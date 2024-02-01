Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.2 комментария
Россияне оценили идею создания общероссийской организации «Движение первых»
ВЦИОМ: Большинство родителей и детей поддержали идею создания движения детей и молодежи
Большинство родителей (60%) и детей в возрасте 6–18 лет (67%) в той или иной степени информированы о новой общероссийской организации «Движение первых», а более 70% взрослых и подростков поддерживают идею ее создания, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опросу ВЦИОМ, о новой организации, оказывающей содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации и организации досуга, наслышаны 60% опрошенных родителей детей в возрасте 6–18 лет и 67% детей этого же возраста, при этом три четверти опрошенных родителей поддерживают идею создания движения детей и молодежи, однако против выступили 15% участников опроса.
Опрос показал, что подрастающее поколение скорее заинтересовано в возможностях и активностях, предоставляемых участникам новой всероссийской организации детей и молодежи. Таких среди опрошенных – 70%. Абсолютное большинство опрошенных ребят, вступивших в «Движение первых» (доля группы – 9%), скорее порекомендуют своим друзьям последовать их примеру (93%).
Опрос «Дети и родители – о «Движении первых» проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ноябре-декабре 2023 года (опрос детей – 23 ноября – 4 декабря 2023 года, родителей – 21–23 ноября). В опросе приняли участие 1603 респондента в возрасте от шести до 18 лет, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования; 1,6 тыс. родителей детей в возрасте от шести до 18 лет. Метод опроса – личные интервью по формализованной анкете (с использованием планшетов), а также всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ «ВЦИОМ-Онлайн».