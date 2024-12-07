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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    7 декабря 2024, 18:32 • Новости дня

    Акция протеста возобновилась в Тбилиси

    В Тбилиси на проспекте Руставели возобновилась акция протеста

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Акция протеста в связи с решением правительства Грузии отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года возобновилась в Тбилиси, ее участники перекрыли проспект Руставели перед зданием парламента, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Лидеры оппозиции, которые также требуют новых выборов в парламент, не соглашаясь с поражением на выборах 26 октября, собрали сторонников у Тбилисского госуниверситета и проследовали маршем на проспект Руставели.

    Они демонстративно используют пиротехнику в знак солидарности с радикалами, которые на акциях применяют ее против стражей порядка.

    У здания парламента пока находится только патрульная полиция, на месте нет спецназа, сообщила телекомпания «Рустави-2».

    Один из лидеров оппозиции Гиги Церетели заявил, что «протесты будут продолжаться и шириться, потому что власть не слышит народ».

    Накануне премьер-министр Ираклий Кобахидзе предложил участникам митингов диалог в любом формате, но те не откликнулись.

    Ранее в ночь на 7 декабря МВД Грузии задержало 50 участников радикальных акций протеста в Тбилиси.

    До этого лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.

    5 декабря 2024, 12:29 • Новости дня
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает «единичным случаем» отставку главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии, но в то же время отмечает, что «следует в целом глубоко изучить причины происходящего на госслужбе страны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В своем обращении об отставке Ираклий Шаишмелашвили написал, что уходит по семейным причинам, но также прикрепил флажки Грузии и Евросоюза. Нет сомнений, что очень многие сотрудники госорганов, в первую очередь силовых структур, подвергаются ужасному буллингу. А ведь на деле они просто выполняют свою работу, обороняя государство от безобразий, от переворотов, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Просто атмосфера сейчас такая, что выдерживают не все. Да и «семейные обстоятельства» – это возможный намек на то, что в семьях налицо серьезные политические разногласия».

    «Пока это все же единичный случай, поэтому я не склонен видеть раскол в правоохранительных структурах», – отметил он.

    Петрэ Мамрадзе подчеркнул, что «в государственных органах по сей день остаются люди саакашвилевского режима, которых пока не расшифровали».

    «Сейчас, как сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, происходит процесс самоочищения, который, по идее, должен оздоровить систему государственной службы, выявить «мины замедленного действия», – считает Петрэ Мамрадзе.

    Также аналитик отметил, что один из лидеров оппозиции, бывший премьер-министр Георгий Гахария, занимал также пост главы МВД, и «было это совсем недавно».

    «Люди Гахария тоже вполне могут до сегодняшнего дня оставаться в системе. Вроде бы лояльны, но в какой-то момент могут ударить в спину», – отметил Петрэ Мамрадзе.

    Эксперт обратил внимание на уход нескольких послов Грузии.

    «Это тоже показательно, так как МИД Грузии должен был пройти этот процесс очищения, – считает он. – К тому же настоящим дипломатам особенно больно, что Запад мерзко, лицемерно продолжает говорить о «мирных акциях протеста» в Грузии, закрывая глаза на погромщиков».

    Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений.

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    6 декабря 2024, 14:22 • Новости дня
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости полной победы над идеологией либерального фашизма в стране, чтобы исключить революционные процессы в будущем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в пятницу он сказал, что «радикальная оппозиция пыталась в четвертый раз за последние годы устроить в Грузии революцию, на что с успехом ответило сильное грузинское государство».

    «Офисы оппозиции были главными источниками насилия, радикалы хотели свержения конституционного строя, на что получили и получат соответствующее реагирование», – отметил глава правительства Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «одержана победа над либеральным фашизмом в одном сражении, теперь надо добиться окончательной победы».

    «В этом мы будем очень принципиальны, искореняя финансируемый извне либеральный фашизм последовательно. Это радикальная, экстремистская идеология», – заявил премьер-министр.

    «Нам понадобится время, и мы используем все законные механизмы, чтобы свести к нулю эту идеологию», – сказал он.

    Тем временем в Тбилиси с 28 ноября продолжаются протесты против решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Оппозиция вновь призывает граждан на улицы, а также требует от различных ведомств и организаций объявить неповиновение и бастовать.

    Ранее стало известно, что участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар».

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    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    5 декабря 2024, 22:02 • Новости дня
    Зурабишвили открестилась от призывов школьников к протестам

    Президент Грузии заявила, что не призывала школьников участвовать в протестах

    Tекст: Максим Попов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не призывала школьников выходить на антиправительственные митинги, подчеркнув, что ее слова были неверно интерпретированы.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отвергла обвинения в призывах к школьникам выходить на антиправительственные митинги, передает ТАСС. В интервью грузинскому телевидению она заявила: «Никакого призыва не было. Если кто-то сейчас подумает, что я – мать детей, бабушка – могу призвать школьников выйти и протестовать – это неправда».

    Напомним, в начале декабря Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях, причем некоторые из них уже отметились в стычках с полицией. В ответ на это патриархия Грузии призвала президента страны не вовлекать в акции протеста детсадовцев.

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    5 декабря 2024, 10:21 • Новости дня
    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений
    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Ночь на 5 декабря в Тбилиси впервые за последнюю неделю прошла без столкновений стражей порядка с радикалами на акции перед парламентом против решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, тысячи протестующих мирно разошлись на рассвете, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани объяснила это тем, что 4 декабря в результате соответствующих мероприятий «выявили и обезвредили безродных политиков и их «боевые» запасы».

    По ее словам, после этого «акция стала мирной».

    «Теперь в реальности видно, кто в ответе за каждого пострадавшего полицейского или участника акций», – заявила Нино Цилосани.

    «Что касается наших полицейских, то они герои!» – сказала зампред парламента.

    Накануне грузинские правоохранители задержали организаторов и участников насильственных действий на акциях протеста, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД страны Теймураз Купатадзе.

    В частности, были задержаны в Тбилиси и регионах семь организаторов группового насилия и его участников, им грозит до девяти лет лишения свободы. По словам директора департамента криминальной полиции МВД Грузии, также задержаны шесть участников насильственных действий, которым грозит до семи лет лишения свободы.

    Теймураз Купатадзе сообщил, что в результате следственных мероприятий из офисов ряда оппозиционных партий и НПО изъяты «коктейли Молотова», противогазы, пиротехника, компьютерная техника и так далее. «Соответствующие мероприятия продолжатся для установления и задержания всех совершивших противоправные действия», – заявил представитель МВД.

    МВД также задержало двух членов оппозиционной партии «Лело». Подозреваемые на митингах в Тбилиси обсуждали возможность диверсий и поджогов.

    Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

    В Тбилиси не прекращаются протесты оппозиции, центр города взят под охрану силовиками.

    Коментарии (4)
    6 декабря 2024, 16:43 • Новости дня
    Мэр Тбилиси рассказал о «катастрофическом положении» Зеленского

    Попавший под украинские санкции мэр Тбилиси рассказал о катастрофическом положении Зеленского

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в список 19 санкционированных Украиной персон, заявил о катастрофическом положении президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Вхожу в его положение, имею в виду Зеленского, – врагу такого не пожелаешь», – заявил Каладзе.

    По его словам, «Владимир Зеленский не принадлежит ни себе, ни своей семье, и, самое тяжелое, не принадлежит Украине и народу Украины».

    «Он служит интересам другой страны. Уверен, что очень скоро народ Украины поймет, с чьей помощью случилась эта беда в их стране. Мы же продолжим помогать множеству украинцев, которые сбежали от войны. Вот таким будет наш ответ», – отметил Каха Каладзе.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции Киева против него и еще 18 лиц грузинского руководства.

    Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства.

    Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии, включая политиков и чиновников.

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    4 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Оппозиция Грузии призвала ко всеобщему неповиновению

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Ко всеобщему неповиновению и забастовкам призвала грузинская оппозиция в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Лидеры оппозиции провели совещание, после которого Георгий Вашадзе из блока «Единство-Национальное движение» заявил, что «достигнута договоренность о том, чтобы в координации всего оппозиционного спектра привести Грузию ко всеобщему неповиновению и к забастовкам по всей стране».

    По его словам, «режим стоит только на органах правопорядка, которые на деле являются «шпаной», а также на дезинформации».

    В Тбилиси продолжается митинг сторонников оппозиции, центр города взят под охрану полицией и спецназом. Оппозиция решила собраться после того, как в ее офисах МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

    Изъяты «коктейли Молотова», пиротехника, компьютеры и так далее. По данным телекомпании «Имеди», за нападение на председателя Национального конгресса азербайджанцев Грузии задержан один из радикалов, экс-депутат Александр (Алеко) Элисашвили.

    Коментарии (11)
    5 декабря 2024, 05:53 • Новости дня
    Глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку

    Tекст: Антон Антонов

    Ираклий Шаишмелашвили сообщил, что подал в отставку с должности главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии.

    Шаишмелашвили в своем заявлении, направленном на имя министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, отметил, что причиной его решения стали «семейные обстоятельства». В публикации в соцсетях он добавил знаки флагов Грузии и Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тбилиси не прекращаются протесты оппозиции, центр города взят под охрану силовиками.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламент Грузии «незаконным» и объявила об отказе уступать должность после истечения срока мандата.


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    5 декабря 2024, 17:33 • Новости дня
    В Тбилиси назвали Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства

    В Тбилиси назвали Владимира Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Украины Владимир Зеленский, вводя санкции против грузинского руководства, исключительно потворствует собственным амбициям, заявила вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это абсурдный список санкционированных от Зеленского. Речь о его личных политических интересах и удовлетворении амбиций», – сказала она.

    По ее словам, «Зеленский просто сделал маленький подарок участникам акций протеста в Грузии». «Никакого наполнения в этих санкциях нет», – отметила Цилосани.

    Экс-глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили назвал Зеленского «клоуном». «На голову этому клоуну рушится собственная страна, а он успевает думать о санкциях против Грузии», – сказал он.

    По его словам, «Зеленский должен быть осторожен, так как собственный народ может отомстить ему за разрушение Украины».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции против него и еще 18 лиц грузинского руководства. По его словам, сначала от Грузии требовали ввести санкции против России, затем открыть «второй фронт» и официально отправить на Украину добровольцев. Также, напомнил глава правительства, Украина обвиняла Грузию в «истязаниях» ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили. «Нынешнее решение властей Украины (введение санкций) является отзывом их еще более тяжелого положения», – сказал Ираклий Кобахидзе на брифинге, пообещав остаться с Киевом «в режиме односторонней дружбы».

    Он также увязал санкции с тем, что «кто-то старается оставить новой администрации США максимально тяжелое положение в нашем регионе». «Искусственное ухудшение отношений Грузии и Украины является частью этого сценария», – считает премьер-министр Грузии, отметивший, что Киев не принимает в данном случае «независимых решений».

    Коментарии (4)
    5 декабря 2024, 00:25 • Новости дня
    Захарова объяснила решение Зеленского ввести санкции против Грузии

    Захарова связала решение Зеленского ввести санкции против Грузии с отказом Тбилиси от украинского сценария

    Захарова объяснила решение Зеленского ввести санкции против Грузии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский решил ввести санкции против Грузии, поскольку его, вероятно, «злоба заела» из-за отказа Грузии от украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью», – заявила Захарова в Telegram.

    Как предположила Захарова, Зеленского разозлило то, что Грузия смогла «отказаться от украинского сценария».

    Напомним, Зеленский заявил, что Украина собирается ввести санкции против властей Грузии из-за «позорных» действий «против народа». В Тбилиси продолжаются протесты сторонников оппозиции, центр города взят под охрану полицией и спецназом

    Коментарии (2)
    7 декабря 2024, 17:49 • Новости дня
    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили

    Захарова указала на нацистских коллаборационистов среди предков Зурабишвили

    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила пост, в котором указала на нацистское прошлое предков президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала пост в своем Telegram-канале, где она указала на возможные нацистские корни президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    «Оказывается, они у многих европейских чиновников уходят в нацисткое прошлое их предков. [Глава МИД Германии Анналена] Бербок, [вице-премьер Канады Христя] Фриланд, а теперь еще и...», – написала Захарова, поставив многоточие.

    В своем посте она привела ссылку на публикацию в Telegram-канале «Дипломатический источник», где говорится о родных дядях Зурабишвили. В публикации есть сведения о Жорже Зурабишвили, философе и переводчике, который был обвинен в сотрудничестве с немецкими оккупантами и исчез в 1944 году. Второй – Михаил Кедия, брат матери президента Грузии, о котором не упоминается в официальных биографиях Зурабишвили.

    «Дипломатический источник» сообщает, что фотография Михаила Кедии с нацистскими офицерами могла затруднить его обучение в престижном парижском вузе. Захарова сопроводила свое сообщение соответствующими фотоснимками, подчеркнув, что эти детали не освещаются в официальных источниках.

    В 2017 году канадская газета The Globe and Mail сообщала, что дед вице-премьера Канады Христи Фриланд в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией.

    Ранее немецкий журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики ФРГ Роберта Хабека, которые работали на Гитлера.

    Газета Bild ранее обнародовала документы о том, что дед главы МИД Анналены Бербок был офицером вермахта.

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    6 декабря 2024, 12:11 • Новости дня
    Участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар»
    Участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Несколько граждан Ирака участвовали в радикальных акциях протеста в Тбилиси против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

    «В социальных сетях распространены кадры, вызвавшие большую обеспокоенность. Несколько участников акции во время столкновений с силами правопорядка кричат «Аллах Акбар». По нашим сведениям, это граждане Ирака», – отметила телекомпания.

    Официальных комментариев МВД Грузии пока нет.

    Накануне гражданин Украины был задержан в четверг в Тбилиси правоохранительными органами за участие в радикальных акциях протеста. У украинского гражданина изъяты баллоны с перцовым газом. Ранее в офисах оппозиционных партий МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

    Ранее на акциях были задержаны восемь граждан России и по одному – Великобритании и Белоруссии.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    МВД Грузии изъяло оружие у оппозиции

    В Грузии изъяли незарегистрированное оружие и деньги у оппозиции

    МВД Грузии изъяло оружие у оппозиции
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МВД Грузии во время обысков изъяло у оппозиции большое количество незарегистрированного оружия и значительные суммы денег, а также другие предметы, включая карты памяти и пиротехнику, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Министерство внутренних дел Грузии изъяло большое количество огнестрельного оружия и других предметов во время обысков офисов оппозиционных партий и квартиры, связанной с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили. Среди найденных вещей также были значительные суммы денег, карты памяти, компьютерная техника, шлемы, противогазы, пиротехника и «коктейли Молотова».

    По данным ведомства, из тайников, в частности, изъяты автоматы и пистолеты различных модификаций. Некоторые из них были зарегистрированы на имя Кезерашвили, обвиняемого в хищении более 5 млн евро у армии, однако десятки единиц оружия оказались незарегистрированными. Видео обысков было продемонстрировано для подтверждения находок.

    Кезерашвили, ранее упомянутый BBC в контексте расследования обмана европейских пенсионеров через кол-центры, сейчас скрывается за рубежом. В его бывшей квартире проживает Дмитрий Чиковани, близкий родственник Кезерашвили и один из лидеров «Единого национального движения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.

    Коментарии (5)
    5 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Украинца задержали за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси
    Украинца задержали за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Гражданин Украины задержан в четверг в Тбилиси правоохранительными органами за участие в радикальных акциях протеста против решения правительства Грузии не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телекомпании «Имеди», у украинского гражданина изъяты баллоны с перцовым газом. Также вечером в четверг задержаны еще два гражданина Грузии, участвовавшие в радикальных акциях.

    Накануне в офисах оппозиционных партий МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

    Акция в Тбилиси на проспекте Руставели продолжается. В четверг она собрала несколько сотен человек. Сначала митинг проходил мирно, но в последние минуты часть митингующих вновь стала использовать петарды против полиции, поэтому вблизи здания парламента появился спецназ.

    Ранее на акциях были задержаны восемь граждан России и по одному - Великобритании и Белоруссии.

    Коментарии (8)
    7 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    Спецназ разогнал протестующих в центре Тбилиси

    Полицейский спецназ перекрыл проспект Руставели и оттеснил протестующих

    Спецназ разогнал протестующих в центре Тбилиси
    @ Vladimir Valishvili/ Russian Look/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Отряды специального назначения в Тбилиси усилил меры по разгонам протестующих, перекрыв проспект Руставели и пытаясь оттеснить людей на прилегающие улицы. Демонстранты рассеялись по всей длине проспекта.

    Полицейский спецназ в Тбилиси пытается рассеять протестующих на проспекте Руставели, сообщает РИА «Новости». Полицейские со щитами блокировали выход на площадь Первой Республики и начали оттеснять людей в переулки. Время от времени они демонстративно бегут за протестующими, формируя крупные отряды.

    Протестующие, в свою очередь, пытаются покинуть место событий, вызывая такси или разбегаясь по прилегающим улицам. Несмотря на действия полиции, демонстранты остаются на проспекте и в близлежащих переулках, создавая хаотичное движение в центре города.

    Ранее полиция начала задерживать протестующих у парламента в Тбилиси. До этого лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.


    Коментарии (2)
    5 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Грузия объяснила украинские санкции «тяжелым положением» Зеленского
    Грузия объяснила украинские санкции «тяжелым положением» Зеленского
    @ IMAGO/Lorenz Huter/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции Киева против него и еще 18 лиц грузинского руководства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, сначала от Грузии требовали ввести санкции против России, затем открыть «второй фронт» и официально отправить на Украину добровольцев.

    Также, напомнил глава правительства, Украина обвиняла Грузию в «истязаниях» ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили.

    «Нынешнее решение властей Украины (введение санкций) является отзывом их еще более тяжелого положения», – сказал Ираклий Кобахидзе на брифинге, пообещав остаться с Киевом «в режиме односторонней дружбы».

    Он также увязал санкции с тем, что «кто-то старается оставить новой администрации США максимально тяжелое положение в нашем регионе».

    «Искусственное ухудшение отношений Грузии и Украины является частью этого сценария», – считает премьер-министр Грузии, отметивший, что Киев не принимает в данном случае «независимого решения».

    Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии.

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