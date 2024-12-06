Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Названа новая стоимость проезда по «Тройке» в Москве
В Москве проезд по карте «Тройка» в 2025 году будет стоить 63 рубля
Проезд в Москве по карте «Тройка» подорожает до 63 рублей со 2 января 2025 года в наземном транспорте, метро и МЦД в центральной зоне города, сообщил департамента транспорта.
Департамент транспорта Москвы сообщил в своем телеграм-канале, что стоимость поездки по карте «Тройка» в наземном транспорте, метро и Московском центральном диаметре (МЦД) в центральной зоне возрастет с 57 рублей до 63 рублей, передает ТАСС.
Департамент транспорта регулярно пересматривает тарифы на проезд, учитывая экономические условия и необходимость поддержания уровня сервиса. «С 2 января 2025 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте», – говорится в официальном заявлении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило повышение тарифов на железнодорожные перевозки с 1 декабря, включая индексацию на 13,8% для грузов и 11,6% для плацкартных и общих вагонов, что закреплено в постановлении кабинета министров. Госкомпания «Автодор» объявила о повышении тарифов на проезд по платным магистралям в среднем на 8%, однако на отдельных участках стоимость проезда выросла на 15-25%.