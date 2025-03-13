Минобороны заявило об уничтожении четырех БПЛА над Россией

ПВО сбили четыре беспилотника над Белгородской и Брянской областями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что с 08.00 до 10.00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата.

По информации ведомства, два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, а еще два – над Брянской.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тамбовской области упали три украинских дрона, а Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву. МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами.