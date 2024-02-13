Сальдо: Терминалы Starlink не дали ВСУ преимуществ перед российскими силами

По его словам, ВСУ используют систему Starlink как универсальное средство связи, но судя по результатам боевых действий, ВС России есть что противопоставить противнику в этом отношении, передает ТАСС.

Сальдо добавил, что если раньше Starlink вражеская пропаганда упоминала как очередное чудо-оружие, то теперь о нем практически не говорят.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.