Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Разработано одиннадцать мастер-планов для арктических и дальневосточных городов
ДОМ.РФ участвует в разработке инновационных проектов для дальневосточных и арктических городов с акцентом на комфорт и стратегическое значение. Разработано уже 11 мастер-планов на Дальнем Востоке.
Как пишет ДОМ.РФ, организация активно работает над созданием комфортных условий жизни в дальневосточных и арктических городах России.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отметил, что дальневосточные и арктические города требуют особого внимания, и поручил включить их мастер-планы в национальные проекты. Это является важным шагом для развития инфраструктуры и улучшения уровня жизни в этих регионах.
На данный момент ДОМ.РФ разработал 11 мастер-планов для городов на Дальнем Востоке и работает над четырьмя проектами в Арктической зоне, включая проект агломерации Тикси-Найба. Этот проект, в котором предложена концепция компактного городского пространства, может стать образцом для реновации других арктических городов.
В Тикси-Найба планируется внедрить продуманную систему «теплых переходов» для комфортного перемещения, создать досуговый центр как центр притяжения для жителей и туристов, а также сформировать концепцию единого пространства через объекты социальной инфраструктуры.