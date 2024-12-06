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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

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    6 декабря 2024, 14:20 • Новости дня

    Кремль спросили о размещении «Орешника» в Белоруссии

    Песков заявил, что решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принимают президенты

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о размещении ракетных систем «Орешник» в Белоруссии принимается на уровне глав государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение о размещении ракетных систем «Орешник» в Белоруссии принимается исключительно президентами России и Белоруссии из соображения национальной безопасности, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить в Белоруссии систему «Орешник», которую он охарактеризовал как мощное оружие.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал испытание баллистической ракеты «Орешник» сигналом для США в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    5 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин

    Депутат Рады сообщил о принятии закона, позволяющего мобилизацию женщин

    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    @ NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада Украины приняла законопроект, который предписывает мобилизацию женщин, прошедших базовую военную подготовку, говорится в заявлении депутата Дмитрия Разумкова.

    Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект, который позволяет мобилизовать женщин, прошедших курс базовой военной подготовки, передает ТАСС. Об этом сообщил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что документ предполагает внесение женщин в реестр военнообязанных после прохождения ими базовой подготовки, что открывает возможность их мобилизации в будущем.

    Разумков выразил удивление, что многие депутаты поддержали этот законопроект, не осознавая его содержание или поддерживая идею мобилизации женщин. Он призвал к изменению данного положения ко второму чтению. Законопроект, внесенный премьер-министром Денисом Шмыгалем в сентябре, касается изменений в законе о воинской обязанности, предусматривающих военный учет и медицинский осмотр призывников.

    Украина уже сталкивается с вопросом мобилизации женщин. С октября прошлого года введены требования о постановке на учет женщин с медицинским образованием. Ранее обсуждалась возможность обязательной военной подготовки для всех женщин от 18 до 25 лет, однако депутаты утверждали, что это не означает их мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинских женщин следует готовить к военной службе. Тимочко считал, что необходимо рассматривать наихудший сценарий развития военных операций для минимизации рисков. Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине является необходимой для выживания страны. Берлинская подчеркнула, что несмотря на непопулярность, мобилизация женщин необходима для выживания общества.

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    4 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Вице-премьер Мантуров сказал, кто придумал название «Орешник»
    Вице-премьер Мантуров сказал, кто придумал название «Орешник»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров ответил на вопрос, кто придумал название для новейшей российской ракеты «Орешник».

    «Специально обученные люди», — сказал Мантуров с улыбкой, отвечая на вопрос корреспондента Кремлевского пула Александра Юнашева.

    Соответствующее видео журналист разместил в своем Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера. Он также  заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы.

    Как отметили западные СМИ, ракета «Орешник» стала серьезной угрозой для Европы.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    5 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского

    Spectator заявил о завершении карьеры Зеленского подписанием документа о разделе Украины

    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Западный обозреватель предположил, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Издание Spectator заявило, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится разделом Украины, пишет РИА «Новости». В статье говорится: «Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны».

    Обозреватель подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, страдая от непопулярности среди украинцев из-за своих неудач. Ожидается, что гнев граждан усилится в преддверии возможных выборов. Автор отмечает, что «как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет».

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а выборы президента, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины подчеркивал, что выборы сейчас «несвоевременны».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады. Он подчеркивал, что для легитимных выборов президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не пролонгирует результаты прошедших выборов, и конституция об этом не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, чтобы уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Москва готова изучить предложения от Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами.

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    5 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии

    Сирийские боевики прорвались в несколько кварталов Хамы, потеряв бойцов

    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии
    @ REUTERS/Ammar Abdullah

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевики террористических формирований проникли в кварталы города Хама, несмотря на значительные потери, сообщили в командовании сирийской армии.

    В заявлении командования говорится: «В последние часы на фоне усиления столкновений между нашими солдатами и террористическими группировками, а также увеличения погибших в рядах наших сил, боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери», передает ТАСС.

    Сирийская армия также подтвердила, что подразделения правительственных сил, которые удерживали позиции в Хаме, были передислоцированы за пределы города. Власти предпринимают меры для стабилизации ситуации, однако обстановка остается напряженной. Подробности о новых позициях правительственных войск не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности оказать поддержку сирийскому руководству в противостоянии террористической агрессии. Продвижение боевиков в Сирии создает риски для российских военных баз на территории республики, что особенно актуально после захвата Хамы. Кремль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии, ведя постоянный диалог с Дамаском.

