СК: Участники АУЕ из банды «Кара Шериг» в Туве занимались вымогательством

СК: Участники АУЕ из банды «Кара Шериг» в Туве вымогали деньги у бизнесменов и граждан

Tекст: Ольга Никитина

По информации в Telegram-канале СК, главарь подразделения АУЕ в Туве Артыш Дажываа и еще более 30 его подельников предстанут перед судом по обвинениям в том числе о причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и вымогательстве.

Помимо экстремистской деятельности соучастники занимались совершением корыстных преступлений, говорится в заявлении СКР.

Деятельность преступников, как отметили в ведомстве, носила организованный характер: несколько групп контролировали междугородние пассажирские перевозки, «вымогая деньги и другое имущество у предпринимателей и граждан на территории республики».

«Эти группы входили в организацию «Кара Шериг» (в переводе с тувинского языка – «Черная Армия»), которой с 2020 года руководил Дажываа», – сказали в СК.

Дажываа был отправлен в СИЗО еще летом 2022 года.

В ноябре и декабре 2023 года были задержаны «еще девять лиц из числа главарей и участников преступного сообщества «Кара Шериг», все они арестованы, добавили в ведомстве.

В СКР сообщили, что уголовное дело 16 членов движения АУЕ в Туве передано в суд, еще 20 обвиняемых знакомятся с материалами дела.

Ранее в Калмыкии в отношении предводителя экстремистского движения АУЕ (запрещено в России) завели дело: он сагитировал вступить в группировку около 200 человек, банда собирала деньги со школьников и бизнесменов.