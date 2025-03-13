Минобороны России сообщило о перехвате 77 украинских дронов за ночь

Российское ПВО перехватило 77 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны России заявило, что в ночь с 12 на 13 марта российские системы противовоздушной обороны сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Перехваты проходили в интервале с 20:00 12 марта до 06:36 13 марта и затронули несколько регионов страны.

Согласно данным министерства, тридцать беспилотников были уничтожены над Брянской областью, двадцать пять над Калужской, шесть над Курской, шесть над Воронежской, пять над Ростовской и пять над Белгородской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника. Также сообщалось, что налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь российской системы противовоздушной обороны.