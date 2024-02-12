  • Новость часаРоссийские войска улучшили положение на Донецком и Краснолиманском направлениях
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    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.

    8 комментариев
    12 февраля 2024, 14:28 • Новости дня

    Российские войска улучшили положение на Донецком и Краснолиманском направлениях

    Российские войска улучшили положение на Донецком и Краснолиманском направлениях
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки на Донецком направлении заняли лучшие позиции и рубежи, Южная группировка отразила 13 атак украинских штурмовиков, сообщило Министерство обороны.

    Отражены атаки штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны у Богдановки, Георгиевки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 240 человек, танк, две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-20. Уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» также улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки штурмовиков 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ у Ямполовка (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    Там украинская сторона потеряла до 290 человек, четыре бронемашины и девять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны у Водяного (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

    ВСУ потеряли более 165 человек и гаубицу Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 43-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад у Тимковки и Синьковки (Харьковская область). ВСУ потеряли до 60 человек, два пикапа и САУ «Гвоздика».

    На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Токаревки и Михайловки (Херсонская область). ВСУ потеряли до 70 человек. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 109 районах. Средства ПВО уничтожили 33 украинских дрона.

    С начала СВО уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 229 дронов, 464 ЗРК, 14 964 танка и других бронемашин, 1218 машин РСЗО, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов.

    11 февраля 2024, 20:46 • Новости дня
    Отец Сырского описал реакцию после назначения сына главкомом ВСУ
    Отец Сырского описал реакцию после назначения сына главкомом ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Отец нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что не испытывает никаких эмоций после назначения сына.

    Как сообщает Telegram-канал RT отец Сырского ответил журналистам, что почувствовал «то же самое, что и вы, больше ничего».

    Мать Сырского отказалась общаться с журналистами. «Ехали бы вы на фронт и там защищали наших ребят, писали бы о них», – сказала она

    Ранее знакомая семьи Сырского заявила, что его родителям, которые живут в России, стыдно за сына. Кроме того, соседка родителей Сырского рассказала, что тот признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев. В Сети опубликовано письмо матери Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

    Брат Сырского Олег сообщил, что давно не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын Сырского выступал в поддержку российской операции в Сирии.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

    Коментарии (32)
    11 февраля 2024, 17:16 • Новости дня
    Военкор Пегов назвал самым массовым ночной налет «Гераней» на Украину
    Военкор Пегов назвал самым массовым ночной налет «Гераней» на Украину
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на воскресенье Украину атаковали 45 дронов «Герань», что стало одним из самых массовых налетов за последнее время, сообщил военкор Семен Пегов.

    В своем Telegram-канале WarGonzo он сообщил, что основной целью дронов стали южные области Украины и Киев. В украинских пабликах, по его словам, сообщается о попаданиях в инфраструктурные объекты.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Николаеве и пригородах Днепра (Днепропетровска), в Одессе и Одесской области.

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    12 февраля 2024, 09:20 • Новости дня
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ провела обыски в здании Росавиации в Москве по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, некоторые из них принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Источники газеты «Известия» сообщили, что ФСБ возбудила два уголовных дела о халатности и превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которых подозревают в выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов после начала СВО. Издание пишет, что отставка Александра Нерадько с поста главы Росавиации связана именно с этим инцидентом.

    Есть сведения, что три вертолета принимали участие в военных действиях на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.

    По данным источника газеты, во время обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных.

    Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой. Бывалиной также вменяют превышение должностных полномочий.

    Ранее ФСБ возбудила дело против конструктора «АвтоВАЗа» за разглашение коммерческой тайны

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    11 февраля 2024, 19:30 • Новости дня
    Стало известно, что новый командующий теробороной ВСУ руководил разгоном «майдана»

    Стало известно, что новый командующий теробороной ВСУ Плахута руководил разгоном «майдана»

    Стало известно, что новый командующий теробороной ВСУ руководил разгоном «майдана»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Плахута руководил внутренними войсками страны при разгоне протестов на киевском «майдане» сообщило издание «Общественное».

    По информации издания, Плахута возглавлял управление внутренних войск 10 декабря 2013 года, когда силовики проводили операцию по ликвидации баррикад протестующих в правительственном квартале украинской столицы, передает ТАСС.

    21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг.

    Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18–20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут».

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    12 февраля 2024, 10:16 • Новости дня
    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке

    Forbes: Киев планирует отправить одну из лучших бригад ВСУ для удержания фронта в Авдеевке

    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке «даже высокой ценой», пишет Forbes.

    Издание пишет, что решив остаться в Авдеевке и сражаться, украинские войска идут на огромный риск, а новый главком ВСУ Александр Сырский, в отличие от Залужного, имеет репутацию командира, готового идти на большие потери в боях, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    Между тем германский эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге заявил, что ситуация для ВСУ в Авдеевке становится мрачной из-за нехватки боеприпасов.

    Ранее Залужный докладывал Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой. В конце декабря 2023 года бывший главком заявлял, что ВСУ могут оставить этот город через два-три месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одной из задач ВСУ при новом главкоме ВСУ Александре Сырском может стать задача по деблокаде Авдеевки.

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    12 февраля 2024, 12:06 • Новости дня
    Подпольщики в Николаеве рассказали о последствиях ударов по городу

    Подполье: ВС России нанесли удары по судостроительному заводу и двум портам в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в ночь на воскресенье нанесли удары по двум портам в Николаеве, были поражены Черноморский судостроительный завод, нефтебаза и военное предприятие «Зоря-Машпроект», заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик рассказал, что всего николаевцы насчитали 10 «прилетов» в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Поражены Морпорт и порт Ольвия, а еще были удары по Черноморскому судостроительному заводу в стороне Каботажного спуска, передает РИА «Новости».

    Вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и заводу «Зоря-Машпроект», который входит в военно-промышленный государственный холдинг «Укроборонпром» и производит газотурбинное оборудование для военных кораблей. По словам Лебедева, на завод были завезены рабочие с Западной Украины, «оборонная часть» предприятия была окружена блокпостами.

    Подпольщик рассказал, что больницы в Николаеве заполнены, тела «простых» солдат ВСУ складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом.

    Кроме того, Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области, рассказал, что ВС России нанесли удар по узловой станции Александрия, где были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники.

    Ранее Лебедев сообщил, что на востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского.

    Напомним, российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины.

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    11 февраля 2024, 21:39 • Новости дня
    На Украине предложили внести останки Столыпина в список на обмен с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Останки бывшего председателя Совета министров России в 1906-1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры, нужно внести в список обмена с Россией, считает директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра», подчиняющегося Минкультуры, Максим Остапенко.

    Он считает, что прах Столыпина, как бы это ни выглядело и ни звучало, стоит внести в обменный фонд, поскольку у Украины есть «погибшие герои, живые герои,… украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ», передает ТАСС.

    В 2020 году мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова, похороненного на местном Холме Славы на украинцев, отбывающих наказание в России.

    Коментарии (29)
    12 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Байден объяснил, почему «Украина важна»

    Байден заявил о якобы нацеленности России на «более крупные призы», чем Украина

    Байден объяснил, почему «Украина важна»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден высказал мнение, что Украина «важна», поскольку Россия якобы нацелена на «более крупные призы».

    Так американский лидер прокомментировал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) слова Дональда Трампа, который заявил, что не стал бы мешать России «атаковать» страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

    Байден счел это неким свидетельством того, что Россия якобы «нацелилась на более крупные призы», и отметил, что по этой причине «Украина важна».

    Между тем в комментариях президента США резко раскритиковали, призвав уделять внимание не Украине, а проблемам внутри собственной страны. Байдену посоветовали «не позориться» и отправиться в отставку, передает РИА «Новости».

    Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, Россия ни на кого нападать не собирается.

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    11 февраля 2024, 17:37 • Новости дня
    В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих
    В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве на центральной площади прошел митинг, несколько десятков человек вышли на улицу с требованием вернуть с фронта военнослужащих, сообщает украинское агентство «Укринформ».

    По данным агентства, семьи военных, находящихся на фронте, вышли на площадь Независимости с плакатами и государственными флагами Украины. На плакаты были нанесены надписи «Требуем закон об установлении разумных сроков мобилизации», «Новый главком – новые солдаты», а также ряд других, передает РИА «Новости».

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что власти согласились провести демобилизацию срочников, чей срок службы истек.

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    11 февраля 2024, 20:08 • Новости дня
    В США предупредили о реакции ВСУ на новый указ Зеленского

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон предупредил о реакции ВСУ на новый указ Зеленского

    В США предупредили о реакции ВСУ на новый указ Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ могут отказаться выполнять приказы нового главкома Александра Сырского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Сырского «ненавидят многие командиры, они видят в нем убийцу», передает РИА «Новости».

    Джонсона удивило решение президента Украины о перестановке в военном руководстве в то время, когда у них ощущается острая нехватка офицеров.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

    Коментарии (3)
    12 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский блогер KeyStone Intel опубликовал в Сети фотографии поврежденных в ходе боевых действий на Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, которые отправили на ремонт в США.

    Блогер сообщил, что у него, помимо опубликованных, есть и другие фото и видео поврежденных HIMARS.

    На снимках видны отверстия, характерные для осколочных повреждений металла, а также отсутствие колес и поврежденные кабины, отмечает «Царьград».

    Предположительно, установки будут ремонтировать на ремонтном заводе армии США Леттеркенни.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.

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    11 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Bild: Для Украины сложилась тяжелейшая ситуация на фронте

    Tекст: Ольга Иванова

    Для Украины сейчас складывается сложнейшая ситуация фронте, считает немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, об этом он написал в газете Bild.

    Сложившуюся ситуацию он называет «тяжелейшим кризисом» для Украины с начала конфликта. Солдат ВСУ рассказал журналисту, что армия испытывает острую нехватку оружия и живой силы, передает РИА «Новости».

    Этот же солдат сообщил, что ВСУ нужна срочная мобилизация. Ронцхаймер пришел к выводу, что у России преимущество.

    В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции. Американские СМИ также писали, что ВСУ, уступая в количестве людей и вооружений «отдали инициативу России».

    Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у украинских солдат.

    Коментарии (5)
    11 февраля 2024, 17:35 • Новости дня
    Секретарь СНБО Украины заявил о сложной ситуации на линии фронта
    Секретарь СНБО Украины заявил о сложной ситуации на линии фронта
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация на линии фронта сегодня «очень сложная», заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Как указал Данилов португальскому агентству Lusa, ситуация может стать еще хуже, если западные страны не увеличит поставки оружия и боеприпасов. По его словам, на сегодняшний день любое ожидание явно влияет на ситуацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTP.

    Секретарь СНБО рассказал о настроении у украинских военных. «Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение», – признал он.

    В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции. Американские СМИ также писали, что ВСУ, уступая в количестве людей и вооружений «отдали инициативу России».

    Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у украинских солдат.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2024, 02:30 • Новости дня
    Польские фермеры высыпали украинское зерно на границе

    Польские фермеры высыпали украинское зерно в пункте пропуска Дорохуск на границе с Украиной

    Польские фермеры высыпали украинское зерно на границе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков, сообщил один из организаторов протестов Рафал Меклер.

    «В Дорохуске фермеры высыпали зерно из грузовиков. Грузовики возвращаются на Украину», – написал Меклер в своем микроблоге, передает РИА «Новости».

    На фото, которые он разместил, видно, что кучи зерна рассыпаны прямо на дороге. Причем одну из куч накрыли флагом Евросоюза, посадив сверху куклу с лицом, напоминающим замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака.

    Напомним, в прошую пятницу начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

    Ранее сообщалось, что изображающие пешеходов польские фермеры заблокировали пункт пропуска с Украиной – они без перерыва переходили дорогу перед пунктом пропуска, что законом не запрещено.

    Коментарии (6)
    12 февраля 2024, 12:54 • Новости дня
    Экономист: Поляки будут все чаще выходить с болгарками против украинского зерна

    Экономист Лизан: Украина будет все реже экспортировать зерно через Польшу

    Экономист: Поляки будут все чаще выходить с болгарками против украинского зерна
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польские фермеры продолжают выступать против украинского зерна. Акция, в ходе которой они болгарками вскрыли фуры, объясняется в том числе отсутствием возможных последствий. Стоит ожидать, что в Киеве закроют глаза на этот инцидент, а поляки продолжат подобные акции. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан.

