Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.6 комментариев
Акция протеста возобновилась в Тбилиси
В Тбилиси на проспекте Руставели возобновилась акция протеста
Акция протеста в связи с решением правительства Грузии отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года возобновилась в Тбилиси, ее участники перекрыли проспект Руставели перед зданием парламента, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Лидеры оппозиции, которые также требуют новых выборов в парламент, не соглашаясь с поражением на выборах 26 октября, собрали сторонников у Тбилисского госуниверситета и проследовали маршем на проспект Руставели.
Они демонстративно используют пиротехнику в знак солидарности с радикалами, которые на акциях применяют ее против стражей порядка.
У здания парламента пока находится только патрульная полиция, на месте нет спецназа, сообщила телекомпания «Рустави-2».
Один из лидеров оппозиции Гиги Церетели заявил, что «протесты будут продолжаться и шириться, потому что власть не слышит народ».
Накануне премьер-министр Ираклий Кобахидзе предложил участникам митингов диалог в любом формате, но те не откликнулись.
Ранее в ночь на 7 декабря МВД Грузии задержало 50 участников радикальных акций протеста в Тбилиси.
До этого лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.