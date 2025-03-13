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Минобороны России сообщило о перехвате 77 украинских дронов за ночь
Российское ПВО перехватило 77 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь
Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении 77 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами России в течение одной ночи, включая Брянскую и Калужскую области.
Министерство обороны России заявило, что в ночь с 12 на 13 марта российские системы противовоздушной обороны сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Перехваты проходили в интервале с 20:00 12 марта до 06:36 13 марта и затронули несколько регионов страны.
Согласно данным министерства, тридцать беспилотников были уничтожены над Брянской областью, двадцать пять над Калужской, шесть над Курской, шесть над Воронежской, пять над Ростовской и пять над Белгородской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника. Также сообщалось, что налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь российской системы противовоздушной обороны.