области, в течение двух с половиной часов.
Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 до 22:30 12 марта были перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве уточнили, что пять дронов были сбиты над территорией Брянской области, еще пять – над Ростовской областью. Три беспилотника были перехвачены над Калужской областью, а один – над Белгородской областью.
Ранее система ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник.