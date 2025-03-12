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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    22 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    28 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    12 марта 2025, 23:44 • Новости дня

    В Волгограде ограничили прием и выпуск самолетов

    Росавиация сообщила о временных ограничениях на полеты в аэропорту Волгограда

    Tекст: Максим Попов

    В аэропорту Волгограда временно ограничили прием и выпуск самолетов для повышения безопасности полетов, согласно информации Росавиации.

    Как передает ТАСС, в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вступили в силу в 23:10 по московскому времени. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов.

    Представители ведомства уточняют, что такие ограничения внедряются в определенных ситуациях, когда необходимо усилить контроль за безопасностью в воздушной гавани. В данный момент не сообщается, сколько времени займут эти ограничения, но пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о своем рейсе.

    12 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским

    Сбежавшие из Суджи украинские военные пожелали русским «научиться воевать»

    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, покинувшие город Суджа в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать», соответствующие фото появились в Telegram-каналах российских военных корреспондентов.

    Боевики украинских формирований оставили такую надпись: «Русские, научитесь воевать». Фото и видео с ней опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В посте отмечается, что бойцы 11-й бригады ВДВ и второй бригады спецназа подняли флаг России над администрацией города.

    Информацию о поднятом флаге также подтвердил РИА «Новости» командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Тьма».

    Он уточнил, что у здания администрации водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции.

    Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже.

    Между тем зарубежные СМИ сообщили, что командующие ВСУ в Сумской области утратили связь с украинскими войсками, находящимися в Курской области.

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    12 марта 2025, 00:23 • Новости дня
    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского

    Лукьянов: Переговоры США и Украины прошли под американскую диктовку

    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Целью Белого дома во время встречи в Джидде было заставить Украину следовать линии на скорейшее прекращение боевых действий. Итоговые заявления сторон указывают, что американско-украинские переговоры прошли под диктовку США, считает политолог Федор Лукьянов. Ранее Киев выразил готовность пойти на временное прекращении огня.

    «Встреча в Саудовской Аравии, если судить по итоговому заявлению, прошла под американскую диктовку. Целью Белого дома было заставить Украину признать, что она должна следовать линии США на скорейшее прекращение боевых действий (полное перемирие, а не предложения о частичном, о чем говорили в Киеве)», – написал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», в своем Telegram-канале.

    В то же время, пока нет ясности относительно деталей соглашения о разработке минеральных ресурсов или гарантий безопасности Украине, отметил эксперт, связав это с продолжающимся торгом. «Жестом в адрес украинской стороны можно считать упоминание о необходимости участия в мирном процессе Европы. Последняя может перевести дух – ее не бросают одну на амбразуру», – добавил политолог.

    «В общем, Украина, проглотив унижение Зеленского, капитулировала», – делает вывод Лукьянов.

    Теперь, по оценкам эксперта, многое в переговорах будет зависеть от личных договоренностей лидеров России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии Владимир Зеленский заявил о готовности принять предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен, в случае согласия с этим России. Участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня, выразив надежду на положительный ответ со стороны России.

    Еще в конце декабря 2024 года Зеленский категорически отвергал идеи о перемирии, в январе 2025 года сравнивал прекращение огня с капитуляцией. А накануне встречи в Джидде киевский режим был согласен только на частичное прекращении огня – в воздухе и на воде.

    Для демонстрации готовности вести переговоры «с позиции силы» Киев перед американско-украинской встречей в Саудовской Аравией устроил налет беспилотниками на московский регион. В МИД РФ подчеркнули, что такие методы используются украинской стороной на фоне ежедневных поражений на поле боя.

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    12 марта 2025, 20:51 • Видео
    США сломали Зеленского. Что дальше?

    По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

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    12 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

    Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», которая, по его мнению, мобилизует Европу к ремилитаризации, передает ТАСС.

    Министр Лавров считает, что ситуация изменилась после того, как украинский режим включил членство в НАТО в конституцию.