    «Протесты фермеров стали общеевропейской проблемой. На этом фоне особенно отличаются поляки, которые перешли к более активным действиям: они теперь не просто блокируют украинские фуры, но и высыпают зерно из грузовиков», – отметил экономист и политолог Иван Лизан. 

    Он объяснил акцию фермеров двумя причинами. «Во-первых, поток продовольствия с Украины до сих пор окончательно не перекрыт. Украинская сельхозпродукция по-прежнему поступает на польский рынок, а это – один из основных факторов, который вызывает недовольство у аграриев», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, поляки понимают, что наказание за содеянное не последует», – продолжил Лизан. При этом украинское руководство, вероятно, ограничится лишь риторическими выпадами, считает политолог. «Киев в очередной раз «утрется». У него попросту нет вариантов для ответных мер. Страны находятся в разных «весовых категориях», – уточнил Лизан.

    По его мнению, хотя власти Украины и закроют глаза на инцидент, они будут все реже использовать маршруты экспорта зерна через Польшу. «Тонна зерна на мировом рынке стоит в районе 250 долларов. По оценке украинских водителей, с каждого фургона на дорогу высыпалось не менее трех тонн. То есть Киев потерял около 750 долларов с машины. К этой сумме нужно прибавить потерянное время и некоторые другие затраты. Если подобные акции будут происходить регулярно, то украинские производители могут и вовсе отказаться от этого маршрута», – допускает собеседник.

    «Уже сейчас основной объем продукции идет через Румынию. Там и условия получше, и границу не блокируют, и порт ближе», – перечислил спикер. Экономист не исключает, что акции поляков в отношении украинского зерна продолжатся до тех пор, пока не будут выполнены все их требования. «Пока фермеры бастуют, польские власти будут «бодаться» с евробюрократией, поскольку вопрос из экономической плоскости окончательно перешел в политическую», – заключил Лизан.

    Ранее польские фермеры, протестующие против ввоза украинского зерна в Евросоюз, вскрыли фургоны с агропродукцией. Инцидент произошел утром 11 февраля возле пункта пропуска «Ягодин – Дорохуск». Представитель полиции Хелма Ева Чиж рассказала, что три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после прохождения таможенных процедур. Протестующие не дали им продолжить движение и болгарками открыли полуприцепы, уточняет RMF24.

    На фото, которые разместил один из организаторов протестов, видно, что кучи зерна рассыпаны прямо на дороге. Причем одну из насыпей накрыли флагом Евросоюза, посадив сверху куклу с лицом, напоминающим замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака.

    На Украине акцию поляков уже назвали подлостью. «Назовем вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается», – приводит слова мэра Львова Андрея Садового РИА «Новости».

    Напомним, в прошлую пятницу начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

    Коментарии (9)
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    Запад от бессилия ополчился на интервью Путина

    Британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц резко высказались об интервью президента России Владимира Путина. По их мнению, российский лидер «высмеял реальные действия РФ на Украине», а некоторые аспекты беседы «смехотворны». При этом никаких доказательств своей точки зрения они не предоставили. Почему европейские лидеры прибегли к такой риторике и о чем это говорит? Подробности

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    Санкции убедили россиян в возможностях отечественного образования

    Санкции стимулировали страну к импортозамещению и здоровому эгоизму, такими словами эксперты комментируют результаты опроса, посвященного реакции россиян на западные санкции, направленные против российского образования. Санкции в данной сфере, по мнению россиян, либо вообще не повлияли на нашу страну, либо даже способствовали росту качества отечественного образования. Подробности

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    Зачем Колумбия восполняет потери Украины

    Как заявил президент России Владимир Путин, основными поставщиками наемников в украинскую армию остаются Польша, США и Грузия. Но в последнее время для Киева эффективно заработал еще один канал по привлечению в ряды ВСУ живой силы – это Колумбия. Почему так сложилось? И как это прекратить? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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