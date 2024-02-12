Tекст: Алексей Дегтярев

Отражены атаки штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны у Богдановки, Георгиевки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла до 240 человек, танк, две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-20. Уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» также улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки штурмовиков 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ у Ямполовка (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

Там украинская сторона потеряла до 290 человек, четыре бронемашины и девять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны у Водяного (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

ВСУ потеряли более 165 человек и гаубицу Д-30.

На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 43-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад у Тимковки и Синьковки (Харьковская область). ВСУ потеряли до 60 человек, два пикапа и САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Токаревки и Михайловки (Херсонская область). ВСУ потеряли до 70 человек. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 109 районах. Средства ПВО уничтожили 33 украинских дрона.

С начала СВО уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 229 дронов, 464 ЗРК, 14 964 танка и других бронемашин, 1218 машин РСЗО, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов.