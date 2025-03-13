Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.0 комментариев
Минобороны заявило об уничтожении четырех БПЛА над Россией
ПВО сбили четыре беспилотника над Белгородской и Брянской областями
Системы противовоздушной обороны России уничтожили четыре украинских дрона в течение двух часов в Белгородской и Брянской областях, сообщили в Минобороны России.
Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что с 08.00 до 10.00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата.
По информации ведомства, два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, а еще два – над Брянской.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тамбовской области упали три украинских дрона, а Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву. МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами.