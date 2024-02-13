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СК: Участники АУЕ из банды «Кара Шериг» в Туве занимались вымогательством
СК: Участники АУЕ из банды «Кара Шериг» в Туве вымогали деньги у бизнесменов и граждан
Как выяснилось в ходе расследования уголовного дела запрещенного в России движения АУЕ в Туве, его члены входили в преступную группировку «Кара Шериг», сообщили в Следственном комитете России.
По информации в Telegram-канале СК, главарь подразделения АУЕ в Туве Артыш Дажываа и еще более 30 его подельников предстанут перед судом по обвинениям в том числе о причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и вымогательстве.
Помимо экстремистской деятельности соучастники занимались совершением корыстных преступлений, говорится в заявлении СКР.
Деятельность преступников, как отметили в ведомстве, носила организованный характер: несколько групп контролировали междугородние пассажирские перевозки, «вымогая деньги и другое имущество у предпринимателей и граждан на территории республики».
«Эти группы входили в организацию «Кара Шериг» (в переводе с тувинского языка – «Черная Армия»), которой с 2020 года руководил Дажываа», – сказали в СК.
Дажываа был отправлен в СИЗО еще летом 2022 года.
В ноябре и декабре 2023 года были задержаны «еще девять лиц из числа главарей и участников преступного сообщества «Кара Шериг», все они арестованы, добавили в ведомстве.
В СКР сообщили, что уголовное дело 16 членов движения АУЕ в Туве передано в суд, еще 20 обвиняемых знакомятся с материалами дела.
Ранее в Калмыкии в отношении предводителя экстремистского движения АУЕ (запрещено в России) завели дело: он сагитировал вступить в группировку около 200 человек, банда собирала деньги со школьников и бизнесменов.