    По его словам, изначально Европейский союз был экономическим объединением, но сейчас он полностью утратил эту характеристику.

    Министр отметил, что на ремилитаризацию Европы выделяются «невероятные деньги». Лавров предположил, что это может быть уловкой, чтобы отвлечь население от сотен миллиардов евро, потраченных без надлежащего аудита во время борьбы с пандемией COVID-19 и оказания помощи Украине.

    Глава МИД России также подчеркнул, что эти расходы сейчас активно обсуждаются. Он также напомнил, что Украина заявила о НАТО и ЕС как о своем будущем. При этом, по его словам, Украина сохранила гарантии национальных меньшинств, включив членство в НАТО в конституцию.

    Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    12 марта 2025, 17:30 • Новости дня
    СМИ: ВС России полностью освободили Суджу

    Стало известно о полном взятии Суджи под контроль ВС России

    СМИ: ВС России полностью освободили Суджу
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Суджа в Курской области, который более полугода находился под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешел под полный контроль российских войск, сообщают СМИ.

    В Судже осталось немного украинских солдат, которые продолжают попытки покинуть город, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot. Часть из них нашла укрытия, остальные либо ранены, либо убиты.

    Российские подразделения наносят удары по отступающим бойцам ВСУ, проверяют дома и брошенную технику НАТО на предмет минирования. Местные жители, находившиеся в укрытиях, начали выходить, чтобы поприветствовать российских военных.

    Ранее украинские боевики, покинувшие Суджу в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать».

    Сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.

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    12 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт.

    По словам Ливитт, в Вашингтоне было много скептиков, но Трамп является «мастером заключения сделок» и «верховным переговорщиком», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев и приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. На днях спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Зеленский извинился за хамство. Украина на переговорах в Джидде выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня.

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    12 марта 2025, 09:45 • Новости дня
    Российские военные дошли до здания администрации в Судже

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться, сообщили СМИ.

    Вооруженные силы России закрепляются возле здания местной администрации. Сейчас туда прибыли подразделения в составе 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сообщается, что бои в Судже идут непрерывно. Военные отметили, что большая часть украинских солдат просто покидает Курскую область. Оставшиеся части пытаются оказать сопротивление, однако их уничтожают российские штурмовики при поддержке операторов FPV-дронов.

    Ранее сообщалось, что российские силы почти со всех сторон обошли город Суджа в Курской области. В Добровольческом корпусе заявили, что российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области.

    Российские войска провели уникальную операцию «Поток» и использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.

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    12 марта 2025, 02:47 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и Сумах, сообщают украинские СМИ.

    Также сообщается о взрывах в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, передает ТАСС.

    Воздушная тревога продолжает звучать в Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

    Напомним, взрывы также прогремели в Одессе и Днепре (Днепропетровске). В Днепре начался пожар на объекте инфраструктуры.

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    12 марта 2025, 15:42 • Новости дня
    Матвиенко призвала сократить прием студентов из регионов в столичные вузы
    Матвиенко призвала сократить прием студентов из регионов в столичные вузы
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уменьшить прием учащихся из регионов в столичные вузы, чтобы стимулировать их обучение и работу в родных регионах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Многие выпускники остаются работать в Москве и Петербурге вместо возвращения домой, сказала Матвиенко, передает ТАСС.

    Вузы начали увеличивать прием студентов на платное обучение в 2012 году без учета реальных потребностей регионов, такая политика приводит к тому, что выпускники становятся «неудачниками», работающими на позициях, не требующих высшего образования.

    Спикер предложила сделать акцент на развитии региональных университетов и сократить набор студентов в столичные вузы в течение пяти лет. Она призвала обучать студентов по нужным специальностям и оставлять возможность для других обучаться в своих регионах, где строятся новые кампусы.

    «Где родился – там и пригодился. Давайте сделаем акцент на региональные университеты, региональные высшие учебные заведения. Надо действовать. Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения», – сказала она.

    По ее словам, по мере строительства вузовских кампусов в регионах молодежь будет стремиться остаться на родине, где проще воспитывать детей и обустраивать жизнь.

    Ранее Матвиенко, возглавляющая Совет по демографической и семейной политике, заявила, что Совет направит президенту Владимиру Путину предложения для послания Федеральному собранию по улучшению ситуации с рождаемостью в России.

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    12 марта 2025, 09:16 • Новости дня
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

    Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

    По его словам, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения, передает РИА «Новости».

    «Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», – сказал Лавров.

    Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона представила принятый Россией документ, согласно которому страна отказывалась от пути вступления в НАТО. Однако позже киевский режим отказался от договора под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

    «Может быть, они хотят "пересидеть" (президента США) Дональда Трампа», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине. Министр указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Также Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

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    12 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    Сырский уволил генерала Красильникова, причастного к преступлениям в России
    Сырский уволил генерала Красильникова, причастного к преступлениям в России
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился уволить генерал-майора Дмитрия Красильникова (внесен в РФ в список экстремистов и террористов), которого обвиняют в причастности к преступлениям в Курской области, несмотря на поддержку со стороны оперативного командования «Север».

    Как передает ТАСС, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение об увольнении генерал-майора Дмитрия Красильникова. Красильников был связан с преступлениями украинских военнослужащих, совершенными в Курской области.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что увольнение Красильникова произошло в критический момент для ВСУ. В своем заявлении она подчеркнула, что это решение было принято вопреки позиции Михаила Драпатого и личного состава оперативного командования «Север» Сухопутных войск Украины.

    Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области.



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    12 марта 2025, 14:33 • Новости дня
    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в Подмосковье

    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в подмосковном Ногинске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Ногинске возле одного из домов на площади Ленина конфликт между гражданами перерос в массовую драку со стрельбой.

    В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что в ходе драки было произведено несколько выстрелов, передает ТАСС.

    «Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства», – заявили в пресс-службе.

    Ранее полиция в Волгограде задержала двух молодых людей после стрельбы из охолощенного оружия у торгового центра, а в подмосковной Лобне конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками ресторана перерос в драку с применением ножа и травматического оружия, в результате чего четыре человека обратились за медицинской помощью.

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    12 марта 2025, 16:44 • Новости дня
    В России начались продажи автомобилей корейской марки KGM
    В России начались продажи автомобилей корейской марки KGM
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) предложил на рынке России четыре модели автомобилей, включая кроссоверы и внедорожник, сообщил официальный дистрибьютор KGM в России АО «РЭКС Моторс».

    Сейчас на российском рынке представлены четыре модели: кроссоверы KGM Tivoli, Korando, Torres и рамный внедорожник Rexton. В «РЭКС Моторс» уточнили РИА «Новости», что дилерская сеть насчитывает 23 партнера в крупных городах страны.

    Цены на модель Tivoli начинаются от 3,59 млн рублей, а на самый дорогой внедорожник Rexton – от 6,79 млн рублей. Цены на Korando и Torres начинаются от 4 и 4,8 млн рублей соответственно. Дилерские центры открыты в Москве, Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте, Новосибирске и других городах.

    Официальные поставки автомобилей SsangYong в Россию были прекращены в 2022 году. В 2023 году бренд изменил название на KGM.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как иностранный автопром начинает возвращаться в Россию.

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    12 марта 2025, 16:20 • Новости дня
    Опубликовано видео из газовой трубы во время проведения операции «Поток» в Курской области
    Опубликовано видео из газовой трубы во время проведения операции «Поток» в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео из газовой трубы, по которой российские военные проникли в тыл ВСУ в Курской области.

    Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, снятые в газовой трубе, по которой российские военные продвигались для выполнения операции «Поток» в Курской области.

    В своем сообщении он отметил, что эта операция стала одной из самых смелых и эффективных, позволив российским войскам прорвать оборону ВСУ. В операции также принимали участие бойцы спецназа «Ахмат».

    Кадыров подчеркнул, что за пять суток российские военные скрытно преодолели 15 километров по газовой трубе, передвигались в сложных условиях, периодически отдыхая и набираясь сил. Добравшись до конечной точки, они нанесли молниеносный удар по врагу. Глава Чечни отметил, что благодаря высочайшей подготовке и слаженности действий операция оказалась невероятно эффективной.

    Особое внимание Кадыров уделил командиру отряда «Аид», подчеркнув его лидерские качества и стратегическое мышление. Группа под его командованием, по словам Кадырова, действовала как единый механизм, аккуратно и безошибочно выполняя задачи. Кадыров выразил благодарность всем бойцам, участвовавшим в операции.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как бойцы российской армии использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообщался с участниками этой операции.

    Коментарии (12)
    12 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Pais: ВСУ потеряли связь с войсками в Курской области

    Pais: Украинские военные в Сумах потеряли связь с группировкой ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Командующие ВСУ в Сумской области сообщили об утрате связи с украинскими войсками, находящимися в Курской области, сообщила испанская газета Pais.

    Издание пишет, что связь между командующими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области и украинской группировкой в Курской области утрачена, передает РИА «Новости».

    Капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь подтвердил высокий риск того, что украинские военные могут оказаться отрезанными.

    По данным газеты, в окружение в Курской области могут попасть от 6 до 10 тыс. украинских военных. Один из военных отметил, что сейчас главная цель – эвакуация этих сил.

    Однако это затруднено, поскольку передвижение по дорогам в направлении Курской области стало практически невозможным из-за активности российских беспилотников, авиабомб и артиллерии.

    Ранее издание Forbes сообщало, что большая часть украинских военных сил, включая несколько тяжелых бригад, вероятно, покинула Курскую область и была передислоцирована на территорию Украины.

    Ранее российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться.

    Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинская армия с большими потерями бежит из Курской области, оставляя десятки квадратных километров территории.

    В Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

    Эксперты объяснили новые успехи ВС России в Курской области.

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    11 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    США и Украина собрались обсудить способы введения режима прекращения огня

    Ермак анонсировал технические переговоры с США о способах введения режима прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На следующей неделе украинская и американская делегации планируют обсудить технические детали введения режима прекращения огня на Украине, сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

    Украинские СМИ сообщают, что Ермак анонсировал проведение технического раунда переговоров с американской делегацией на следующей неделе. В рамках переговоров «будут обсуждать, как можно ввести режим прекращения огня, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение», передает ТАСС.

    Ермак подтвердил продолжение диалога между США и Украиной. Он подчеркнул, что целью переговоров станет введение перемирия сроком на 30 дней. Однако конкретные даты встречи пока не озвучены.

    «Если Россия примет его (предложение)... Разумеется, мы готовы безостановочно работать над подготовкой, вести переговоры о следующем этапе, потому что, разумеется, это только первый шаг», – приводит слова Ермака РИА «Новости».

    При этом, говоря о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, Ермак заявил, что ее формат не располагал к обсуждению «очень конкретных деталей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на тридцать дней. Президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Кроме того, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ближайшие дни возможны контакты представителей России и США.

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    Освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией

    Российские войска продолжают стремительное наступление в Курской области. Российский флаг поднят в центре Суджи, украинские подразделения или окружены, или стремительно разбегаются. Насколько справедливы спекуляции о политической подоплеке происходящего и какими будут действия российских Вооруженных сил на данном направлении после освобождения Курской области? Подробности

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    Зеленский признал перед США неспособность победить Россию

    Вашингтон декларирует дипломатическую победу: Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы». Такими стали публичные итоги переговоров делегаций Вашингтона и Киева, прошедших во вторник в Саудовской Аравии. Фактически перед нами капитуляция киевского режима перед США и признание неспособности противостоять России без их помощи. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США сломали Зеленского. Что дальше?

      По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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