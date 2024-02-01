Защита Ефремова сможет подать ходатайство на смягчение наказания в конце марта

Депутат: Улицкая за финансирование ВСУ лишится и имущества, и своих книг

Депутат Матвейчев объяснил юридические последствия для оказывающей финансовую помощь ВСУ писательницы Людмилы Улицкой

Tекст: Татьяна Косолапова

Российская писательница, публицист Людмила Улицкая в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.



«Закон о конфискации имущества, который только-только был принят, как раз относится к таким случаям. В нем речь идет не только о фейках, но и о любой дискредитации, любой помощи врагу. В том числе донаты ВСУ полностью подпадают под этот закон», – говорит Матвейчев.

Напомним, Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому в Уголовном кодексе водится возможность конфискации имущества за распространение фейков о Российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

«Поэтому и госпожа Улицкая, и иные лица, ведущие себя подобным образом, подвергнутся по этому закону конфискации того имущества и той собственности, которая послужила орудием для помощи нашим врагам или орудием в их дискредитации нашего правительства, наших Вооруженных сил. Если продажа от книг, как она сказала, идет на это, то и книги, и иное имущество будет у нее конфисковано. Закон как раз именно это и регулирует», – объяснил депутат.



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