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В Волгограде ограничили прием и выпуск самолетов
Росавиация сообщила о временных ограничениях на полеты в аэропорту Волгограда
В аэропорту Волгограда временно ограничили прием и выпуск самолетов для повышения безопасности полетов, согласно информации Росавиации.
Как передает ТАСС, в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вступили в силу в 23:10 по московскому времени. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов.
Представители ведомства уточняют, что такие ограничения внедряются в определенных ситуациях, когда необходимо усилить контроль за безопасностью в воздушной гавани. В данный момент не сообщается, сколько времени займут эти ограничения, но пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о своем рейсе.