Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО за ночь уничтожила 21 украинский беспилотник. Большая часть дронов, а именно 12, была сбита над территорией Брянской области.

Еще два беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Курской областью. По одному дрону уничтожено в Калужской области и Республике Крым.

Кроме того, пять украинских беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника.