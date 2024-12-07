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МВД Грузии задержало 50 участников протестов в Тбилиси
МВД Грузии сообщило о задержании 50 участников протестов на проспекте Руставели
В ночь на 7 декабря МВД Грузии задержало 50 участников радикальных акций протеста в Тбилиси, где на проспекте Руставели протестующие стреляли пиротехникой в полицейских и бросали камни, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В ночь на субботу МВД Грузии задержало 50 участников радикальных акций протеста в центре Тбилиси.
Отмечается, что на проспекте Руставели демонстранты стреляли пиротехникой в полицейских, бросали камни и оскорбляли стражей порядка.
После того, как один из полицейских получил повреждения, спецназ Грузии применил водометы и слезоточивый газ для разгона толпы.
Среди задержанных 48 человек обвиняются в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции. Двое задержаны за организацию и участие в насильственных действиях.
Уже 28 радикалам грозит до девяти лет лишения свободы по соответствующей статье УК Грузии.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что акции протеста стали более мирными. Однако после этого заявления снова начались столкновения с полицией в центре Тбилиси.
Ранее полиция начала задерживать протестующих у парламента в Тбилиси. До этого лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.