МВД Грузии задержало 50 участников протестов в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о задержании 50 участников протестов на проспекте Руставели

Tекст: Александра Юдина

В ночь на субботу МВД Грузии задержало 50 участников радикальных акций протеста в центре Тбилиси.

Отмечается, что на проспекте Руставели демонстранты стреляли пиротехникой в полицейских, бросали камни и оскорбляли стражей порядка.

После того, как один из полицейских получил повреждения, спецназ Грузии применил водометы и слезоточивый газ для разгона толпы.

Среди задержанных 48 человек обвиняются в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции. Двое задержаны за организацию и участие в насильственных действиях.

Уже 28 радикалам грозит до девяти лет лишения свободы по соответствующей статье УК Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что акции протеста стали более мирными. Однако после этого заявления снова начались столкновения с полицией в центре Тбилиси.

Ранее полиция начала задерживать протестующих у парламента в Тбилиси. До этого лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.