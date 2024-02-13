Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.0 комментариев
Сальдо: Терминалы Starlink не дали ВСУ преимуществ перед российскими силами
Терминалы спутниковой связи Starlink, которые ВСУ применяют на линии боевого соприкосновения, не дали им ощутимого преимущества перед российской армией, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, ВСУ используют систему Starlink как универсальное средство связи, но судя по результатам боевых действий, ВС России есть что противопоставить противнику в этом отношении, передает ТАСС.
Сальдо добавил, что если раньше Starlink вражеская пропаганда упоминала как очередное чудо-оружие, то теперь о нем практически не говорят.
Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.