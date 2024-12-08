Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.14 комментариев
Глава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России
Остин призвал администрацию Трампа продолжить политику Байдена по «противостоянию» России
Администрации Дональда Трампа следует выбрать курс на противостояние России, как это сделала администрация Джо Байдена, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Мы можем продолжать противостоять Кремлю, или же позволить (президенту России Владимиру) Путину действовать по-своему и обречь наших детей и внуков на жизнь в мире хаоса и конфликтов», – приводит слова Остина РИА «Новости».
Остин отметил, что действующая администрация США и двухпартийная коалиция в Конгрессе уже сделали свой выбор в пользу противостояния. «Следующая администрация должна будет сделать свой выбор», – сказал он.
Остин сообщил, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской специальной военной операции составил свыше 119 млрд долларов, из которых 62 млрд долларов предоставили США.
Также глава Пентагона сообщил, что бюджет США на оборону в 2025 году достигнет 841 млрд долларов. По его словам, эти расходы необходимы для поддержания военного потенциала США в условиях значительных вызовов, исходящих от России, Китая и КНДР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и о способности урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на выборах в США. При этом Трамп сказал, что якобы угрожал ударом по Москве, и заявил, что у него не было выбора. Кремль в ответ отметил, что сохраняет конфиденциальность переговоров Путина с мировыми лидерами.