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    6 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе

    Лавров назвал обсуждение ограниченного ядерного удара «приглашением к катастрофе»

    Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о рисках обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону предостерег от обсуждения темы ограниченного ядерного удара, подчеркнув, что такие разговоры являются «приглашением к катастрофе». Как отмечает ТАСС, Лавров уточнил, что Россия не хочет ядерного конфликта и стремится предотвратить его последствия.

    Также Лавров проком прокомментировал высказывании координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, который заявил, что в случае эскалации с применением ядерного оружия пострадают европейские союзники, а не США. Российский министр подчеркнул, что такие мысли делают ситуацию более рискованной, и могут привести к безрассудным шагам.

    «Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра,» – заявил Лавров, обращая внимание на необходимость предотвращения ядерного конфликта.

    Лавров также отметил, что Россия не стремится к войне с США, которая может иметь ядерный характер, и напомнил о военной доктрине страны, в которой главное – избежать ядерной угрозы. Он подчеркнул, что интересы безопасности России были проигнорированы, когда отказались от предложения заключить договор о гарантиях безопасности.

    Напомним, Лавров обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

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    3 декабря 2024, 22:40 • Новости дня
    Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Мезенцева

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялась встреча президента России Владимира Путина и государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин принял в Кремле государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева», – сообщается на сайте Кремля.

    Встреча прошла в связи с подготовкой к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства. Заседание состоится в пятницу в Минске.

    На прошлой неделе Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию. Кроме того, в ноябре Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске указал, что адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

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    4 декабря 2024, 12:48 • Новости дня
    Генсек ОДКБ назвал возможное вторжение НАТО в Россию безрассудством

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможное вторжение натовских войск на российскую территорию стало бы «абсолютным безрассудством», заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов.

    В ядерную доктрину России были внесены серьезные изменения, которые должны учитываться потенциальными противниками, напомнил Тасмагамбетов, передает ТАСС.

    «Поэтому, если гипотетически ставить, что возможно будет вторжение в западные границы Белоруссии или же России, это со стороны НАТО будет абсолютным безрассудством», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что продвижение натовской инфраструктуры к российским и белорусским границам не исключает никаких сценариев.

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    6 декабря 2024, 14:05 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в материалах к визиту российского президента Владимира Путина в Минск.

    Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должно стать ключевым событием 2025 года, говорится в документах, передает ТАСС.

    На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесен план мероприятий, в котором отдельным пунктом закреплено проведение объединенного шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

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    5 декабря 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин одобрил подписание договора о безопасности России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

    Документ с соответствующим распоряжением размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    В распоряжении указано: «Принять предложение МИД, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства».

    Путин также предоставил министерству иностранных дел России полномочия вносить изменения в проект договора при переговорах с белорусской стороной, при условии, что эти изменения не будут иметь принципиального характера.

    Напомним, в пятницу в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, где президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства и другие важные темы.

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    5 декабря 2024, 15:00 • Новости дня
    Казань и Минск стали городами-побратимами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Казань и Минск подписали соглашение об установлении побратимских отношений, предусматривающее разработку дорожной карты для сотрудничества в сферах экономики, промышленности и социальной сферы.

    Минск и Казань официально стали городами-побратимами, сообщает ТАСС. Соглашение об установлении побратимских отношений подписали председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев и мэр Казани Ильсур Метшин.

    Кухарев отметил, что возможностей для взаимодействия между городами «огромное количество». После подписания соглашения будет начата работа над дорожной картой, которая детализирует сотрудничество в различных областях. Кухарев подчеркнул важность обмена лучшими практиками между вузами и бизнесом, а также общения между детьми и студентами двух городов.

    В рамках укрепления новых отношений главы городов договорились провести тематические дни: День Минска в Казани и День Казани в Минске. Эти мероприятия планируют организовать в следующем году, чтобы углубить культурный обмен и укрепить связи между жителями двух столиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Луганск официально стали городами-побратимами. Немецкие власти выступили против прекращения отношений между городами-побратимами, несмотря на политические разногласия. Прага отказалась признавать Тайвань частью Китая и стать побратимом Пекина, что подчеркивает сложность международных отношений.

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    6 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Экс-чиновник Пентагона: Испытание ракеты «Орешник» вызвало беспокойство в Европе

    Экс-чиновник Пентагона сообщил об обеспокоенности Европы испытанием «Орешника»&#8205;&#8205;

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», заявил экс-чиновник Пентагона, отметив, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    В ходе интервью журналу Foreign Policy бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд поделился мнением о настроениях в Европе в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что европейцы не стремятся вступать в военные действия за Украину. Испытание российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» усилило их беспокойство.

