Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Кремль спросили о размещении «Орешника» в Белоруссии
Песков заявил, что решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принимают президенты
Решение о размещении ракетных систем «Орешник» в Белоруссии принимается на уровне глав государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, решение о размещении ракетных систем «Орешник» в Белоруссии принимается исключительно президентами России и Белоруссии из соображения национальной безопасности, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить в Белоруссии систему «Орешник», которую он охарактеризовал как мощное оружие.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал испытание баллистической ракеты «Орешник» сигналом для США в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.