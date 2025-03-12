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Система ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник
Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за ночь 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО за ночь уничтожила 21 украинский беспилотник. Большая часть дронов, а именно 12, была сбита над территорией Брянской области.
Еще два беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Курской областью. По одному дрону уничтожено в Калужской области и Республике Крым.
Кроме того, пять украинских беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника.