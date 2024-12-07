Акция протеста возобновилась в Тбилиси

В Тбилиси на проспекте Руставели возобновилась акция протеста

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Лидеры оппозиции, которые также требуют новых выборов в парламент, не соглашаясь с поражением на выборах 26 октября, собрали сторонников у Тбилисского госуниверситета и проследовали маршем на проспект Руставели.

Они демонстративно используют пиротехнику в знак солидарности с радикалами, которые на акциях применяют ее против стражей порядка.

У здания парламента пока находится только патрульная полиция, на месте нет спецназа, сообщила телекомпания «Рустави-2».

Один из лидеров оппозиции Гиги Церетели заявил, что «протесты будут продолжаться и шириться, потому что власть не слышит народ».

Накануне премьер-министр Ираклий Кобахидзе предложил участникам митингов диалог в любом формате, но те не откликнулись.

Ранее в ночь на 7 декабря МВД Грузии задержало 50 участников радикальных акций протеста в Тбилиси.

До этого лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.