    Таунсенд отметил, что с избранием Трампа некоторые европейцы тайно надеются на снижение финансовых расходов на Украину и прекращение смертей в результате конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров рассказал о том, кто придумал название для новейшей российской ракеты «Орешник», а глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о готовности Роскосмоса усилить эту ракету, которая стала угрозой для Европы.

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    5 декабря 2024, 11:17 • Новости дня
    Российские боевые корабли прибыли в Циндао с визитом

    Отряд российских кораблей ВМФ посетил китайский порт Циндао на пять дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд российских военных кораблей прибыл в Циндао для участия в мероприятиях в рамках дальнего похода, который продлится до 9 декабря.

    Отряд боевых кораблей ВМФ России, состоящий из корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий», «Громкий», а также судна обеспечения «Печенга», прибыл в китайский порт Циндао. Визит проходит с 5 по 9 декабря в рамках выполнения задач дальнего похода, сообщает ТАСС.

    В рамках визита запланированы протокольные встречи командования отряда боевых кораблей ВМФ России с представителями командования военно-морской базы ВМС НОАК. Также пройдут взаимные посещения кораблей, что способствует укреплению сотрудничества между флотами России и Китая.

    Для российских моряков организованы культурные мероприятия, включая экскурсии по достопримечательностям Циндао и спортивные состязания с китайскими военными моряками. В Минобороны России подчеркивают, что визит станет очередным практическим шагом в укреплении двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корветы Тихоокеанского флота ВМФ России совершили дружественный визит в Малайзию, корабли Тихоокеанского флота прибыли в китайский порт Чжаньцзян, а Россия и Китай решили расширить масштабы учений военного флота в 2024 году.

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    6 декабря 2024, 08:12 • Новости дня
    Российская армия получила финальную в году партию БТР-МДМ

    Минобороны получило финальную в году партию БТР-МДМ с допзащитой от Ростеха

    Tекст: Александра Юдина

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Минобороны России финальную партию БТР-МДМ с дополнительной защитой, закрыв годовой контракт на поставку этих машин.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию Ростех, завершил выполнение годового контракта на поставку десантных бронетранспортеров БТР-МДМ, передает ТАСС.

    В соответствии с условиями контракта, поставленные БТР-МДМ оснащены комплектами дополнительной защиты, а также средствами, снижающими их заметность и защищающими верхнюю полусферу. Эта партия стала заключительной в рамках гособоронзаказа на текущий год.

    Как отметили представители Ростеха, данные меры направлены на повышение безопасности десантных машин и их защиту в боевых условиях, что особенно важно для выполнения задач современными вооруженными силами.

    В октябре холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках гособоронзаказа поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М», оснащенных современными системами защиты и подавления дронов. До этого Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М, ранее компания поставила ракеты для беспилотников Х-БПЛА и ПЗРК «Верба», а также поставила БМП и БМД с улучшенной защитой.

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    6 декабря 2024, 10:25 • Новости дня
    Стало известно о передаче АПЛ «Архангельск» ВМФ в 2025 году

    Стало известно о передаче ВМФ новой атомной подлодки «Архангельск» летом 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Архангельск» будет передана ВМФ России в летний период 2025 года, после завершения государственных испытаний.

    Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М, известного под шифром «Ясень-М», будет передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России летом 2025 года, сообщает ТАСС. Эту информацию подтвердил глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

    На данный момент подводная лодка «Архангельск» проходит государственные испытания. Владимир Мальцев отметил, что передача субмарины планируется на лето 2025 года. Подлодка построена на заводе «Севмаш», который входит в состав Объединенной судостроительной корпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВМФ России назвал сроки передачи атомных подводных лодок «Князь Пожарский» и «Архангельск» флоту. Завод «Севмаш» сообщил об испытаниях подводной лодки «Архангельск» с опережением графика. В июне 2024 года новейшая атомная подводная лодка «Архангельск» вышла на ходовые испытания\.

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    6 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике»

    Глава МИД Белоруссии Рыженков заявил о серьезности слов Лукашенко о размещении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения российской ракетной системы «Орешник» в республике следует воспринимать всерьез, несмотря на шутливую форму, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о готовности размещения в Белоруссии российской ракетной системы «Орешник». Он подчеркнул, что слова президента Белоруссии не являются шуткой, передает РИА «Новости».

    «Вообще все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся», – заявил Рыженков журналистам в пятницу.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить в Белоруссии систему «Орешник».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принимают президенты.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник».

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

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      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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