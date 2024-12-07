Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.10 комментариев
На форуме #МЫВМЕСТЕ наградили партнеров и регионы России
На церемонии закрытия Международного форума #МЫВМЕСТЕ, проходившего в ЦВЗ «Манеж», ОАО «Российские железные дороги» удостоилось премии «Партнерство года» за успешную реализацию социально значимых проектов, также наградили Белгородскую и Ростовскую области.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ завершился церемонией награждения партнеров. Премия «Партнерство года» досталась ОАО «Российские железные дороги». Эту награду вручили за достижение взаимовыгодных результатов в реализации проектов с социальным значением. Награждение провел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «В этом году к нам поступили заявки из 142 стран мира. Это говорит о том, что неравнодушные люди со всего мира хотят быть вместе с Россией, им интересно, что происходит в нашей стране, и важно то, что мы делаем. Как сказал наш президент, открывая форум, Россия становится мировой столицей волонтёрства, добра и неравнодушия», – подчеркнул Сергей Кириенко. Кириенко поблагодарил волонтеров за поддержку жителей приграничья и военнослужащих, особо отметив Марии Пирогову, Давида Соколова и Николая Ковалева за риск ради помощи другим.
Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подчеркнул важность вклада сотрудников компании в развитие добровольческих инициатив.
В номинации «Субъект Российской Федерации» награждены Белгородская и Ростовская области. Призерами также стали Ленинградская область и Республика Татарстан.
Победители премии получают национальное признание и интеграцию в сообщество #МЫВМЕСТЕ, а также путешествие по России и доступ к образовательным программам.
Лауреаты, среди которых есть представители НКО и бизнеса, могут принять участие в презентации своих проектов перед экспертами на ПМЭФ и других форумах. Кроме того, они получают возможность работы с наставниками, которые помогают в тиражировании проектов.
Также Сергей Кириенко участвовал в акции «Елка желаний», инициированной президентом РФ в День добровольца.