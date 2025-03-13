МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами

МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами и подходить к ним

Tекст: Александра Юдина

МЧС России выпустило рекомендации, запрещающие гражданам пытаться сбивать дроны с помощью подручных средств, передает ТАСС.

Ведомство также предостерегло от подхода к упавшим беспилотникам.

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», – подчеркивается в рекомендациях.

В ведомстве настоятельно советуют не пользоваться вблизи упавших дронов радиоаппаратурой, мобильными телефонами и устройствами с GPS.

При падении дрона рекомендуется отойти на 100 метров, укрыться за зданием или деревом и предупредить окружающих о возможной опасности.

Кроме того, МЧС подчеркивает, что при обнаружении беспилотного летательного аппарата не следует информировать противника о его местонахождении. Ведомство призывает граждан не снимать работу ПВО, моменты полета дронов, военную технику и не выкладывать эти материалы в социальные сети.

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