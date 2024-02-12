Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.0 комментариев
С подозрением на норовирус госпитализированы 45 учеников школы-интерната МГУ
С кишечной инфекцией госпитализированы 45 учеников школы-интерната им. А.Н. Колмогорова
Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией воспитанников школы-интерната СУНЦ МГУ им. А. Н. Колмогорова увеличилось до 45, их жизни ничто не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Дети госпитализированы, 45 человек, они в состоянии средней тяжести, находятся под наблюдением врачей, один ребенок выписан под родительский надзор», – рассказала Ярославская ТАСС.
Она отметила, что по предварительным данным речь идет о заражении норовирусом – «болезнью зимней рвоты», которая характеризуется диарей, рвотой и болями в желудке. Норовирус был обнаружен у двоих сотрудников пищеблока школы.
Она подчеркнула, что жизни детей ничего не угрожает. При этом школа-интернат является негосударственным учебным заведением, подчеркнула Ярославская.
11 февраля управление Роспотребнадзора по Москве начало проверку по факту выявления острой кишечной инфекции у воспитанников школы-интерната СУНЦ МГУ им. А. Н. Колмогорова. На тот момент сообщалось о пяти госпитализированных, 12 человек были изолированы и находились под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что из школы-интерната им. Колмогорова уволили учителя, заподозренного в домогательствах к ученикам после появления в интернете компрометирующих видео.