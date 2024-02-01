Вышел трейлер детективного сериала «ГДР» о противостоянии разведок в 80-90-е годы в Берлине

В четверг представлен новый трейлер шпионской драмы «ГДР», сообщает Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), при поддержке которого снят сериал. Премьера всех 14 серий состоится 16 февраля на Wink.ru, а после проект выйдет в эфире телеканала НТВ.

По сюжету ленты, разведчик Александр Нечаев оказывается в центре операции, организованной спецслужбами нескольких стран. За несколько месяцев, проведенных в Берлине в момент, когда происходит слом всей послевоенной системы мироустройства, он уже не знает, кто друг, а кто предатель. При этом наш разведчик продолжает отстаивать честь и интересы своей Родины. В картине присутствует и линия отношений последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и его супруги Раисы в период, когда СССР трещит по швам.



Главные роли в сериале сыграли Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева и др.





«Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только Германии, но и всей Европы. И, конечно, разрушение стены и исчезновение ГДР напрямую повлияли в дальнейшем на историю нашей страны. Даже сейчас, спустя много лет, это самым серьезным образом сказывается на каждом из нас. Поэтому для меня это не просто детектив, это взгляд в будущее через наше прошлое», – заявил режиссер проекта Сергей Попов.



«Сериал про советского разведчика, у которого на кону стоят не только его собственные идеалы, но и будущее страны. Однако, на мой взгляд, это не просто стильная и умная шпионская драма, детально воссоздающая атмосферу того времени. Наше кино еще и о любви, которая заставляет совершать самые невероятные поступки даже таких хладнокровных людей, как разведчики», – поделился актер Александр Горбатов.

Актриса Линда Лапиньш, отметила, что это ее первая роль на незнакомом языке: «Моя героиня – одна из самых неоднозначных персонажей, которых мне приходилось играть. Для меня история Ингрид – это история человека в «мясорубке истории», который отчаянно пытается не угодить под этот «винт».



«Когда мы начинали снимать «ГДР», то не было ощущений, что это будет такой долгий, разнообразный и впечатляющий по работе художников и операторов проект. У меня были замечательные партнеры – Саша Горбатов, Линда Лапиньш, Женя Харитонов, Женя Кутянин и Юля Марченко, с которыми мы пересекались уже несколько раз на площадке. Все это очень сильный актерский состав. Режиссер Сережа Попов проявил большое терпение и внимание к нам. Незабываемое впечатление на меня произвела операторская команда во главе с Гайком Киракосяном – они очень внимательные и большие художники. По-моему, проект получился очень красивый, осмысленный и зрелищный», – рассказала актриса сериала Дарья Урсуляк.

